ABD Başkanı Donald Trump kelimenin her anlamıyla 'acılarına sahip çıkan' biri. Geçmişinde kendisini hedef alanları, yok sayanları ve ezmeye çalışanları unutmuyor. Ulusal siyasette de küresel siyasette aynı intikam hissiyle hareket ediyor. Nitekim ilk döneminde kendisine saldıran içerideki derin devlet, istihbarat kurumları, yargı, Pentagon, medya, Sorosçu çevreler ve liberal muhaliflerle kimi Yahudi lobilerinden teker teker öcünü aldı/alıyor.

FBI, CIA ve diğer istihbarat kurumlarını hallaç pamuğu gibi salladı. Peş peşe imzaladığı kararnamelerle derin devlet bürokrasisini adeta felç etti. Emirlerine ayak direyen generalleri Pentagon'da sigaya çekti.

Göbek bağlayanlardan istifa mektubu istedi. Özel temsilcilerle diplomatik teamülleri altüst etti. Voice of America (VOA) ile ABD Yardım Kuruluşu (USAID) gibi Amerikan propaganda mekanizmalarını devre dışı bıraktı.

Bu kurumların ABD düşmanı solcu ve LGBT'ci kesimlere hizmet ettiğinin altını çizdi. Liberallere karşı sadece siyasi değil aynı zamanda kültürel karşı savaş da başlattı. Küreselci ve aile karşıtı değerlerin propaganda merkezine dönüştüğünü söylediği üniversiteleri hedef aldı.

***

Dışarıda iseadeta tozlu bir halı gibi silkeledi. Hepsine diz çöktürdü. Avrupalı liderlerikarşısına dizdirdi. Davos'ta iklim lobisini yerden yere vurdu. Grönland'ı vermekte nazlanan Avrupalıları yerin dibine soktu.Davos'taki konuşmasında İkinci Dünya Savaşı 'na değinen Trump, Avrupalılara "Eğer biz olmasaydık hepiniz Almanca biraz da Japonca konuşuyor olurdunuz" dedi.Ukrayna krizinde Rusya ile anlaşarak2025 ABD Ulusal Güvenlik Strateji belgesinde Avrupa'yı değerlerine ihanet eden, ekonomisi zayıf ve kendini savunamayan güçsüz bir kıta olarak tarif etti. Böyle giderse 20 yılda tarihten silineceklerini söyledi. BM binasının ihalesini kendisine vermeyen kurumu iseçevirmiş durumda. Her fırsatta BM'yi aşağılıyor.sonra BM'ye bağlıde ayrıldı. BM'nin işlevsiz ve hantal olduğunu söyleyen Trump tek başına BM'den daha fazla dünya barışına hizmet ettiğini savunuyor.farklı kıtalarda çatışan aktörler arasında tamimza attığını söylüyor.

***

Kendini' diye niteleyip çabalarınıntaçlandırılması gerektiğini belirten Trump, bu ödülü fazlasıyla hak ettiğini vurguluyordu. PekiÖdülü Venezuelalı muhalif figürverdiler.yeniden savaşçı tarafını harekete geçirdi.açıklanan ödülden sonra Venezuela'yaoperasyon yaparak Nikolas Maduro'yu konutundan kaçırdı.Yani "Venezuela'daki değişimi ödül verdiğiniz Machado değil ben yaptım" dedi.Zaten Nobel ödülünüdeyip reddetmeyen Machado'yu dadiyerek aşağılayıp yeni Venezuela yönetiminin dışında bıraktı. Üstelik Machado 16 Ocak'ta Beyaz Saray'daTrump'ın Nobel öfkesi burada da bitmedi.dosyalarında en fazla gündeme gelen ülkelerden biri de Nobel'e ev sahipliği yapan Norveç.Belgelerde Norveç Kraliyet ailesi deprem yaşıyor.kirli ilişkileri deşifre olurken eski Norveç başbakanı ile diplomatları ve elçilerinin yüz kızartıcı suçları da birer birer ortalığa dökülüyor.Trump'a Nobel'i çok gören. Kraliyet ve ülke yönetimi çıkmazda.Bence değil. Nedense olup bitenler rastlantıdan ziyadeçağrıştırıyor.