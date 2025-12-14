Ortadoğu, Doğu Akdeniz ve Kızıldeniz'de İsrail-Türkiye çatışmasına umut bağlayanlar dışında Orta Asya, Karadeniz ve Kafkaslardaki Türk-Rus gerilimine yatırım yapan kesimler de yeniden faaliyete geçmiş görünüyor. Karadeniz'de geçen haftalarda karasularımızda Rusya'ya giden iki tankere yönelik Ukrayna saldırısından sonra önceki gün bu kez de Rusya tarafından Ukrayna limanlarındaki üç Türk gemisi füzelerle vuruldu.
Saldırıların tam da Rus lider Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında Aşkabat'ta yapılan görüşmeye denk getirilmesi de dikkat çekici. Saldırıların zamanlaması, yeri, aktörleri, görünen ve görünmeyen hedefleri sorulara yol açıyor.
Fakat biz ikincil ve üçüncül kaynaklardan gelişmeleri yorumlarken devletimiz eminim bu yeni stratejinin aktörlerinden de niyetlerinden de haberdardır. Çünkü uluslararası ilişkilerde temel kurallardan biri şudur: "İnsanlar birbirinin niyetini bilmez ama devletler bilir."
Nitekim Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'dan dönüşünde gereken yerlere gereken cevabı şu sözlerle verdi: "Karadeniz'in bir hesaplaşma alanı olarak görülmemesi gerekir. Böyle bir durum Rusya ve Ukrayna'ya sadece zarar verir, hiçbir fayda sağlamaz. Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğine herkesin ihtiyacı var. Bu mutlaka sağlanmalıdır."
***
İşte bu nedenle saldırıların mahiyetini iyice anlamak için Karadeniz, Doğu Akdeniz, Kafkasya, Orta Asya, Ortadoğu, Kuzey Afrika, Balkanlar, Güney Asya ile Somali merkezli Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde Türkiye'nin son yıllarda hayata geçirdiği başarılı stratejilerden
kimlerin neden rahatsız olduğuna bakmak gerekir.
Burada olağan şüpheli Avrupa, Yunanistan ve İsrail
ekseni yanında küresel aktörlerin de kirli hamlelerini
göz ardı etmemek lazım. Kuşku yok ki
ülkemiz düşmanlarımızın da dost görünen
güçlerin de hedeflerini gayet iyi biliyor. Küresel statüko
derinden sarsılıyor.
Tek kutuplu dünya sisteminin
tam da en güçlünün ayakta kalabildiği Darwinci çok kutuplu bir sürece
doğru ilerlediği bir dönemdeyiz. ABD ile müttefikleri Avrupa ve İsrail arasında makas
giderek açılıyor.
Ukrayna ve Gazze'deki barış süreçlerinin
de gösterdiği gibi Batı'nın
birbiriyle ve Batı'nın İsrail ile ilişkilerinde
tarihi kırılmalar yaşanıyor.
Küreselci Avrupa
ile Siyonist İsrail taraftarlarının eskisi kadar pek etkin olamadığı yeni bir dünya düzeni öne çıkıyor.
ABD, Rusya ve Çin
yanında küresel güç dengelerinde bireysel ağırlığı en fazla olan ülke Türkiye.
Hemen
herkes bunu teslim ediyor. Küresel ve bölgesel
yeni reel-politik hakikat bu.
***
Haliyle rakip tarafların tarafsız konumdaki Türkiye'yi hedef almaması eşyanın tabiatına aykırı.
Zira Türkiye'nin dış politikada izlediği otonom özerkliğin rotasını
değiştirmek
isteyen birçok yerel ve küresel aktör
var. Ne var ki şimdiye kadar hiçbiri ülkemizin
eksenini değiştiremedi.
Zaten Türkiye'nin gücü de hayranlık, itibar ve saygı uyandıran imajı
da
rotasını kendisinin belirlemesinden kaynaklanıyor.
Unutmayalım ki Türkiye'nin
yeni güç stratejisi ile doğrudan baş edemeyenlerin
sinsi yöntemlerle bir sonuç
elde etmesi çok zor.
Devran değişiyor.
Eski araçlarla yeni hedeflere ulaşmaları artık imkânsız. Çünkü yeni Darwinci çok kutuplu dünyanın jeopolitik hedefleri farklı bağımsız otoritelere
dayanıyor.
Bu yeni çok kutuplu sistemde eşitlik ve adalet de hiyerarşik güç yapısı
da
yok. Direnç kapasitesi, ordusu ve siyasi
iradesi kuvvetli olan aktörlerin ayakta kaldığı zayıfların ise diğerlerine boyun eğdiği
bir aşamadan geçiyoruz.
Çünkü yeni küresel düzen hayallerle değil güçlü olan devletlerin hamle ve eylemleriyle şekilleniyor. Bu güçlü devletlerin başında da Türkiye geliyor.
Dolayısıyla Karadeniz'de yeni bir cephe açıp ülkemizi hedef alanların akıbeti
de Ortadoğu, Kafkasya ve Kuzey
Afrika'daki cephelerde bize saldıranlar
gibi hüsran olacaktır.