2025 yılını geride bıraktık. Dünya yeni yıla coşkuyla ve umutla girerken Gazze ise donarak, açlıkla, ölüm ve salgın hastalıklarla girdi. Ancak İsrail bakmaya kıymadığımız bebekleri vahşice öldürmeye devam etse de Gazzellilerin umudunu ve direnişini öldüremiyor. Öldüremeyecek. Bu bağlamda 2006 yılı başta Gazze olmak üzere yeryüzündeki birçok kronik kriz noktası için yeni değişim ve dönüşümlere sahne olacak. Özellikle de Suriye, Libya, Somali başta olmak üzere Türkiye'nin nüfuz sahalarında barış ve istikrar daha da güçlenecek. Bu alanların başında da Gazze geliyor
Soykırımcılar her alanda sıkışıyor. Eskisi gibi at koşturamıyor. Türkiye faktörünün varlığı ve ağırlığı ABD'nin İsrail tandanslı stratejilerinde köklü bir revizyona yol açıyor. Nitekim Suriye ve Gazze'de İsrail merkezli yaklaşım yerine Türkiye ile birlikte diğer bölge ülkelerinin taleplerine göre şekillenen Amerika'nın yeni Ortadoğu siyaseti dikkat çekiyor.
***Haliyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 2025 yılında beşinci kez gittiği ABD'de umduğunu yine bulamaması bu yeni paradigmanın en somut kanıtı. 29 Aralık'ta Florida'daki görüşmede Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'tan istediği güvenceleri alamaması İsrail'in ABD'deki siyonist lobinin devasa gücüne rağmen gözle görülür biçimde zemin kaybettiğini gösteriyor.
***Yeri gelmişken şu paradoksa da dikkat çekmek gerek. Netanyahu'yu her fırsatta 'büyük bir savaş başbakanı' diye tanıtan Trump, kendini ise sürekli olarak 'barış adamı' diye lanse ediyor. Bu tezattaki ince ironiyi iyi okumak lazım. Bence 'Gazze Kasabı'na yönelik bu 'iltifatlar' aslında Netanyahu ve onun gibilerin Trump nezdinde döneminin bittiğini simgeliyor. Zira Trump'ın, Netanyahu'ya yönelik dili, kelimeleri, ifşaat, tavır, söylem ve sembolik jestleri nereden bakılırsa bakılsın alegorik göndermeler ve ince istihzalarla dolu.