Amerikalı sapık milyarder Jeffrey Epstein'in İsrail ajanı olduğu tescillendi. Daha önce ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) Form- 1023 adlı raporunda derin devlet ağlarıyla ilişkisine vurgu yapılmıştı. Şimdi yayımlanan FBI'ya ait "Gizli İnsan Kaynağı-CHS" raporunda ise Epstein'in eski İsrail Başbakanı Ehud Barak gözetiminde MOSSAD adına "casus olarak eğitildiği" bilgisi yer alıyor. Belgede "Epstein'in İsrail dış istihbarat servisi Mossad tarafından devşirilmiş bir ajan olduğu" vurgusu dikkat çekiyor.

Bu zaten biliniyordu. Fakat kanıt yoktu. Şimdi bu kanıt da ortaya çıktı. Bu bulgudan sonra Epstein dosyasının sonuçları jeopolitik açıdan daha farklı bir aşamaya evrilecektir. Çünkü Epstein'in ajanı olduğu İsrail hedef aldığı ülkelerin farklı reaksiyonları ile karşı karşıya kalacaktır. Gazze'den dolayı maruz kaldığı küresel izolasyon daha da artabilir.

Zira İsrail, Epstein'in ağına yakalanan Amerikan yönetimi başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerindeki kraliyet üyeleri, başkanlar, başbakanlar, büyükelçiler ve işadamları üzerinden kavuştuğu nüfuzu siyonist emelleri için kullanmaktan asla çekinmeyen bir zihniyete sahip. Bu durum siyonist yönetim için diplomatik müzakerelerde, ticaret anlaşmalarında, savunma sanayiinde, teknolojide, sağlık ve güvenlik düzenlemelerinde olağanüstü bir avantaja işaret ediyor.

***

Küresel ve bölgesel düzeyde ittifakların hızla değiştiği bir dönemde İsrail'in Epstein üzerinden elde ettiği imkânlar herişaret ediyor. Çünkü Epstein, sapkın elitleri kurduğu lolita ağı ile avucunun içine aldı. OnlarınDolayısıylaBu sapkın ağ her yönüyle sistematik bir siyonist şantaj mekanizmasıdır aynı zamanda.Epstein'in kirli operasyonlarla elde ettiği nüfuzu İsrail jeopolitik hedefleri için kullandı. Yani silah satışları, ticaret anlaşmaları veya diplomatik tanınma müzakerelerinde karar vericileri susturma veya etkileme yeteneği bağlamında İsrail, Epstein üzerindendönüştürmüştür.İsrail'in askeri istihbarat uzmanı olan Ehud Barak 'ın eğittiği Epstein'ingörüyoruz. Bu yönüyle Epstein dosyası,operasyonlarından biridir.

***

Belgelerde Mossad ajanı Epstein'in titiz ve sistematik bir çalışma yürüttüğünü de anlıyoruz.kadar uzanan farklı ülkelerde farklı kesimden elitler, muhalifler ve yöneticilerlede kurmuş.Dosyalar sapık Epstein'inolan ilişkisini de ortaya koyuyor. Epstein'in adı ayrıca yakından çalıştığıile de ilişkilendiriliyor.Tahran'a Çin silahları satmakla suçlanmıştı.1983 yılına ait belgeler, Epstein'in Çin devlet şirketi Norinco'dan İran'a yapılan silah satışlarında doğrudan yer aldığını gösteriyor. Yine belgelerden öğreniyoruz kiZaten belgelerdeda görülüyor. Hâsılı kelam, adamlar iyi çalışmış. Epstein'i iyi yetiştirmişler.