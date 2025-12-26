Petrolde oyun değiştirici hamle

Türkiye 2026’da Diyarbakır’da çatlatma yöntemiyle üretimi deneyecek. Enerji Bakanı Bayraktar, “Başarılı olursak Türkiye petrolcülüğünde oyun değiştirici etkisi olacak. Trakya’da da yeni yöntemi kullanacağız” dedi

Türkiye 2026'da enerjide birçok yeni atılım yapacak. Bir taraftan yeni doğalgaz ve elektrik projeleri start alacak, diğer taraftan yenilenebilir enerjide ve nadir toprak elementleri konusunda yatırımları konuşacağız. Nükleer santral konusunda da adımlar atılacak. Arama faaliyetlerinde ise 'ilk'ler denenecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul'da gazetecilerle bir araya gelerek, 2026 yılını değerlendirdi.

Bayraktar, 2026'da Körfez ülkeleriyle rüzgâr, güneş enerji santralleri ve depo projeleri konusunda anlaşmalar yapılacağını açıkladı. Bakan Bayraktar, "Körfez'den konuştuğumuz projeler var. Akwa ile 5.000 megavatlık bir paket konuştuk. Bunun ilk adımı olan 2.000 megavatlık kısmın anlaşmasını inşallah 2026'nın ilk çeyreğinde bitirmiş olacağız. 1000 megavatı Sivas, 1000 megavatı Taşeli'nde olan bir güneş santrali projesi. Yine Körfez'den başka bir şirketle de güneş artı depolama projesi konuşuyoruz. Yaklaşık yatırım tutarı 1.5 milyar dolar. O da Taşeli'nde olacak" dedi.

ELEKTRİK OTOBANLARI GELİYOR

2026'nın ilk yarısında yüzer GES ve deniz üstü rüzgâr santrallerinin de start alacağını söyleyen Bayraktar, "Yüzer GES'te büyük bir potansiyel var. Bu potansiyelin büyük çoğunluğu da EÜAŞ'ta. 3.000 megavata yakın bir Yüzer GES'i de en kısa sürede hayata geçirmek istiyoruz. 2026'da YEKA benzeri bir modelle offshore deniz üstü rüzgâr santrallerini de başlatmak istiyoruz. Elektriğin otobanlarını 2026'da inşa etme noktasında önemli adımlar atacağız. HVDC line'ları ilk kez Türkiye'ye kazandırmayı hedefliyoruz. Altyapıya yoğun bir yatırımın olduğu bir sürece giriyoruz" açıklaması yaptı. Bayraktar, 2026-2030 yılları arasında elektrik dağıtım şebekesine 1 trilyon liralık yatırım öngördüklerini söyledi. Bayraktar, 2026'da Kırklareli'nde 850-900 megavatlık bir doğalgaz santralini devreye alacaklarını, hem yerli hem ithal kömür santralleri lisanslamalarına da çalışacaklarını anlattı.

KÜÇÜK REAKTÖRE MEVZUAT

Akkuyu'nun birinci reaktörünün 2026'da devreye gireceğini söyleyen Bakan Bayraktar, "Küçük modüler reaktörle ilgili 2026'da Meclis'e bir kanun taslağı sevk edeceğiz. Yatırımları teşvik edecek bir düzenleme olacak" dedi. Sinop ve Trakya'da yapılması planlanan nükleer santrallerin de adını koymak istediklerini söyleyen Bayraktar, "Sinop'ta Türkiye-Kore-Amerika üçlü yapı düşünüyoruz. Onun dışında Çin'le ve Rus tarafıyla da konuşuyoruz. 2026 inşallah artık müzakerelerin bittiği, hükümetler arası anlaşma aşamasına gelinen bir yıl olur. Biz maliyet anlamında ülkemize, en düşük hangisi olacaksa ona bakıyoruz. Yerlileşmeye çok önem veriyoruz" mesajı verdi. Bayraktar, Rusya'nın yaklaşık 9 milyar dolarlık Akkuyu'ya yeni bir finansman sağladığını, bu paranın 2026-2027'de kullanılacağını söyledi. Bakan Bayraktar, depolama konusunda da YEKA benzeri Depolama Kaynak Alanı modelini hayata geçirebileceklerini söyledi.

GAZ TİCARET MERKEZİ OLUYORUZ

Türkiye'nin enerjide ticaret üssü olmaya başladığını belirten Bayraktar, Rusya, Azerbaycan, İran üzerinden gelen doğalgaz hatlarına paralel olarak Kilis-Suriye ve Iğdır-Nahçıvan Boru Hattı'nın yapıldığını hatırlattı. Bayraktar, şöyle konuştu: "Biz şu anda Suriye'ye ve Iğdır üzerinden Nahçıvan'a gaz gönderebiliyoruz. Suriye'ye ilave elektrik veriyoruz. Hedefimiz 2026'da Halep'e ilave bir 500 megavat elektrik vermek. Bulgaristan üzerinden Avrupa'ya gaz ihraç ediyoruz. Saros, Aliağa ve Dörtyol'da FSRU var. Bunlara ilave 2-3 yıl içinde iki tane daha FSRU düşünüyoruz. Toplam gazlaştırma kapasitemizi 200 milyon metreküpe çıkarmak istiyoruz. Çünkü LNG bollaşıyor. Tuz Gölü ve Silivri'de depoların kapasitesini artırmayı hedefliyoruz. Türkiye bugün 60 milyar metreküp gaz tüketiyor ama şu altyapıyla biz yaklaşık 80 milyar metreküp gazı rahatlıkla alabilecek durumda. Bu ne demek? Sizin o gazı ihraç etmeniz veya ticaretinin yapılması anlamına geliyor. Dolayısıyla biz, altyapımızı yaptık. Avrupa için özellikle Türkiye çok önemli bir tedarikçi olma yolunda gidiyor" dedi. Romanya'dan 1 milyar metreküp yıllık gaz talebi geldiğini buna çalıştıklarını söyleyen Bayraktar, Macaristan ve Bulgaristan'la ticaretin devam ettiğini belirterek, "Dolayısıyla Türkiye yavaş yavaş bu anlamda bir gaz ticaret merkezine dönüyor" mesajı verdi.

SANAYİYE OTELE ÇATIDA SANTRAL

2035 için ortaya konulan güneş ve rüzgârda 120 bin megavatlık kurulu kapasite hedefi çerçevesinde çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Bayraktar, "Bu sene 6.500 megavat güneş enerjisi , 2 bin megavata yakın da rüzgâr apasite devreye alındı. Bizim 2035 hedefini tutturmak için her yıl 7-8 bin megavat kapasiteyi devreye almamız lazım. 2025'te aşağı yukarı bu hedefe ulaştık" dedi. 2026'da YEKA ihalelerinin devam edeceğini hatırlatan Bayraktar, sanayicilerin yeni yıldan itibaren kendi öztüketimleri için çatılarına güneş enerjisi santrali kurmalarının sağlanacağını söyledi. Ocak ayında hangi sektörlere öncelik vereceklerini netleştireceklerini vurgulayan Bayraktar, şöyle konuştu: "Bunlara karar verdiğimizde o kapasiteleri ilan edeceğiz. Sanayicilerimiz, oteller, turizm tesisleri kendi tüketimi için tesis kuracak."

BEYLİKOVA TEMELİ 2026'DA ATILACAK

Nadir toprak elementleri için Beylikova'da endüstriyel tesis kurulacağını anlatan Bayraktar, "Temeli 2026'da atmayı hedefliyoruz. Herhangi bir ülkeye verilmiş sözümüz, taahhüdümüz yok" dedi. Eti Maden'i milli maden şirketi olarak konumlandırıp, daha aktif hale getirmek istediklerini de anlatan Bakan Bayraktar, Nijer, Özbekistan, Kırgızistan ve Pakistan'da alton ve maden araması yapacaklarını, Afganistan'a bir ekip gönderdiklerini söyledi.

VATANDAŞA 400 MİLYARLIK DESTEK

2023-2024 yıllarında vatandaşa 1 trilyon TL enerji desteği sağladıklarını, bu yıl rakamın 650 milyar TL'yi bulacağını, önümüzdeki yıl da 400 milyar TL olacağını söyleyen Bakan Bayraktar, şöyle konuştu: "Desteklerin ihtiyaç sahibi, dar gelirli, sabit gelirli gruplara gitmesi lazım. Şimdi son kaynak tedarik tüketim tarifesiyle, biz tüketim üzerinden destekleri yeniden planladık. Doğalgazda da bunu yapacağız. İllerde aylık ortalama tüketime göre planlıyoruz. Ocakta enerji fiyatlarıyla ilgili bir düzenleme planlamamız yok. 2026'da doğalgazla alakalı uygulamayı hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bu uygulamaya kış aylarında geçmemek için uğraşıyoruz."