Hani Ruslar'ın meşhur iç içe geçmiş matruşka bebekleri vardır ya… Yasa dışı bahis-uyuşturucu- kara para operasyonlarını ona benzetiyorum. Her kutu açıldığında hem yeni bilgiler ve isimler hem de iç içe geçmiş yapı ortaya çıkıyor.

Duymuşsunuzdur…

Dün sabah Kapalıçarşı'daki kara para çarkına beşinci operasyon yapıldı. İlki 4 Şubat'taydı. Sonra nisan, haziran ve kasımda yeni operasyonlar oldu. Dün de 80 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 340 milyon liralık malvarlığına el konuldu. 19 ilde eş zamanlı operasyonlarla 71 kişi yakalandı.

Peki 'karanlık çarşı'da olup biten ne?

Bunu anlamak için önce sistemin nasıl döndüğüne bakmak gerekiyor. Burada kara para suç örgütü hem nitelikli dolandırıcılık yapıyor hem sanal kumarla insanları mağdur ediyor hem suç gelirleri döviz büroları üzerinden paravan şirketler aracılığıyla muhasebeleştirilip kripto paraya çevrilerek vergi cenneti adalara aktarılıyor.

Çarkın başında Kapalıçarşı'da faaliyet yürüten Özbey (Venüs Döviz) Şirketler Grubu ve Angun Döviz var. Balanfx, Amorfx, Mobilfx adlı foreks platformları üzerinden de dolandırıcılık yapılıyor.

Hatta HGS, vergi daireleri, kontör yükleme gibi yasal siteler kopyalanıp, örgüt vatandaşın kredi kartı ödemelerini paravan şirketlere ait POS'lara yönlendiriyor. Suç gelirleri bu ismini saydığım döviz bürolarında yasal sisteme sokuluyor. Buradan kripto platformlar aracılığıyla kripto varlığa dönüştürülüp bazı kilit isimlerin hesaplarına aktarılıyor. Onlar da hesaplarında toplanan paraları Bahama, Malta, Panama gibi vergi cennetlerinde kurulu şirketlere transfer ediyor.

Bazı isimler kim mi?

Serhan Mark Kohen, Nebil Serkan Zubari, Süleyman Happani, Osman Güneş Çizmeci ve Mehmet Eyüp Oğan en önemlileri… Bunların bir kısmı firari…

Serhan Mark Kohen'i bilirsiniz. Politem Plastik'in kurucularından… Almanya'da Kohenkel GMBH ve Seral GMBH adıyla iki şirketi var. 2014'te Politem'de sermaye azaltımına gidip, ortağından ayrılıp, 2023'te işleri Maryo Kaan Kohen'e devrediyor. Kendisi de kripto işlerine dalıyor. Kripto bot'larla arbitraj gelirlerinden paraya para demiyor. (2021'de Kohen'in kripto işlerini yazmıştım) MASAK raporlarında geçen Nebil Serkan Zubari İngiltere-Polonya-İsviçre hattında kendine bir finans cenneti oluşturmuş. JCS Ch LLC, Intertrust London Ltd, Speedy.I0 UK, Digicorp, Financial House gibi birçok şirketin kurucusu. Hatta deştikçe yasa dışı bahis faaliyetlerinden ve pos tefeciliğinden elde edilen gelirlerin finansal sisteme "meşru ticari işlem" gibi gösterilerek dahil edilmesine aracılık eden, en son el konulan Ozan Elektronik'in Londra şirketiyle de bağlantısı var. The Kingdom Bank adlı kuruluş üzerinden de kripto varlıkları transfer ediyor. Dominika'Da kurulu banka kripto alım-satım işlemleri, forex işlemleri ve offshore bankacılığı yapıyor. Osman Güneş Çizmeci de enteresan bir irim. Bahis sitesi Poligon Entertainment'in sahibi… Adına Paradise Belgeleri'nde rastlamak mümkün… Bir de Malta'da kurulu Maldo Limited şirketi var. Onun bünyesinde de yasa dışı bahis sistemine ödemelerin yapılmasını sağlayan Maldopay ödeme sistemi bulunuyor.

Düşünsenize, Türkiye'den yasadışı bahis yoluyla yurt dışına kaçırılan milyarlarca dolar böyle bir ağdan geçiyor.

Peki bu işler bilinmiyor muydu, şimdi neden her gün operasyon oluyor?

Esasında Papara ve Payfix soruşturmaları milat oldu. Oradan mesele yasadışı bahise, kara paraya, uyuşturucuya sıçradı. Anlayacağınız, kazağın ipliğinin ucu bulundu. Yavaş yavaş hepsi sökülüyor. Meraklanmayın, temizlik yeni başladı!