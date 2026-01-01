2025 yılını geride bıraktık. Dünya yeni yıla coşkuyla ve umutla girerken Gazze ise donarak, açlıkla, ölüm ve salgın hastalıklarla girdi. Ancak İsrail bakmaya kıymadığımız bebekleri vahşice öldürmeye devam etse de Gazzellilerin umudunu ve direnişini öldüremiyor. Öldüremeyecek. Bu bağlamda 2006 yılı başta Gazze olmak üzere yeryüzündeki birçok kronik kriz noktası için yeni değişim ve dönüşümlere sahne olacak. Özellikle de Suriye, Libya, Somali başta olmak üzere Türkiye'nin nüfuz sahalarında barış ve istikrar daha da güçlenecek. Bu alanların başında da Gazze geliyor

Soykırımcılar her alanda sıkışıyor. Eskisi gibi at koşturamıyor. Türkiye faktörünün varlığı ve ağırlığı ABD'nin İsrail tandanslı stratejilerinde köklü bir revizyona yol açıyor. Nitekim Suriye ve Gazze'de İsrail merkezli yaklaşım yerine Türkiye ile birlikte diğer bölge ülkelerinin taleplerine göre şekillenen Amerika'nın yeni Ortadoğu siyaseti dikkat çekiyor.

***

Haliyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 'nun 2025 yılında beşinci kez gittiğibu yeni paradigmanın en somut kanıtı. 29 Aralık'ta Florida 'daki görüşmede Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'tan istediği güvenceleri alamaması İsrail'in ABD'deki siyonist lobinin devasa gücüne rağmen gözle görülür biçimdegösteriyor.Ayrıca Trump'ın, Netanyahu'yu Beyaz Saray yerine Florida'dabulunan kendi kulübüda İsrail'in ABD siyasetinde kaybettiği irtifanın bir diğer kritik işareti.İsrail Başbakanı,gibi Türkiye'yi ilgilendirenbaşlıklarda Trump'tan istediği tavizlerikoparamadı. İran'a yönelik saldırıda daistediği vizeyi alamadı. Her iki konuda daNetanyahu başarısız oldu. Sayın Erdoğan'aduyduğu saygıyı yine dile getiren Trumpbu kez daha da ileri giderek basın toplantısındayanında duran İsrail Başbakanı'nıişaret edipdedi.

***

Yeri gelmişken şu paradoksa da dikkat çekmek gerek. Netanyahu'yu her fırsattadiye tanıtan Trump, kendini ise sürekli olarakdiye lanse ediyor. Buiyi okumak lazım. Bence 'Gazze Kasabı'na yönelik bu 'iltifatlar' aslında Netanyahu ve onun gibilerin Trump nezdinde döneminin bittiğini simgeliyor. Zira Trump'ın, Netanyahu'ya yönelik dili, kelimeleri, ifşaat, tavır, söylem ve sembolik jestleri nereden bakılırsa bakılsındolu.Örneğin ABD Başkanı'nınve 'büyük savaş başbakanı'Netanyahu'ya kabul ettirdiği planbaşlığını taşıyor.Bu başlık bile kaos peşindeki azılı siyonistleriçin büyük bir hezimetin göstergesi.Çünkü Trump kendini Netanyahu gibisavaş yanlısı bir soykırımcıyı durduranlider olarak görüyor. Zaten 9 Ekim 2025'tebunu açıklamıştı da... "Ona dedim ki,. Dünya sana karşı.İsrail, dünyayla kıyaslandığında çok küçükbir yer. Netanyahu'yu durdurdum, çünküdevam edecekti. Bu savaş yıllarca sürebilirdi..."Hâsılıkelam, tablo gayet net. Trump durdurduğunu söylediği barbar Netanyahu'yu şimdi de terbiye edip ehlileştirmeye çalışıyor. Bakalım başarabilecek mi?