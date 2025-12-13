ABD Başkanı Donald Trump'ın 4 Aralık 2025'te yayımladığı Ulusal Güvenlik Stratejisi'ni (NSS) daha çok konuşacağız. Çünkü bu strateji belgesi önceki bütün belgelerden köklü bir kopuşu ilan ediyor. ABD'nin ve Avrupa'nın beraber inşa ettiği Atlantik dünyasını temellerinden yıkıyor.

Daha doğrusu bu dünyayı yıkanın yetersiz ve çapsız Avrupa olduğu ithamında bulunuyor. Kısaca özetlemek gerekirse belgede Trump, Avrupa'yı üç konuda başarısız bularak 'boş ol, boş ol, boş ol' diyor.

İlk suçlaması Avrupa'nın "güvenilmez" olduğu yönünde. İkinci suçlaması Avrupa'nın ABD için artık bir "güvenlik yük"e dönüştüğü yönünde. Üçüncü suçlaması ise daha dramatik. ABD Başkanı Trump'a göre Avrupa askeri, siyasi, ekonomik ve kültürel olarak "uygarlığını savunamayacak" kadar zayıflamış durumda. Zaten bu nedenle Trump Avrupa'ya "Eğer böyle giderse uygarlığınız 20 yılda tarihten silinecek" diye çıkışıyor.

***