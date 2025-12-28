Türkiye'nin Suriye, Filistin, Mısır, Libya, Sudan, Somali ve Etiyopya üzerinden yaptığı hamleler siyonistleri zorluyor. Gazze'de bataklığa saplanan İsrail, Avrupa ve ABD'den yüz göremeyince çareyi kaos projelerine sarılmakta arıyor. Ülkemizin Ortadoğu, Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika'daki kazanımları nedeniyle İsrail'i hafakanlar basıyor.

Buna bir de Kızıldeniz ve Afrika Boynuzu'ndaki yükselişimizi ekleyince siyonistlerdeki histerik travma daha da derinleşiyor. Kuşku yok ki Suriye ve Gazze'de kaybeden İsrail aynı hezimeti Libya ve Somali'de de yaşıyor.

Suriye'de SDG'ye verilen sürenin dolduğu ve Gazze'de ateşkes sürecinin ikinci kısmının konuşulduğu bir dönemde Yunan ve Rum liderlerle çıkış arayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Sayın Erdoğan'ın 'teneke tıngırtısı' diye nitelediği beyhude çırpınışlarına bir yenisini daha ekledi.

***

Netanyahu, 26 Aralık 2025'te yaptığı açıklamadabağımsızlığını ilan edenaçıkladı. Böylece İsrail, 34 yıldır hiçbir ülkenin tanımadığı Somaliland 'i dünyada tanıyan ilk ülke oldu. ABD, İsrail'in kararına katılmadığını açıklarken, İsrail'in bu adımını kınadı.İsrail'in Kızıldeniz ve Aden Körfezi kıyısında yer alan stratejik konumdakitanımasının birçok nedeni var. Bir bakıma Türkiye'ye karşıbu yollaplanlıyor.Bu kararıyla İsrail hemhem de Kızıldeniz'in karşı kıyısındakiYemen'de bulunandüşünüyor.Unutmayalım ki Somaliland hamlesiyle İsrail'in öncelikli hedefi Türkiye'nin Somali üzerinden elde ettiği kazanımları baltalamak. Zira Somali,konumundaki Hint Okyanusu, Arap Denizi, Aden Körfezi ve Kızıldeniz'in kesiştiği hayati önemdeki Afrika Boynuzu'nun tam kalbinde yer alıyor.

***

Zaten İsrail medyası sabah akşam Türkiye'nin Kuzey Afrika ve Kızıldeniz hattındaki hamleleriyle Afrika'da da bölgesel süper güç haline geldiğini yazıyordu.arasındaarasında uzananinşa ettiğihaliyle siyonistleri çıldırtıyor.Çünkü bu yeni coğrafyaSiyonistlere göre Somali bir laboratuvar,Siyonistler, Türkiye'nin Libya'da hayatageçirdiği stratejinin aynısını Somali üzerindenKızıldeniz ve Afrika Boynuzu'nda da gerçekleştirdiğinigörmenin kâbusunu yaşıyorlar.karşı İsrail, Somali'de dekaos stratejisinden medet umuyor. Ancaktıpkı Suriye, Gazze ve Libya'da olduğu gibiİsrail Somali'de de hezimetle karşılaşacak.Somaliland üzerinden devreye soktuğu senaryoakamete uğrayacaktır. Zira dünya, İsrail'inelde ettiği o eski dünya değil artık.