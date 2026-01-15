Tehlike büyük. İran'da rejim değişikliğini de aşan küresel ve bölgesel bir strateji tedavülde. Ülke üçüncü haftasına giren rejim karşıtı protestolarla sarsılıyor. Birçok aktör, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik olası bir saldırısının bölgedeki kargaşayı daha da derinleştireceğini görüyor. Herkes rejim değişikliğine odaklanmış durumda. Oysa bölgeyi ve dünyayı bekleyen asıl felaket rejim değişikliğinden çok daha derin bir kaosa işaret ediyor.

Zira ABD'nin İsrail üzerinden devreye soktuğu stratejinin ana hedefi rejim değil jeopolitik güç değişimi. Bu da bölgesel haritaların yeniden çizilmesi, İran devletinin parçalanması demek. Aslında İran rejimi tehlikeyi gördü ancak geç kaldı. Bazı tavizler verdi. Anayasal reformları gündemine aldı. Zorunlu başörtüsü uygulamasını yumuşattı. Fakat İran'ı hedefe koyanların derdi rejim değil. Onlar ülkenin haritasını değiştirmek istiyor.

Planları da hazır. Buna göre ülke Kuzey İran, Orta İran ve Güney İran olarak üç parçaya bölünecek. Kuzey İran, Afganistan sınırındaki Horasan'dan başlayıp Yazd, İsfahan ve Loristan eyaletlerinden geçerek Irak sınırındaki Kirmanşah'a uzanan hattın üstündeki kuzey bölgelerini kapsıyor. Kuzey İran'ın kendi içinde de Güney Azerbaycan ve Kürdistan şeklinde daha küçük birimlere parçalanması ihtimali de çok yüksek.

***

Özbekistan sınırı ile Hazar kıyısına komşu olan ve batıdaki Azerbaycan , Kafkasya ve Türkiye sınırına ulaşan Kuzey İran bölgeleridönüştürülecek. Kuzey İran'daki saha içinde Razavi Horasan, Kuzey Horasan, Semnan, Gulistan, Mazanderan,Hamedan, Loristan, Gilan, Zencan, Doğu ve Batı Azerbaycan, Kurdistan, Kazvin,Merkezi ile Çaharmahal ve Bahtiyari gibi belli başlı eyaletler yer alıyorSistan ve Belucistan ile Kirman eyaletlerinin yer aldığıbölgelerden başlayıp Umman Denizi ve Basra Körfezi'nin en kritik noktasını oluşturankadar ulaşıyor. Bu açıdan güneydoğu İran bölgesi tamamen ABD nüfuz sahasına bırakılacak.de söz konusu.Güney İran projesiyle ABD, Rusya 'yı Kafkasya ve Hazar kıyılarında durdururkenPakistan ve Afganistan üzerinden Hint Okyanusu, Umman Denizi ve Basra Körfezi'ne ulaşımını kısıtlamayı planlıyor. Bir bakıma 2008'de 'AfPak' diye ilan edilip 2010'da rafa kaldırılan ancak 2017'deşeklinde revize edilenİran da dâhil ediliyor. Bu projeyle Trump yönetimi Pakistan, Hindistan ve Afganistan hattına İran'ı da ekleyipenerji kaynakları ve ticaret rotalarını da tamamen kontrol etmeyi planlıyor.

***

Farisistan,Umman Denizi ve Hürmüz Boğazı'ndan başlayıpAfganistan'a uzanan orta bölgeleri kapsıyor.Farisistan devleti, Irak sınırındaki İlamve Huzistan ile Basra Körfezi'ndeki Buşehrve Hürmüzgan'dan başlayıp Şiraz'ın başkentiolduğu Fars, Kirman ve Güney Horasan eyaletlerindengeçerek sadece Afganistan'a ulaşıyor.Unutmayalım ki ABD'nin hayata geçirmeye çalıştığı bu plan her açıdanhatırlatıyor. Onun adeta bir kopyası gibi. Hâsılı kelam,Bu bağlamda İran, Suriye, Irak ve Gazze'de yeniden aktive edilen emperyal stratejilersadece.Haliylearasında başlayankıtasal düzeyi aşarak bu kezarasındaevrildi. Buküresel dizaynın en zorlu cephesi ise İran olacak.Teyakkuzdaki Türkiye her şeyin farkındave buna göre hazırlığını yapıyor. ÇünküGidişat bunu gösteriyor.