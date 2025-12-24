İşin magazin kısmı bir tarafa… Herkes uyuşturucu operasyonunda gözaltı kararı verilen isimleri merak ediyor. Bunlardan birisi de villasında 15 günde bir 'sapkın' partiler düzenleyen Kasım Garipoğlu… Geçen hafta perşembe günü hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Fakat sanırım birileri önceden haber uçurduğu için firar etmiş, bulunamadı.

Peki kim bu Kasım Garipoğlu?

Hepiniz Garipoğlu Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Hayyam Garipoğlu'nu tanırsınız. Batırılan Sümerbank'ın sahibi… İsmi Malki cinayetinden POAŞ özelleştirmesine ve Türkbank skandalına kadar pek çok yerde geçmişti. Haa, tabii en önemlisi de Münevver Karabulut cinayetinin sanığı Cem Garipoğlu'nun amcası… İşte Kasım Garipoğlu da Hayyam Garipoğlu'nun oğullarından biri…

Ne iş yapıyor derseniz…

İsmine gayrimenkul, eğlence ve finansal hizmetler sektörlerinde rastlayabilirsiniz. İngiltere merkezli Global Kapital Group (GKG), Divine Circus, Trive Financial Holding, Miami'deki GKG Holding LLC, GKFX Financial Services, Trive Investment B.V. Trive Credit B.V gibi birçok şirketi var. Hatta Trive Bank adıyla Hollanda, Macaristan gibi ülkelerde dijital bankacılık yapıyor. Malta- Avrupa-ABD-Türkiye arasında bir para trafiğini yönetiyor. Türkiye'de de Trive Yatırım adıyla aracı kurumu var. Bu şirkete zamanında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından sermayesinin üç katından fazla borçlanmasına ve fon çıkarıp satmasına izin verildiği söyleniyor. Şu anda piyasada Trive'in 10 adet fonu var. Olaylardan sonra Takasbank olası riskler için tedbirlerini almış. Malum, Garipoğlu'nun Türkiye'de savcılığın soruşturması kapsamında mal varlıklarına el konuldu. Buradaki mal varlığından ne çıkar bilmiyorum. Fakat görüldüğü gibi parayı zaten çoktan yurtdışındaki şirketlerine aktarmış… Yine de el koyma kararından geri dönülmesi için epey 'hatırlı dostları'nı araya soktuğu söyleniyor Garipoğlu ailesinin…

Neden mi?

Çünkü, Kasım Garipoğlu soruşturmanın kilit isimlerinden biri haline geldi. Kendisini şikâyet edenlerden biri de bir dönem ismini batık banka operasyonlarından tanıyacağınız Korkmaz Yiğit'in kardeşi Gürbüz Yiğit. Yiğit, Garipoğlu ailesi hakkında ilginç şeyler anlatmış! Garipoğlu ailesinden 7 milyon 850 bin dolar alacağı olduğunu söyleyip Hayyam, Kasım ve Ayfer Garipoğlu'nu şikâyet ettiği dilekçesinde "Benim paramı vermek yerine baba-oğul parayı kumarda ve uyuşturucuda harcamışlar. Babası Hayyam Garipoğlu ile oğlu Kasım Garipoğlu'nun aralarında bir uzlaşı vardı. Kasım babasının her hafta sonu yurtdışında kumarda harcadığı milyon dolarlara karışmıyor, Hayyam ise Kasım'ın uyuşturucu kullanımı ve trafiğini görmezden geliyordu" diyor. Kasım Garipoğlu'nun Türkiye'de birçok kişinin Survivor programının çekildiği yer olarak bildiği Dominik Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu, pasaportta Kevin Graham ismini kullandığını söylüyor.

Yiğit'in birçok iddiası da aslında Kasım Garipoğlu'nun şoförü Ahmet Akçay'ın ifadesiyle örtüşüyor.

Neyse…

Gelelim Kasım Garipoğlu'yla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tespitlerine… Kasım Garipoğlu 4 büyük torbacının ikisiyle iyi ilişkileri olan bir isim… Garipoğlu'ndan piramidin tepesine ulaşmak bir adım daha kolaylaşacak.

Bakalım önümüzdeki günler ne gösterecek!