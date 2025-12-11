ABD Başkanı Donald Trump, 4 Aralık günü yayımladığı yeni Ulusal Güvenlik Stratejisi belgesinde jeopolitik önceliğini net şekilde ortaya koydu. Belgede, 2 Aralık 1823'te açıklanan Monroe Doktrini'ne bağlılığını yeniden vurgulayan Trump yönetimi, geleneksel anlamda 'Batı Yarımküre/Western Hemisphere' denilen Kuzey, Orta ve Güney Amerika kıtasında başka aktörlere şans tanımayacağını ilan etti.

'Yeni Dünya' için bir metonim olarak kullanılan Batı Yarımküre'ye yapılan vurgu akıllara ister istemez son dönemlerde Venezuela'ya karşı yapılan askeri yığınağı ve olası bir askeri müdahaleyi getiriyor. Bilindiği üzere Monroe Doktrini, Amerika kıtasında Avrupalı aktörlerin etkisinin kabul edilmeyeceğini ilan ediyordu. 'Trump Faktörü' eklenerek güncellenen yeni doktrin ise öncelikli olarak Çin, AB, İsrail ve Rusya gibi okyanus ötesi aktörlerin Kanada da dâhil olmak üzere Amerika kıtasındaki her tür nüfuzunu yok etmeyi amaçlıyor.

Bu yeni hedef, Ulusal Güvenlik Stratejisi'nde "Yabancı ülkeler ya da küreselci kurumlar değil sadece Amerikan halkı yarımküremizde her zaman kendi kaderini kontrol edecek" cümlesiyle açıklanıyor.

***

***