Avrupa ve İsrail daha başlarına neler geldiğinin veya geleceğinin farkında değil. Şimdiden sezgisel güdülerle bazı tepkiler veriyorlar. Ancak günün sonunda maruz kalacakları hezimet yıkıcı olacak. İsrail de toz kondurmadığı ideolojik safsatalarından tıpkı Avrupa gibi birer birer feragat etmek zorunda kalacak.

Zira ABD'nin II. Dünya Savaşı'ndan bu yana izlediği -kendisi için oldukça istikrarlı ama müttefiklerine hayli zikzaklı gelen- stratejik sabıkasını bilenler için bunu tahmin etmek hiç de zor değil.

Atlantik ittifakı geçen yüzyılda ilk şokunu 1956'daki Süveyş kriziyle yaşadı. İsrail, İngiliz ve Fransızlar, SSCB'ye yanaşan Mısır lideri Cemal Abdülnasır'ı devirmek için seferber olduğunda karşılarına ABD Başkanı Dwight D. Eisenhower çıktı.

Mısır ve Sovyet Rusya ile anlaşan ABD Başkanı, Avrupalı ve Ortadoğulu müttefiklerini hizaya sokma kararı aldı. Zoru gören İsrail, İngiltere ve Fransa geri çekildi, Nasır iktidarda kaldı. ABD'ye öfkelenen Avrupalılar, Süveyş hezimetinden bir yıl sonra 1957'de Roma Antlaşması'nı imzalayarak ABD'ye karşı Avrupa Ekonomik Topluluğu'nu kurdu.

***

Sadecekalkıştılar. Zira çekingendiler. Askeri ve siyasi olarak hâlâ ABD'ye boyun eğmeye devam ediyorlardı. Avrupa eğergetirebilirse ABD'nin hegemonyasına karşı durabileceğine inanıyordu.Ne var ki ABD'nineski kıtanınbütün hesaplarını altüst etti. Dünyanınher yerinde jandarmalık yapan ABD,Avrupa'ya gelince sadecebaşvuruyordu.Avrupa'ya en büyük jeo-ekonomik darbe ise 1960'ların sonlarındaindirildi.doları aşırı değerli hale gelipsistemi bir gecede değiştirdi. Dünya Savaşı'nın sonlarına doğruileküresel rezerv para birimi olarak kabul edilmişti. Ancak, doların altına sabitlenmiş değerini sonlandırarak Bretton Woods sistemini çöpe attı.

***

atlatmak için harekete geçen Avrupa, ABD Doları'nın parasal egemenliğine karşı koymak adına ortak birimini devreye sokmaya çalıştı. Hedeflerine ancakulaşabildi.Ortak resmi para birimigeçebildiler.Amaterör saldırıları AB hayalini çökertti. Euro çıkışı yapan Avrupa'yı ABD bu kezArdındanson verdi. Peşinden desavaşıylatamamen boyunduruğu altına aldı.AB'den çok artıkkonuşuluyor.doları zayıflatmaya ve ABD'nin cariaçığını büyütmeye çalıştı. Bu plan daters tepti. Şimdi Avrupa askeri, ekonomik,teknolojik ve siyasi açıdan tamamenABD'ye muhtaç konumda.Hayal ettiği birleşmeyi sağlayamadan dağılacak. ABD Başkanı Donald Trump son strateji belgesiyle hiç hazzetmediğiolduğunu dünyaya ilan etti zaten. Avrupa'nınkine benzer bir akıbete siyonist İsrail de maruz kalacak. Bu seçenek ABD için bir imkân değil artık bir zaman meselesi. Gidişat bunu gösteriyor.