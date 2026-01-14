Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklanan Bebek Otel’in işletmecisi Muzaffer Yıldırım’ın geçmişini herkes merak ediyor. Kim bu Yıldırım?

Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklanan Bebek Otel'in işletmecisi Muzaffer Yıldırım'ın geçmişini herkes merak ediyor. Kim bu Yıldırım?

Gelin anlatayım...

Muzaffer Yıldırım aslında spor eğitmeni. Dönemin ünlü spor merkezi Taksim'deki Vakko Gym'de hocalık yapıyor. Philip Morris'te satış/ promosyon departmanında çalışıyor. Sonra Alarko Turizm Grubu'nda Spor Müdürlüğü'ne geçiyor. Ardından da bir dönemin meşhur eğlence merkezi Pasha'da çalışıyor. Eğlence hayatından sonra sinema sektörüne giriyor. 2002'de ortağı Menderes Utku'yla birlikte Mars Sinema Group'u kuruyor. Bir yıl geçmeden İş Bankası'nın iştiraki İş Girişim Sermayesi sinema şirketinin yüzde 50'sine ortak oluyor. Yıldırım, Actera ve Esas Holding'i de ortak alıyor. Sonra da Mars Cinema'yı 800 milyon dolara Güney Koreli CJ CGV Co'ya satıyor.

Eğlence ve sinema sektöründen sonra otelciliğe merak salıyor. The Stay Hotels markasıyla Bebek Hotel by The Stay, The Stay Nişantaşı, The Stay Nişantaşı Boulevard, The Stay Bosphorus, The Stay Warehouse ve Bodrum'daki Bobo by The Stay'i açıyor.

Kendisine yine İş Bankası eli değiyor!

İş Bankası Grubu'ndaki Maxis Girişim Sermayesi Portföy A.Ş. ve bünyesindeki Atlas Büyüme Sermayesi Girişim Yatırım Fonu Muzaffer Yıldırım'ın The Stay Otelleri'ne ortak oluyor.

Ortaklık tarihi Bebek Otel ile ilgili yıkım kararlarının konuşulduğu bir dönem... Temmuz 2025...

İş Bankası'nın Portföy Yönetim Şirketi Maxis, Stay Grubu'yla masaya oturuyor, anlaşma imzalanıyor. Öğrendiğime göre, İş Bankası'nın fonu Muzaffer Yıldırım'a 600 milyon TL ödeyerek ortak oluyor.

Peki hakkında kaçak yapı iddiaları ayyuka çıkmış, yıkım kararları bekleyen Bebek Otel'in de olduğu bu yapıya İş Bankası'nın fonu nasıl ortak oldu?

Hikayeyi Maxis Girişim Sermayesi Portföy A.Ş. Genel Müdürü Özgür Temel'e sordum. Temel, ortaklık fikri oluştuğunda Bebek Otel'in bazı alanlarının kaçak olduğunu ve yıkım kararı çıktığını bildiklerini ancak bu riskleri ortaklık yaparken hesapladıklarını ve ona göre fiyat verdiklerini söylüyor.

Temel, "2001'den gelen kararlar varmış. O dönemde hukukçularla görüştük. Kesin hükümler yoktu, gri alanlar vardı. Bir de Bebek Otel'de kaçak yapılan alanlarla ilgili yıkım kararı çıksa da bu alanların ciroyu çok fazla etkilemeyeceğini hesap ettik. Bu riskleri de göz önünde bulundurup fiyat verdik" diyor. 2019'da kurulan portföy yönetim şirketinin bugüne kadar 106 yatırımı olduğunu söyleyen Temel, "Biz Stay Grubu'na ortak olmaya niyetlendiğimizde Bebek Otel'le ilgili bugün konuşulan iddialardan haberimiz yoktu. Biz azınlık ortaklık yaptık. Finansal anlamda şirketin büyüyeceğine inandık" açıklaması yapıyor.

Peki ya bundan sonra...

Özgür Temel'in sözlerinden anladığım, mahkemenin sonucunu bekleyecekler. Muzaffer Yıldırım'ın cezası kesinleşirse, Stay Grubu ile yapılan sözleşmeyi yeniden masaya koyacaklar. Süreç, yönetim Kurulu'ndan Muzaffer Yıldırım'ın çıkarılmasına kadar gidebilir.