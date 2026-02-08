Türkiye'nin en iyi haber sitesi
BERCAN TUTAR
08 Şubat 2026, Pazar

BERCAN TUTAR

Modern zamanların en derin operasyonu
Amerikalı sapık milyarder Jeffrey Epstein'in İsrail ajanı olduğu tescillendi. Daha önce ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) Form- 1023 adlı raporunda derin devlet ağlarıyla ilişkisine vurgu yapılmıştı. Şimdi yayımlanan FBI'ya ait "Gizli İnsan Kaynağı-CHS" raporunda ise Epstein'in eski İsrail Başbakanı Ehud Barak gözetiminde MOSSAD adına "casus olarak eğitildiği" bilgisi yer alıyor. Belgede "Epstein'in İsrail dış istihbarat servisi Mossad tarafından devşirilmiş bir ajan olduğu" vurgusu dikkat çekiyor.
Bu zaten biliniyordu. Fakat kanıt yoktu. Şimdi bu kanıt da ortaya çıktı. Bu bulgudan sonra Epstein dosyasının sonuçları jeopolitik açıdan daha farklı bir aşamaya evrilecektir. Çünkü Epstein'in ajanı olduğu İsrail hedef aldığı ülkelerin farklı reaksiyonları ile karşı karşıya kalacaktır. Gazze'den dolayı maruz kaldığı küresel izolasyon daha da artabilir.
Zira İsrail, Epstein'in ağına yakalanan Amerikan yönetimi başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerindeki kraliyet üyeleri, başkanlar, başbakanlar, büyükelçiler ve işadamları üzerinden kavuştuğu nüfuzu siyonist emelleri için kullanmaktan asla çekinmeyen bir zihniyete sahip. Bu durum siyonist yönetim için diplomatik müzakerelerde, ticaret anlaşmalarında, savunma sanayiinde, teknolojide, sağlık ve güvenlik düzenlemelerinde olağanüstü bir avantaja işaret ediyor.

***

Küresel ve bölgesel düzeyde ittifakların hızla değiştiği bir dönemde İsrail'in Epstein üzerinden elde ettiği imkânlar her tür güç dengesini temelden değiştirebilecek bir ağırlığa işaret ediyor. Çünkü Epstein, sapkın elitleri kurduğu lolita ağı ile avucunun içine aldı. Onların sadist güdülerini siyonist emelleri için bir silaha dönüştürdü. Dolayısıyla Epstein skandalı rastgele bir ahlaksızlık ve sapıklıktan çok daha ötesine uzanıyor. Bu sapkın ağ her yönüyle sistematik bir siyonist şantaj mekanizmasıdır aynı zamanda.
Epstein'in kirli operasyonlarla elde ettiği nüfuzu İsrail jeopolitik hedefleri için kullandı. Yani silah satışları, ticaret anlaşmaları veya diplomatik tanınma müzakerelerinde karar vericileri susturma veya etkileme yeteneği bağlamında İsrail, Epstein üzerinden elde ettiği şantaj malzemelerini paha biçilmez birer 'siyasi koz'a dönüştürmüştür.
İsrail'in askeri istihbarat uzmanı olan Ehud Barak'ın eğittiği Epstein'in İsrail'e hizmette sınır tanımadığını görüyoruz. Bu yönüyle Epstein dosyası, modern zamanların en cüretkâr, en derin ve en kritik küresel istihbarat operasyonlarından biridir.

***

Belgelerde Mossad ajanı Epstein'in titiz ve sistematik bir çalışma yürüttüğünü de anlıyoruz. Çin'den Hindistan'a, Fransa'dan BAE'ye, Norveç'ten İran'a kadar uzanan farklı ülkelerde farklı kesimden elitler, muhalifler ve yöneticilerle karmaşık jeopolitik ilişkiler de kurmuş.
Dosyalar sapık Epstein'in 1980'lerde Çin silahları için aracı görevi gören uluslararası silah kaçakçılığı ağlarıyla olan ilişkisini de ortaya koyuyor. Epstein'in adı ayrıca yakından çalıştığı Douglas Leese ile de ilişkilendiriliyor. Leese, İran-Irak Savaşı (1980-1988) sırasında Tahran'a Çin silahları satmakla suçlanmıştı.
1983 yılına ait belgeler, Epstein'in Çin devlet şirketi Norinco'dan İran'a yapılan silah satışlarında doğrudan yer aldığını gösteriyor. Yine belgelerden öğreniyoruz ki Mossad, Epstein'i sadece insan kaçakçılığında, sapkın ve sadistlikte değil silah kaçakçılığı konusunda da iyi eğitmiş.
Zaten belgelerde Epstein'in 1980'lerin başlarında Less gözetiminde silah kaçakçılığı, paravan şirket kurma ve kara para aklama konusunda eğitim aldığı da görülüyor. Hâsılı kelam, adamlar iyi çalışmış. Epstein'i iyi yetiştirmişler.

