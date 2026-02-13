Gökyüzüne 500 imzası

Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı Türk Hava Yolları (THY) dün 500'üncü uçağıyla gökyüzüne bir kez daha adını altın harflerle yazdırdı. Biz de 100 bini aşkın çalışanın fotoğrafıyla özel giydirme yapılan Airbus A350-900 uçağında yerimizi aldık. İstanbul Havalimanı'ndan 'take off' yapan uçak, gökyüzüne "500" yazarak şirketin filo yolculuğunda önemli bir eşiği simgeledi. Aralık 2025'te teslim alınan, Ocak 2026'da özel giydirme işlemi tamamlanan 500'üncü uçak ilk özel uçuşunu gerçekleştirdi. İstanbul'daki Türk Hava Yolları Teknik Hangarı'nda gerçekleştirilen tanıtım programının ardından "TK Aile" adı verilen özel tasarımlı uçak, Türkiye semalarında koreografik bir gösteri uçuşu yaptı.

500'üncü uçak, 1933'te 5 uçaklık mütevazı filosuyla yola koyulan milli gururumuz THY'yi dünyada yeni bir lige taşıyor. 500'üncü uçak yalnızca sembolik bir eşik değil, aynı zamanda yeni bir ölçek sıçramasının başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

Zira, THY'nin dev hedefleri var. Şirket, 2033'te AJet dahil 813 uçak, 171 milyon yolcuya ulaşmayı hedefliyor. Bu seviyeye geldiğinde bugün 9 olan dünyadaki sıralama 5'e çıkacak. 2036'da ise uçak filosunu 1000'e çıkarmayı planlayan şirket artık dünyanın en büyükleri arasında yerini alacak.

Dün yapılan lansman töreninde THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat'ın konuşması bu kararlılığı vurgulaması açısından önemliydi. Bolat, 500. uçağımız, THY için yalnızca filomuza katılan yeni bir uçak değil; 93 yıllık bir emeğin, kararlılığın ve ortak aklın simgesidir. 2003 yılında 65 uçakla başladığımız zirve yolculuğumuzda bugün 500'ü aşkın uçakla 6 kıtada 356 destinasyona ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. 12 sene önce 274 uçağımız vardı, bugün 523 uçağımız var. Bundan 12 yıl önce çektiğimiz 'Hayal Edince' reklam filminde 247 uçak ve 247 destinasyonla çıktığımız yolculukta 500'üncü uçak bir hayaldi. Bugün o hayalin gerçeğe dönüştüğünü görmek, THY ailesi için ayrı bir anlam taşıyor. İnşallah 10 yıl içerisinde THY'nin uçak sayısı bunun iki katı olacak. Bu kadar uçak Türkiye ekonomisine ne kazandıracak? THY 1.5 trilyon dolarlık Türk ekonomisine 65 milyar dolarlık katkı sağlayarak en önemli ekonomik güçlerinden birisi olmuş. İnşallah 2033 yılında bu rakamlar 150 milyar dolara çıkacak.

500. uçağımızı bir durak değil, 'İkinci 500' döneminin başlangıcı olarak görüyoruz. 2036 yılında 1000 uçaklık filoya ulaşma hedefimiz doğrultusunda, ülkemizi küresel havacılığın merkezlerinden biri haline getirme kararlılığımızı sürdüreceğiz" diyor.

Hakikaten 500'üncü uçak şirketin 93 yıllık tarihinde yeni bir dönüm noktası… Şirket, 2003'te 65 uçaktan oluşan filoya sahipti. 2006'da 100 uçağa çıktı. 2012'de 200, 2016'da 300, 2023'te 400, 2025'te 516 uçağa ulaştı. 2026 itibarıyla ise uçak sayısı 523'ü buldu.

Üstelik şirket 2003'ten bu yana sadece filosunu büyütmekle kalmıyor. Aynı zamanda altyapısını da güçlendiriyor. Hatırlarsınız, geçtiğimiz günlerde toplam yatırım değeri 100 milyar TL'yi aşan sekiz yeni tesisin temel atma töreni gerçekleştirildi. Kargo operasyonlarından teknik bakım kapasitesine, ikram merkezlerinden entegre operasyon çözümlerine uzanan bu yatırımlarla Türkiye'yi dünyanın en önemli havacılık merkezlerinden biri haline getirmeyi amaçlıyor.



Tasarımı 100 bin çalışan ve emeklinin fotoğraflarıyla hazırlanan 500. uçağın lansmanı, birlik ve beraberlik anlayışını yansıtan geniş ve anlamlı bir katılımla gerçekleştirildi. İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen etkinliğe; THY ve iştiraklerinin yöneticileri, çalışanları ve emeklilerinin yanı sıra havacılık sektörünün önde gelen isimleri katıldı. Lansmanda, vatan için canlarını feda eden şehitlerin emaneti olan 81 ilimizden gelen şehit çocukları, THY'nin hafızalara kazınan Iğdır reklam filmi oyuncuları yer aldı.