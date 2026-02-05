Siyonist İsrail'in Gazze'de bebeklere yönelik vahşetine şimdi de masum çocukları sadist ultra elitlere sistematik şekilde peşkeş çeken sapıklıkları eklendi. Küreselci siyonist çetelerin ABD ve dünya siyasetini sapkın lolita ağı üzerinden kontrol etmeye çalıştığı projeler birer birer deşifre oluyor.
İsrail istihbarat servisi Mossad ile bağlantılı çocuk istismarcısı Jeffrey Epstein dosyasındaki 6 milyon belgeden 3 milyonu açıklandı. Belgeler, küresel siyasetin sapkın bir pedofili şebekesi yoluyla nasıl dizayn edildiğini bize bütün çıplaklığıyla gösteriyor.
Bu sapkın ağın başında 10 Ağustos 2019'da 66 yaşındayken cezaevinde ölü bulunan Epstein görünüyor. Oysa yapının asıl efendisinin siyonist şebekeler olduğunu biliyoruz. ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla açıklanan bu sadist ağa ait belgeler sadece küresel sistemi yöneten çetelerin kirli içyüzünü ortaya koymuyor. Bu sapkın çeteler arasında iktidara ulaşmak için amansız bir hâkimiyet yarışının verildiğini de sergiliyor.
***Daha önce de yazdığım gibi Epstein skandalı, Gazze'de kundaktaki bebekleri dahi vahşice katleden soykırımcı siyonistlere her tür desteği veren Batılı Pax- Americana siteminin aslında her yönüyle çocuk istismarcısı mahiyete sahip bir 'Sado- Americana' sistemine dönüştüğünü de ispatlıyor.
***Nitekim ABD'nin Gazze dışında Suriye ve İran ajandalarında da bütün baskılara rağmen İsrail'den giderek uzaklaşan rotası dikkat çekiyor. İnsanlar, Gazze'deki soykırıma karşı bir şey yapamamanın verdiği utançla zaten derin bir ahlaki ve vicdani çöküntü girdabındaydı.