BERCAN TUTAR
05 Şubat 2026, Perşembe

BERCAN TUTAR

Epstein kriziyle post-siyonist döneme geçiş
Siyonist İsrail'in Gazze'de bebeklere yönelik vahşetine şimdi de masum çocukları sadist ultra elitlere sistematik şekilde peşkeş çeken sapıklıkları eklendi. Küreselci siyonist çetelerin ABD ve dünya siyasetini sapkın lolita ağı üzerinden kontrol etmeye çalıştığı projeler birer birer deşifre oluyor.
İsrail istihbarat servisi Mossad ile bağlantılı çocuk istismarcısı Jeffrey Epstein dosyasındaki 6 milyon belgeden 3 milyonu açıklandı. Belgeler, küresel siyasetin sapkın bir pedofili şebekesi yoluyla nasıl dizayn edildiğini bize bütün çıplaklığıyla gösteriyor.
Bu sapkın ağın başında 10 Ağustos 2019'da 66 yaşındayken cezaevinde ölü bulunan Epstein görünüyor. Oysa yapının asıl efendisinin siyonist şebekeler olduğunu biliyoruz. ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla açıklanan bu sadist ağa ait belgeler sadece küresel sistemi yöneten çetelerin kirli içyüzünü ortaya koymuyor. Bu sapkın çeteler arasında iktidara ulaşmak için amansız bir hâkimiyet yarışının verildiğini de sergiliyor.

Daha önce de yazdığım gibi Epstein skandalı, Gazze'de kundaktaki bebekleri dahi vahşice katleden soykırımcı siyonistlere her tür desteği veren Batılı Pax- Americana siteminin aslında her yönüyle çocuk istismarcısı mahiyete sahip bir 'Sado- Americana' sistemine dönüştüğünü de ispatlıyor.
Küresel sistemin bu sadist yüzü, Amerikalı pedofil milyarder Epstein'ın suç ortaklarının açıklanan listesiyle bir kez daha netleşti.
Zira küçük kızların elitlere peşkeş çekildiği lolita ağındaki sapık listede yok yok.
Epstein dosyasının da gösterdiği gibi siyonist lobiler siyasileri ve derin devlet yapılarını esir almış durumda. Fakat Trump'ın belgelerin açıklanması emrini vermesi bir yol ayrımına işaret ediyor. Siyonist lobilerin tahakkümüne rağmen İsrail ile ABD arasında derin bir jeopolitik ayrışma süreci yaşanıyor. İsrail'in bu ayrışmayı Epstein dosyası benzeri şantajlar ve ekonomik sabotajlarla devam ettirmesinin devri artık kapanıyor. İsrail'in her hamlesi ters tepiyor.

Nitekim ABD'nin Gazze dışında Suriye ve İran ajandalarında da bütün baskılara rağmen İsrail'den giderek uzaklaşan rotası dikkat çekiyor. İnsanlar, Gazze'deki soykırıma karşı bir şey yapamamanın verdiği utançla zaten derin bir ahlaki ve vicdani çöküntü girdabındaydı.
Bu nedenle Batılı değerlere ve Yahudi lobilerinin pençesindeki Amerikan küresel sistemine isyan had safhadaydı. Bu yeni rezalet dosyası, infial halindeki dünya kamuoyunun öfkesini daha da alevlendirdi.
Hâsılı kelam, ABD'yi yeniden büyük yapmaya çalışan Donald Trump'ın hedefleriyle soykırımcı ve sapkın siyonistlerin amaçları artık örtüşmüyor.
İpler şu an suikastlarla korkutulmaya çalışılan ama sinmeyen Trump'ın elinde.
Atağa geçen Trump projelerine karşı çıkan içerideki muhalifleri, liberal elitleri, küreselci Avrupa ile soykırımcı İsrail'i Epstein kırbacıyla terbiye ediyor. Olmayanları ise tasfiye ediyor. Batı içi sistem mücadelesine dönüşen Epstein dosyasının yol açtığı kriz daha da şiddetlenecek gibi görünüyor.
Haliyle bu krizi aynı zamanda ABD ve bölgemizdeki post-siyonist döneme geçişin hazırlığı olarak da okumak lazım.

