Ortadoğu, Doğu Akdeniz ve Kızıldeniz'de İsrail-Türkiye çatışmasına umut bağlayanlar dışında Orta Asya, Karadeniz ve Kafkaslardaki Türk-Rus gerilimine yatırım yapan kesimler de yeniden faaliyete geçmiş görünüyor. Karadeniz'de geçen haftalarda karasularımızda Rusya'ya giden iki tankere yönelik Ukrayna saldırısından sonra önceki gün bu kez de Rusya tarafından Ukrayna limanlarındaki üç Türk gemisi füzelerle vuruldu.

Saldırıların tam da Rus lider Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında Aşkabat'ta yapılan görüşmeye denk getirilmesi de dikkat çekici. Saldırıların zamanlaması, yeri, aktörleri, görünen ve görünmeyen hedefleri sorulara yol açıyor.

Fakat biz ikincil ve üçüncül kaynaklardan gelişmeleri yorumlarken devletimiz eminim bu yeni stratejinin aktörlerinden de niyetlerinden de haberdardır. Çünkü uluslararası ilişkilerde temel kurallardan biri şudur: "İnsanlar birbirinin niyetini bilmez ama devletler bilir."

Nitekim Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'dan dönüşünde gereken yerlere gereken cevabı şu sözlerle verdi: "Karadeniz'in bir hesaplaşma alanı olarak görülmemesi gerekir. Böyle bir durum Rusya ve Ukrayna'ya sadece zarar verir, hiçbir fayda sağlamaz. Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğine herkesin ihtiyacı var. Bu mutlaka sağlanmalıdır."

***

İşte bu nedenle saldırıların mahiyetini iyice anlamak için Karadeniz, Doğu Akdeniz, Kafkasya, Orta Asya, Ortadoğu, Kuzey Afrika, Balkanlar, Güney Asya ile Somali merkezli Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ndekimlerin neden rahatsız olduğuna bakmak gerekir.Buradaekseni yanındagöz ardı etmemek lazım. Kuşku yok kiülkemiz düşmanlarımızın da dost görünengüçlerin de hedeflerini gayet iyi biliyor.derinden sarsılıyor.tam da en güçlünün ayakta kalabildiğidoğru ilerlediği bir dönemdeyiz.giderek açılıyor.de gösterdiği gibi Batı'nınbirbiriyle ve Batı'nın İsrail ile ilişkilerindetarihi kırılmalar yaşanıyor.Küreselci Avrupa ile Siyonist İsrail taraftarlarının eskisi kadar pek etkin olamadığı yeni bir dünya düzeni öne çıkıyor.yanındaHemenherkes bunu teslim ediyor. Küresel ve bölgeselyeni reel-politik hakikat bu.

***

HaliyleZira Türkiye'nin dış politikada izlediğideğiştirmekisteyen birçok yerel ve küresel aktörvar. Ne var ki şimdiye kadar hiçbiri ülkemizineksenini değiştiremedi.Zaten Türkiye'nin gücü dedarotasını kendisinin belirlemesinden kaynaklanıyor.Unutmayalım ki Türkiye'ninyeni güç stratejisi ile doğrudan baş edemeyenlerinsinsi yöntemlerle bir sonuçelde etmesi çok zor.Eski araçlarla yeni hedeflere ulaşmaları artık imkânsız. Çünkü yeni Darwinci çok kutuplu dünyanın jeopolitik hedefleri farklıdayanıyor.Bu yeni çok kutuplu sistemdedayok. Direnç kapasitesi, ordusu ve siyasiiradesi kuvvetli olan aktörlerin ayakta kaldığıbir aşamadan geçiyoruz.Çünkü yeni küresel düzen hayallerle değil güçlü olan devletlerin hamle ve eylemleriyle şekilleniyor. Bu güçlü devletlerin başında da Türkiye geliyor.Dolayısıylade Ortadoğu, Kafkasya ve KuzeyAfrika'daki cephelerde bize saldıranlargibi hüsran olacaktır.