Jeffrey Epstein dosyasında açıklanan 3 milyon belge sadece buzdağının görünen kısmı. Modern zamanların en derin ve en kapsamlı operasyonu olan bu küresel kirli ağ projesi, gücün sadizm ve sapıklıkla birleşmesinden çok daha ötelere, devasa bir projeye uzanıyor. Çocukların kurban seçildiği bu sadist proje siyaset, para, teknoloji, akademi, istihbarat, finans, silah ve insan ticaretinin jeopolitik hedefler için birleştiği şeytani bir sömürü ve şantaj stratejisine dayanıyor.
Küçük çocukların vahşi istismar malzemesi yapıldığı bu küresel lağımın arkasında kuşku yok ki emperyal güçler ve onların taşeronu sadist elitler var. Epstein'in Mossad ve İsrail adına çalıştığı artık kesinleşti. Peki kukla Epstein'i ve İsrail'i kullanan asıl üst akıl kim? Burada karşımıza Anglosakson sistemi çıkıyor. Zaten Epstein'in akıl hocalarına baktığımızda Anglosakson merkezli isimleri ve derin yapıları görüyoruz.
Operasyon deşifre olunca kirli işleri için kullandıkları Epstein'i ve eski İsrail başbakanı Ehud Barak'ı günah keçisi ilan ettiler. Bir bakıma kolektif sadizmi kurban seçilen isimlere yıkarak sistemik rezaleti perdelemeye çalışıyorlar.
***
Tıpkı Batılı sömürgeci, ırkçı ve soykırımcı sistemi aklamak için Hitler veya Stalin gibi isimlerin suçlu seçilmesi
gibi. Irak ve Afganistan işgallerinde ve terörle mücadele stratejisinde de milyonlarca insanın katledilmesinin ve Gazze'deki soykırımın suçu da Bushlara ve Netanyahulara
yıkıldı.
Ne var ki Batılı katliamcı sistemin kişileri günah keçisi ilan ederek aklama stratejisi artık miadını dolduruyor. 66 yaşında hücresinde intihar eden Epstein üzerinden devreye sokulan sadist küresel projede de sadece İsrail ve Mossad yok. İngiliz ve Amerikan istihbarat servisleri de var.
Nitekim 21 yaşındaki Epstein'i diploması dahi yokken 1974'te New York Manhattan'daki Dalton Koleji'nde işe alan isim Donald Barr'dı.
Kolejin müdürü olan Barr, CIA'nın önceki adı olan OSS (Stratejik Servisler Ofisi) ajanıydı.
Oğlu William Barr, Donald Trump
'ın ilk döneminde 2019-2020'de Adalet Bakanı
oldu.
Epstein'in Dalton'daki kısa kariyeri pedofilik davranışları yüzünden
1976'da son buldu. Ne var ki bu kovulma, sapık Epstein'in sonu değil bilakis jet yükselişinin başlangıcı
oldu. Zira istihbaratçı Donald Barr (1921-2004), pedofil Epstein'i Wall Street devlerinin çocuklarının okuduğu koleje
boşuna almamıştı. Epstein öyle anlaşılıyor ki ilk şantaj ağını Dalton'da kurdu. Çünkü kovulur kovulmaz soluğu öğrencisinin babası olan The Bear Stearns'ın CEO'su Alan Courtney Greenberg'in
(1927-2014) yanında aldı.
***
Greenberg'in şirketinde kirli ticaret, vergi kaçırma ve küresel kara para akışı
konularında uzmanlaştı. Epstein ardından 1981'de İngiliz silah tüccarı Douglas Leese'nin
himayesine girdi. Bu yolla Suudi silah tüccarı Adnan Kaşıkçı
ve Ghislaine'in babası Mossad ajanı Robert Maxwell
ile askeri istihbarat casusu eski İsrail Başbakanı Ehud Barak
ile tanıştı.
Böylece biriktirdiği sırlarla birlikte yükselmeye
ve dokunulmaz olmaya başladı. Bugün ortaya çıkan belgeler bize Epstein dosyasının bir pedofili veya lolita ağı skandalının ötesine uzandığını gösteriyor. Epstein üzerinden her türlü şantaj, istismar ve kirli istihbarat operasyonlarına dayanarak inşa edilen ağ, aslında sofsitike bir küresel gölge devlet modelidir.
Bu yönüyle Epstein dosyası emperyal merkezlerin nasıl kendini seçkin ve dokunulmaz, dünyanın geri kalanını ise sömürülmesi ve istismar edilmesi gereken siyonist zihniyetin karanlık paradigmasındaki "goyim" olarak gördüğünü
de bütün yönleriyle açığa çıkarıyor.
Bakalım insanlık, küresel gölge devlete dönüşen bu sapkın siyonist kast sistemini
aşabilecek mi? Aksi hâlde kimse Filistinlileştirilmekten
ve çocuklarını bu sadist ağa/ağlara kurban vermekten
kurtulamayacaktır.