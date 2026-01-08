Dünya güç haritalarına göre yeniden şekilleniyor. Başkan Erdoğan'ın da dünkü AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda işaret ettiği gibi "Masada olmayanın menüye konulduğu acımasız bölüşüm kavgasının ortasındayız..." ABD başta olmak üzere Rusya, Çin, Avrupa ve İsrail'in başını çektiği güç mücadelesinde Türkiye hem sahada hem de masada olan kilit ülkelerden biri.

Venezuela hamlesiyle dünyayı şoke den ABD, küresel güç mücadelesini yeni bir evreye taşıdı. Açıkça burada durmayacağını söylemesi dünyada alarm zillerinin çalmasına yol açıyor. Herkes panikte. Bir tek Rusya ve Türkiye kendinden emin. Çünkü 'Ben kralım' diyerek dünyaya meydan okuyan ABD Başkanı Donald Trump sadece bu iki aktöre önem veriyor.

Peki neden? Çünkü bu iki aktörü Çin'e karşı yanına çekemezse de en azından karşısına almak istemiyor. Haliyle denebilir ki Trump'ın üç kırmızı çizgisi var. İlki Batı Yarımküresi'ndeki hegemonyasını kimseyle paylaşmama. İkincisi Rusya ile vardığı 'modus vivendi/geçici uzlaşıyı'yi bozmama. Üçüncüsü de Türkiye ile yakaladığı stratejik momentumu olabildiğince derinleştirme.

***

ABD'ninRusya yanlısı tutumu Avrupa'nın uykularını kaçırırkenise İsrail'de derin endişelere yol açıyor. Türkiye'nin Suriye, Gazze, Libya ve Somali başta olmak üzereuzanan bölgelerde giriştiği hamleler İsrail'e hafakanlar yaşatıyor.Fakat bu sahalarda barış ve istikrarı sadece Türkiye sayesinde sürdürebileceğine inanan Trump, yeni oluşmaya başlayanşiddetle karşı çıkıyor. Türkiye bu bağlamda Trump ABD'sinin elini sadece Maşrık, Mağrip, Kızıldeniz ve Afrika Boynuzu'nda değilda güçlendiren bir manivela konumunda.Türkiye ayrıca Asya Pasifik'tekiile Hint-Pasifik'tekiüzerindeki DoğuTürkistan'dan Orta Asya 'ya kadar uzanantarihsel ve stratejik ağırlığıylaÇin'e karşı da en büyükkonumunda.

***

Bu bağlamda ABD, Türkiye'yi sadece Kuzey Afrika ve Ortadoğu'da değil küresel alandaolarak da görüyor. Haliyle şu anİsrail ve Avrupa'dan çok daha fazla.Birinci ve İkinci Dünya Savaşları ile Soğuk Savaş sonrası kurulan statüko artık tarihe kaşıyor. İsrail'inüzerinden giriştiği karşı hamleleryürüyüşünü durduramayacaktır. İsrail'inTürkiye'nin tarihsel ve kültürel derinliğini ihata edenile mücadele etmesi çok zor.Dolayısıyla İsrail'in, ABD dışında Rusya, Çin ve Avrupa için de vazgeçilmez hale gelen Türkiye'yiabesle iştigal olduğunu herkes görüyor. Hâsılı kelam, İsrail ve taşeronlarının giriştiği bütün provokasyonlar nafile birer çırpınıştır. Bunu er veya geç kendileri de öğrenecekler. Zira buateşlendi.