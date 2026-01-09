Ufak bir hafıza tazelemeyle yazıya başlayayım. Hatırlarsınız, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açtığı uyuşturucu dosyasında yer alan kritik bir isim vardı. Birçoğunuzun adını bildiği aileden biri… Kasım Garipoğlu… Garipoğlu Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Hayyam Garipoğlu'nun oğlu, Mart 2009'daki Münevver Karabulut cinayetinin sanığı Cem Garipoğlu'nun kuzeni… Uyuşturucu operasyonuyla hakkında gözaltı kararı verildi. Firar etti ama Türkiye'deki tüm mal varlığına TCK 190 ve 191 kapsamında el konuldu.

O günkü yazımda kendisini şikâyet edenlerden biri olan Korkmaz Yiğit'in kardeşi Gürbüz Yiğit'in ifadelerini gündeme getirmiştim. Yiğit, Garipoğlu ailesinden 7 milyon 850 bin dolar alacağı olduğunu söyleyip Hayyam, Kasım ve Ayfer Garipoğlu'nu şikâyet ettiği dilekçesinde Kasım Garipoğlu'nun Türkiye'de birçok kişinin Survivor programının çekildiği yer olarak bildiği Dominik Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu, pasaportta Kevin Graham ismini kullandığını söylemişti.

Kasım Garipoğlu'nun İngiltere merkezli Global Kapital Group (GKG), Divine Circus, Trive Financial Holding, Miami'deki GKG Holding LLC, GKFX Financial Services, Trive Investment B.V. Trive Credit B.V gibi birçok şirketi olduğunu hatta Trive Bank adıyla Hollanda, Macaristan gibi ülkelerde dijital bankacılık yaptığını da dile getirmiştim.

Soruşturma derinleştikçe Garipoğlu'nun yasa dışı bahis bağlantıları da ortaya dökülmeye başladı. Kasım Garipoğlu ismi Paradise Belgeleri başta olmak üzere İngiltere ve Malta'daki birçok kayıtta geçiyor. Garipoğlu Malta'daki Smart Gaming Group'un sahibi… 21bet adlı yasa dışı bahis sitesi bu gruba bağlı… Belgeleri karıştırdıkça ilginç bağlantılar ortaya çıkıyor.

Misal, Garipoğlu'nun bahis baronu Anıl Uzun ile ilişkisi… Anıl Uzun, MASAK raporuna göre dünya çapında yasa dışı bahis eylemlerini organize eden isimlerden birisi… Yasadışı bahis ödemelerinin yapıldığı Jeton isimli ödeme platformunun sahibi- yöneticisi…Sultanbet, betbaba, efesbet'i yönettiği söyleniyor.

Misal, MASAK raporlarında geçen Nebil Serkan Zubari'yle bağlantıları… Zubari 'Kapalıçarşı' operasyonunun kilit isimlerinden. İngiltere- Polonya-İsviçre hattında kendine finans cenneti oluşturan Zubari, JCS Ch LLC, Intertrust London Ltd, Speedy.I0 UK, Digicorp, Financial House gibi birçok şirketin kurucusu…

Yolları nerede kesişiyor derseniz…

Garipoğlu-Uzun ve Zubari'nin şirketlerinde bir isim var: Abdukadyrov Alisher…

Hem Garipoğlu ile bağlantılı 21bet ve Smart Gaming'de yer alıyor.

Hem Anıl Uzun'un 'jeton'unda… Hem de Nebil Serkan Zubari'nin Financial House'unda…

Bu tesadüf olabilir mi!

Sanmam…

Dedim ya…

Bu Kapalıçarşı operasyonlarını da ödeme sistemleri operasyonlarını da yasa dışı bahis ve uyuşturucu operasyonlarını da birbirinden ayrı düşünmek doğru olmaz.

Her açılan pandora kutusundan fotoğraf netleşmeye başlıyor!