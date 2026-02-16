Sokaktaki insan ne düşünüyor? Değişik bölgelerdeki ve illerdeki vatandaşlar, terörsüz Türkiye projesine nasıl bakıyor?

TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyelerinin önünde, bu konuda yapılmış hangi araştırmalar, anketler mevcut?

Bu anketleri/araştırmaları yapanlar kimler?

Hangi araştırma şirketleri? Veya hangi kurumlar?

Toplumun bilme hakkı var.

Hele de konu ülkemiz için... Birlik, beraberlik ve kardeşliğimiz için... Böylesine önemliyse.

***

ANKET KOMİSYONU

Almanya'da... Federal Parlamento'da... Anket komisyonu isimli bir çalışma grubu var.

En az 120 milletvekilinin talep etmesi üzerine Federal Meclis, kapsamlı ve önemli kararların hazırlanması için anket komisyonu kurmak zorunda.

Anket komisyonu milletvekillerinden ve dışarıdan görevlendirilen uzmanlardan oluşur.

Federal Meclis'e rapor ve öneri sunar.

***

GÜNÜN SORUSU

Parlamentomuzda... Yurt dışında doğmuş... Almanya'da okumuş... Almanya'daki değişik sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik yapmış isimler var.

Sözünü ettiğimiz anket komisyonu konusunu bilmiyor olamazlar. Öyleyse... Neden ağızlarını açıp da bir çift söz etmiyorlar?

Neden, Meclis'te çalışmalarına katkıda bulunacak bir öneri sunmuyorlar?

***

AKİL ADAM ÇOK AMA...

Kurtuluş Savaşı döneminde... Halkı aydınlatmak için akil adamlar, yurdu dolaşmışlardır... Konuşmalar yapmış, konferanslar vermişlerdir.

Bu konuda heyet bile kurulmuştur: İrşad heyeti.

Halkı aydınlatma... Doğru yolu gösterme... Yapılacakları anlatma heyeti.

Terörsüz Türkiye projesi aylardır gündemde... Neden, benzer bir uygulama akıllara gelmiyor?

Doğu Anadolu'da... Güneydoğu'da... Kürt nüfusun yoğun olduğu il ve ilçelerde yıllarca görev yapmış... Halkın sevgisini kazanmış... Emekli olmuş valilerimiz, kaymakamlarımız var.

Hakimlerimiz, savcılarımız var.

Müftülerimiz var.

Onların tecrübelerinden neden yararlanmıyoruz?

Ülkemizde akil adam çok ama... Kimin umurunda?

***

BİR ARAŞTIRMACININ SEYİR DEFTERİ

Ramazan Topdemir... Araştırmacı... Doktoralı bir bilim insanı... Adıyamanlı.

Yıllardır, Kürt sorunu üzerinde çalışır... Kitapları var.

Bana ilk kitabını 2009'da getirmişti:

Atatürk'ün Güneydoğu Politikası ve GAP.







Sonra... Çalışmaları/kitapları devam etti:

Menderes'ten Erdoğan'a Güneydoğu Politikası... 2011.

Atatürk'ten Erdoğan'a Kürt Politikası... 2014.

Atatürk ve Kürtler... 2016.

Sosyal Yaşamda Atatürk ve Cumhuriyet... 2020.

Atatürk'ten Bahçeli'ye Güneydoğu Politikası... 2025.







Unutmadan... Ramazan Topdemir, Harp Akademileri'nde yüksek lisans tez danışmanlığı yapmıştı... 2010... Konu başlığı:

"Cumhuriyet Hükümetlerinin Dersim Stratejisi."

Geçenlerde... Topdemir Ankara'daydı... MHP Genel Merkezi'nde... Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin makam odasında... 6 Aralık 2025.

Geçen hafta ise... Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde... 12 Şubat 2026.

Merak ettim... Sordum.

Ramazan Topdemir, Meclis'i... Komisyonu... Sekretaryasını... Hiç aradı mı? Veya onu arayan oldu mu?

Yanıt... Topdemir çok aramış... Not/mesaj bırakmış... Sonuç alamamış.

***

NİÇİN "BATMAN" OLMASIN?

Kısa adı terörsüz Türkiye olan komisyonun ille de Ankara'da... İlle de TBMM Şeref Salonu'nda toplanması şart mı?

Örneğin... Bir kez olsun Diyarbakır'da... Veya Batman'da... Tunceli'de... Şırnak'ta toplanamaz mı?

***

REŞAT PETEK

Yakından tanırız... Burdur Milletvekilliği yaptı... İki dönem.

15 Temmuz Darbe Girişimi Meclis Araştırma Komisyonu Başkanı'ydı.

Eski savcı... Başsavcı.







1983'te... Gerger (Adıyaman) Cumhuriyet Başsavcısı'ydı.

Türk... Kürt... Zaza... Arap... Süryani... Sünni... Alevi... Herkesin saygı duyduğu bir isimdi. O dönem için adı konulmamış bir arabulucu... Hakem... Uzlaştırıcı.

Böyle bir tecrübe kim bilir şimdi nerede? Ne arayan var, ne soran.

Oysa... Bugün... Akil adam olarak sahada dolaşmalıydı.

***

HÜSEYİN AKSOY

Rekortmen... Aralıksız 25 yıl valilik yaptı... Geçen ay, Mülkiye Başmüfettişi görevine atandı.







Kariyerinde... Nüfusunun yüzde 20'si Kürt olan Mersin gibi, büyük bir şehirde valilik var. Diyarbakır'da valilik yaptı.

Kocaeli... Nüfusun yüzde 10'u Kürt... 2017- 2020... Vali olarak oradaydı.

Terörsüz Türkiye'nin konuşulduğu bugün, böyle bir tecrübe küpünün evinde oturması... İnsan kaynağı israfı.

***

SAFFET ARIKAN BEDÜK

Emniyet Genel Müdürü iken... Köy koruculuğu sistemini getirdi.







Malatya... Kürt nüfus yüzde 15... Valilik yaptı. Kayseri... Ankara... Antalya Valiliği. Milletvekilliği.

Şimdi emekli... Kimseden bir beklentisi/ talebi yok. Terörsüz Türkiye sürecinde... Yararlanılması gereken bir akil adam.

Yakından tanırım... Ne arayan oldu ne soran.

***

NOKTA

Saymaya kalksak... Yüzlerce... Emekli vali... Emekli emniyet müdürü... Emekli müftü... Emekli hâkim, savcı, kaymakam, doktor.

Yıllarca Doğu ve Güneydoğu'da görev yapmışlar... Halkın gönlüne girmiş, iz bırakmışlar. Bu değerlerden yararlanmak kimsenin aklına gelmiyor mu?

Neyse uzatmayalım... Noktayı koyalım.

Yarın... Terörsüz Türkiye notlarına devam.