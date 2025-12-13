ABD Başkanı Donald Trump'ın 4 Aralık 2025'te yayımladığı Ulusal Güvenlik Stratejisi'ni (NSS) daha çok konuşacağız. Çünkü bu strateji belgesi önceki bütün belgelerden köklü bir kopuşu ilan ediyor. ABD'nin ve Avrupa'nın beraber inşa ettiği Atlantik dünyasını temellerinden yıkıyor.
Daha doğrusu bu dünyayı yıkanın yetersiz ve çapsız Avrupa olduğu ithamında bulunuyor. Kısaca özetlemek gerekirse belgede Trump, Avrupa'yı üç konuda başarısız bularak 'boş ol, boş ol, boş ol' diyor.
İlk suçlaması Avrupa'nın "güvenilmez" olduğu yönünde. İkinci suçlaması Avrupa'nın ABD için artık bir "güvenlik yük"e dönüştüğü yönünde. Üçüncü suçlaması ise daha dramatik. ABD Başkanı Trump'a göre Avrupa askeri, siyasi, ekonomik ve kültürel olarak "uygarlığını savunamayacak" kadar zayıflamış durumda. Zaten bu nedenle Trump Avrupa'ya "Eğer böyle giderse uygarlığınız 20 yılda tarihten silinecek" diye çıkışıyor.
***Bu üç kritik nokta ABD ile Avrupa'nın kaderini belirleyecek dönüm noktaları. Daha şimdiden Trump'ın İtalya, Polonya, Avusturya ve Macaristan'ı Avrupa Birliği'nden (AB) koparmayı planladığı ileri sürülüyor. Ayrıca NSS-2025 belgesinde ABD'nin NATO'dan çıkmak ve ittifakın genişlemesini durdurma projeleri de var. Avrupa'da panik had safhada. Önlerinde iki seçenek var. Ya ABD ile uzlaşacak ve kazanacaklar ya da tek başlarına ölecekler. Zira küresel güç dengelerinin kökten değiştiği bir sürece giriyoruz.