Jeffrey Epstein dosyasında açıklanan 3 milyon belge sadece buzdağının görünen kısmı. Modern zamanların en derin ve en kapsamlı operasyonu olan bu küresel kirli ağ projesi, gücün sadizm ve sapıklıkla birleşmesinden çok daha ötelere, devasa bir projeye uzanıyor. Çocukların kurban seçildiği bu sadist proje siyaset, para, teknoloji, akademi, istihbarat, finans, silah ve insan ticaretinin jeopolitik hedefler için birleştiği şeytani bir sömürü ve şantaj stratejisine dayanıyor.

Küçük çocukların vahşi istismar malzemesi yapıldığı bu küresel lağımın arkasında kuşku yok ki emperyal güçler ve onların taşeronu sadist elitler var. Epstein'in Mossad ve İsrail adına çalıştığı artık kesinleşti. Peki kukla Epstein'i ve İsrail'i kullanan asıl üst akıl kim? Burada karşımıza Anglosakson sistemi çıkıyor. Zaten Epstein'in akıl hocalarına baktığımızda Anglosakson merkezli isimleri ve derin yapıları görüyoruz.

Operasyon deşifre olunca kirli işleri için kullandıkları Epstein'i ve eski İsrail başbakanı Ehud Barak'ı günah keçisi ilan ettiler. Bir bakıma kolektif sadizmi kurban seçilen isimlere yıkarak sistemik rezaleti perdelemeye çalışıyorlar.

***

Tıpkı Batılı sömürgeci, ırkçı ve soykırımcı sistemi aklamak içingibi. Irak ve Afganistan işgallerinde ve terörle mücadele stratejisinde de milyonlarca insanın katledilmesinin ve Gazze'deki soykırımın suçu dayıkıldı.Ne var ki Batılı katliamcı sistemin kişileri günah keçisi ilan ederek aklama stratejisi artık miadını dolduruyor. 66 yaşında hücresinde intihar eden Epstein üzerinden devreye sokulanNitekim 21 yaşındaki Epstein'i diploması dahi yokken 1974'teKolejin müdürü olanOğlu Donald Trump 'ın ilk dönemindeoldu.Epstein'in Dalton'daki kısa kariyeri1976'da son buldu. Ne var ki bu kovulma, sapık Epstein'in sonu değil bilakisoldu. Zira istihbaratçı Donald Barr (1921-2004),boşuna almamıştı. Epstein öyle anlaşılıyor ki ilk şantaj ağını Dalton'da kurdu. Çünkü kovulur kovulmaz soluğu öğrencisinin babası olan The Bear Stearns'ın CEO'su(1927-2014) yanında aldı.

***

Greenberg'in şirketindekonularında uzmanlaştı. Epstein ardındanhimayesine girdi. Bu yolla Suudi silah tüccarıve Ghislaine'in babasıile askeri istihbarat casusu eski İsrail Başbakanıile tanıştı.Böyleceve dokunulmaz olmaya başladı. Bugün ortaya çıkan belgeler bize Epstein dosyasının bir pedofili veya lolita ağı skandalının ötesine uzandığını gösteriyor. Epstein üzerinden her türlü şantaj, istismar ve kirli istihbarat operasyonlarına dayanarak inşa edilen ağ, aslındaBu yönüyle Epstein dosyası emperyal merkezlerin nasıl kendini seçkin ve dokunulmaz, dünyanın geri kalanını ise sömürülmesi ve istismar edilmesi gerekende bütün yönleriyle açığa çıkarıyor.Bakalım insanlık, küresel gölge devlete dönüşen buaşabilecek mi? Aksi hâlde kimsevekurtulamayacaktır.