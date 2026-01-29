İran'a müdahale artık bir zaman meselesi. Unutmayalım ki "emperyal paylaşımlar" savaşlardan sonra değil öncesinde yapılır. Genelde savaşlar, büyük güçler arasında uzlaşı yapıldıktan sonra çıkar. İran'a yönelik emperyalist stratejilerin şimdiye kadar devreye girememesinin nedeni, büyük güçler arasındaki giderilemeyen pürüzlerdi.

Fakat şu an büyük küresel dizayn hakkında Rusya, AB, Çin ve ABD ile diğer bölgesel aktörler arasında yeni bir jeopolitik bölüşme, nüfuz ve güç dağıtımında konsensüs sağlanmış görünüyor.

Türkiye başta olmak üzere bazı bölge ülkeleri İran'a müdahaleye karşı çıkarken diğerleri ise ortaya çıkacak yeni bölgesel kaostan dolayı çekinceli davranıyor. Ne var ki Batılı ve Doğulu ülkelerin yoğun diplomasi mekiğinden anlaşılıyor ki İran rejimi için hüküm çoktan verilmiş.

Bu bağlamda İran'a en büyük desteği veren Çin, Hindistan ve Rusya gibi ülkeler belli tavizlerle veya yeni anlaşmalarla bu yeni sürece rıza göstermeye ikna edildi veya ediliyor.

***

Avrupa Birliği (AB) İran'ın en kritik müttefiklerindenimzalarkenda Trump politikalarının Batı ittifakını sarstığı dönemde Çin'de bulunuyor.Starmer'ın ziyareti Batılı ve bizim yerli ajanslar tarafından "İngiltere Başbakanı, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife politikası ve tek taraflı siyasi adımlarıyla Batılı müttefiklerini yabancılaştırdığı bir dönemde, Batı ittifakının jeopolitik rakibi konumundakibulunacak" yorumuyla veriliyor.Kısmen doğru bir tespit. Fakat bujeopolitik resminbüyük bölümünü deperdeliyor.yeni bir uzlaşı veilişkileri stratejik düzeydeyeniden dizayn politikasıdevrede.Ukrayna'da istediğini alandevam ediyor. Bu bağlamda Pekin'in İran tavizine karşı ABD, Çin'in Avrupa ile ticari ilişkilerini geliştirmesine göz yumuyor.bu mercekten okunmalı.

***

Tam da burada İran Cumhurbaşkanıdikkat çekiyor. Böylesi kritik jeopolitik süreçlerde sosyolojik, mezhebi ve etnik endişeler ile ahlaki ve insani kaygılar aşılması gereken önemsiz birer istatistiki veriye veya güdümlü birer toplumsal silaha dönüşüyor.görüyoruz. Uzlaşanbüyük güçlerin çıkarlarınımaksimalize ettiği busüreçte İran'a müdahaleveZaten ABD'nin diplomasiden çok askeri seçeneği öne çıkarmasından da anlaşılıyor ki genel uzlaşma sağlanmış.Bütün aktörler mukayeseli üstünlüklerini kalıcı avantajlara ve kazanımlara dönüştürme gayreti içinde. Hâliyleve yıkıldıktan sonra ortayaçıkacak pastadan bir payalma yarışından başka biranlama gelmiyor.