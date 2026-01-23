Düşük maaşlar nedeniyle nakitte zorlanan milyonlarca kişi Kredili Mevduat Hesapları'na (KMH) başvurunca rakamlar şişti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine bakın. 16 Ocak haftasında KMH 742 milyar 516 milyon TL'yi buldu. Aynı haftada konut kredisi rakamı 648.4 milyar TL. Geçen yılın aynı döneminde KMH hesapları 441.2 milyar TL'ydi. Yani neredeyse KMH, 1 yılda ikiye katlamış durumda…

Biliyorsunuz, KMH hesabınızda hiç nakit bulunmadığında dahi belirli bir limitle kullanılabilen nakit para… Yüksek faiz oranlarına rağmen kolay erişilmesi nedeniyle birçok kişi nakde sıkıştığında bu hesapları kullanıyor. Hesapta bakiye olmasa da parayı çekebiliyor. Günlük faiz işletilen KMH'ler, hesaba para girişi olduğunda otomatik tahsil ediliyor. Nakit avans ve KMH faizi yüzde 4.25'te. Parayı ödemezseniz bu oran yükseliyor. Kullanılan KMH veya esnek hesap üzerinden alınan faize yüzde 15'er KKDF ve BSMV yani toplam yüzde 30 vergi uygulanıyor. Bu alan hanehalkı borçlarında en riskli alanlardan biri…

Düşünün, geçen yıl ekonomi yönetimi bu riski fark etti. BDDK kanalıyla bir düzenleme yapıldı. Temmuz ayında kredi kartı, ihtiyaç kredisi, kredili mevduat hesaplarıyla ilgili yapılandırma kararı alındı. 48 aya kadar vade imkânı ve yüzde 3.11 azami faiz oranı ile borçlulara nefes aldıracak bir düzenleme devreye sokuldu.

Fakat o tarihten sonra da KMH borçları eksilmedi hatta yine artmaya devam etti.

Bu artışta Merkez Bankası'nın büyüme sınırları nedeniyle kredi verirken imtina eden bankaların, kredi marjı varsa çeşitli kampanyalarla vatandaşı bu hesaplara yönlendirmesi yatıyor. Sizin de telefonlarınıza ek hesap, esnek hesap, avans hesap, pratik hesap gibi farklı ürün isimleriyle sık sık mesajlar gelmiştir.

Halbuki, bankaların KMH limitleriyle ilgili sınırlamalar var. Üst KMH limiti genel olarak aylık gelirin en fazla 3 katı olarak sınırlandırılıyor. Ancak yine de KMH veya esnek hesap limiti, başvurulan bankanın inisiyatifinde… Genelde bankalar değerlendirmeyi başvuran kişinin geliri ve kredi notu üzerinden yapsa da bazen terazi şaşıyor!

Önceki gün ekonomi yönetimi bu konuyu Finansal İstikrar Komitesi Toplantısı'nda ele aldı. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada "Kredili mevduat hesapları, kredi komisyon ücretleri ve kredi kartlarına ilişkin mevcut durum gözden geçirildi" denildi.

Öğrendiğime göre, KMH limitlerinin kullanımına yönelik bankalar için bir kural seti hazırlanacak. Bundan böyle o limittten fazla KMH açılamayacak.