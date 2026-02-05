Siyonist İsrail'in Gazze'de bebeklere yönelik vahşetine şimdi de masum çocukları sadist ultra elitlere sistematik şekilde peşkeş çeken sapıklıkları eklendi. Küreselci siyonist çetelerin ABD ve dünya siyasetini sapkın lolita ağı üzerinden kontrol etmeye çalıştığı projeler birer birer deşifre oluyor.

İsrail istihbarat servisi Mossad ile bağlantılı çocuk istismarcısı Jeffrey Epstein dosyasındaki 6 milyon belgeden 3 milyonu açıklandı. Belgeler, küresel siyasetin sapkın bir pedofili şebekesi yoluyla nasıl dizayn edildiğini bize bütün çıplaklığıyla gösteriyor.

Bu sapkın ağın başında 10 Ağustos 2019'da 66 yaşındayken cezaevinde ölü bulunan Epstein görünüyor. Oysa yapının asıl efendisinin siyonist şebekeler olduğunu biliyoruz. ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla açıklanan bu sadist ağa ait belgeler sadece küresel sistemi yöneten çetelerin kirli içyüzünü ortaya koymuyor. Bu sapkın çeteler arasında iktidara ulaşmak için amansız bir hâkimiyet yarışının verildiğini de sergiliyor.

***

Daha önce de yazdığım gibi Epstein skandalı, Gazze'de kundaktaki bebekleri dahi vahşice katledenaslında her yönüyle çocuk istismarcısı mahiyete sahip birsistemine dönüştüğünü de ispatlıyor.Küresel sistemin bu sadist yüzü, Amerikalı pedofil milyarder Epstein'ın suç ortaklarının açıklanan listesiyle bir kez daha netleşti.Zira küçük kızlarınpeşkeş çekildiği lolita ağındakiyok yok.Epstein dosyasının da gösterdiği gibisiyasileri ve derin devlet yapılarını esir almış durumda. FakatSiyonist lobilerin tahakkümüne rağmensüreci yaşanıyor. İsrail'in bu ayrışmayı Epstein dosyası benzeridevam ettirmesinin devri artık kapanıyor. İsrail'in her hamlesi ters tepiyor.

***

Nitekim ABD'ninbütün baskılara rağmen İsrail'den giderek uzaklaşan rotası dikkat çekiyor. İnsanlar, Gazze'deki soykırıma karşı bir şey yapamamanın verdiği utançla zatengirdabındaydı.Bu nedenleAmerikan küresel sistemine isyan had safhadaydı. Bu yeni rezalet dosyası,daha da alevlendirdi.ABD'yi yeniden büyük yapmaya çalışanİpler şu an suikastlarla korkutulmaya çalışılan ama sinmeyen Trump'ın elinde.Atağa geçen Trump projelerine karşı çıkan içerideki muhalifleri, liberal elitleri, küreselci Avrupa ile soykırımcı İsrail'iOlmayanları ise tasfiye ediyor.dönüşen Epstein dosyasının yol açtığı kriz daha da şiddetlenecek gibi görünüyor.Haliyle bu krizi aynı zamandaolarak da okumak lazım.