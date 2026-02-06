Kredi kartı limitleri ile ilgili Finansal istikrar Komitesi sonrasında alınan karar çok tartışıldı. Esasında tartışma biraz da şirazesinden kaydı.

Hatırlayın, daha önce sistem nasıldı?

Banka size kredi kartı verirken ya beyana ya da gelir tahmin modeline bakıyordu. Bu modelle de çoğu zaman gelirinizin üzerinde limiti olan bir kartı adresinize postalıyordu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) yeni düzenlemesiyle bütün bankalardaki kredi kartı limitiniz ispatladığınız gelirinizin 4 katına kadar olabilecek. Eğer maaş geliriniz dışında, mevduat, temettü, kira kazancınız varsa bunları da beyan ederek bankadaki kart limitini belirleyebileceksiniz.

Bir de geçiş süreci ve sınırlamalar var. Kredi kartında toplam limiti 400 bin liranın üzerinde olan ve limitini doldurmayan kullanıcıların limitleri kademeli olarak düşürülecek.

Örneğin, toplam kredi kartı limiti 400 bin liranın üzerindeki kullanıcıların limitleri 15 Şubat›a dek dolmazsa, yüzde 50 ile 80 arasında değişen oranlarda azaltılacak. Bankalara sistemsel altyapı ve operasyonel süreçler için üç ay süre tanındı. Limitler düşürülürken, eğitim ve sağlık harcamaları kapsam dışında tutulacak

Şimdi herkes 'bu nasıl olacak' diye soruyor.

Henüz netleşen bir karar yok. Üç aylık süreçte bankalar, BDDK, Kredi Kayıt Bürosu yetkilileri toplantılar yapacak. Bankacılar, POS cihazlarıyla yapılan alışverişin sektörünü belirli kodlarla görebildiklerini, eğitim ve sağlık harcamaları için vatandaşlara ikinci bir limit tanımlaması açılabileceği belirtiyorlar.

Peki eğitim ve sağlık dışında diğer sektörler de çıkarsa…

Nitekim, çıkmaya da başladı.

Dün kredi kartı limitlerinin düşürülmesi konusunda alınan karara turizm sektörü tepki gösterdi.

Uygulamanın sektörde nakit akışını olumsuz etkileyeceğini söyleyen turizmciler, kararın gözden geçirilmesi çağrısında bulundu. Zira, turizmciler açısından kredi kartları sektörün işleyişinin temel unsurlarından biri. Seyahat planlamasından rezervasyon süreçlerine, konaklamadan ulaşım ve yeme-içme harcamalarına kadar turizm sektöründeki pek çok işlem, kredi kartları aracılığıyla yapılıyor.

Yaz yaklaşırken bu sektör için de karar esnetilir mi?

Bilmiyorum.

Fakat turizmcilere kolaylık sağlanırsa bu kez mobilyacılar, beyaz eşyacılar çıkacaktır.

Velhasıl, kredi kartı limitleriyle ilgili alınan kararı tüketiciyi koruyan bir düzenleme olarak görsem de sahadaki etkilerinin ne olacağının iyi düşünülerek değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyim.