Eskişehir notlarına... Ve Eskişehir'in hatırlattıklarına başlamadan...

Son zaman gündemleri üzerine birkaç söz.

Demirbaş gündem... Belediyeler... Yolsuzluklar... Etkin pişmanlıklar... İtiraflar... Devletin malı deniz, yemeyen domuz... Bal tutan parmağını yalıyor.

Öteki gündem... Özel uçaklar... Otellerde özel odalar... Uyuşturucu... Seks partileri... İsimler havada uçuşuyor... Kimin eli kimin cebinde belli değil.

Eskişehir kaynaklı gündem... Zevzeklik... Densizlik... Sana ne Mihalgazi'nin kadın belediye başkanının kıyafetinden?

Ve siyasetin klasik gündemi... Üslup kirliliği... Küfür... Hakaret.

Hacı Bektaş-ı Veli, "Eline, beline, diline sahip ol" demiş ama... Kimin umurunda?

***

DİZGİNSİZ DİL BELA GETİRİR



Evet... Bugün Eskişehir'den yazacağız... Fakat... Ankara, toz duman... Hakaretler... Hakareti kınayanlar... Hakarete alkış tutanlar... Hakareti siyaset sananlar.

Eski İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher'ın hatıralarını (Demir Lady'nin Anıları) kaç siyasetçimiz okumuştur acaba?







Siyasete adanmış bir yaşam... 15 yıllık parti liderliğinin 11 yılı Başbakanlık'ta geçmiş bir kariyer... Demir Lady diyor ki:

"Hakaret etmek, siyaset yapmanın yerini tutmaz... Panik belirtisidir."

İsterseniz daha gerilere gidelim... Milat öncesine.

Ve filozof Eflatun'un sözlerine kulak verelim:

"En büyük zafer, insanın kendisine hâkim olmasıdır."

Bu konuya nokta koyacağımız sırada... Eskişehir yolculuğunu birlikte yaptığımız Cemil Çiçek, öyle bir söz söyledi ki... Paylaşmazsak olmaz:

"Herkes, bir yıl dilini tutuverse Türkiye'nin pek çok sorunu kendiliğinden çözülüverir."

***

YÜKSEK HIZLI TREN



Ankara'dan bindik... Eskişehir'de indik... 2 saat 20 dakikada gelmişiz.

Geçenlerde Sivas'a gitmiştik... 3 saat 20 dakikada.

Mustafa Kemal Paşa, Sivas Kongresi sonrasında Ankara'ya gelmişti... Yolculuğu tam 9 gün sürmüştü.

Samsun, Mersin, Kayseri, Antalya, Erzurum'un Yüksek Hızlı Tren istemesi boşuna değil.

Günümüzde... Türkiye'nin sorunu çok... Bu gerçek. Ama... YHT... Daha çok uçak seferi... Otoyol talepleri... Sorunların standardı yükseliyor... Bu da gerçek.

***

TRAFİK... FELÇ ÖTESİ



Trenden indik... Eskişehir'de ilk gözlem... Trafik... Ama ne trafik? Kırmızı ışık... Sarı/yeşil ışık... Çile bülbülüm çile.







Eskişehir'in öncelikli sorunu nedir? Sorduk... Eskişehirlinin yanıtı:

- Trafik... Sonra trafik... Üçüncüsü yine trafik.

***

TEBRİKLER VALİ BEY



Erdinç Yılmaz... 6 Ocak 2026'da Eskişehir Valiliği'ne atandı.

Cemil Çiçek'in önerisi... "Önce vali beyi ziyarete gidelim... Tebrik edelim" dedi.

Tebrikler... Başarılar... Ve sohbet.







Erdinç Yılmaz, asrın depreminde Osmaniye Valisi'ydi... Çok çalıştı... Hakkı ödenmez.

Ve... Bir konu var ki... Çok önemli... Yazmazsak olmaz.

2020... Haziran... Erdinç Yılmaz, Osmaniye'de göreve başlamıştı.

Şehirdeki 50 yapının boşaltılmasını istedi... Riskli... Her an yıkılabilir.

Direnenler oldu... 'Yıktırmayız... Binadan çıkmayız.'

Vali kararlıydı... Yetkisini kullandı... Binalar boşaltıldı.

Vali Erdinç Yılmaz, 50 binayı boşalttırmasaydı...

Asrın depreminde hepsi yıkılacaktı.

***

HEPSİ GERÇEK



Vali Erdinç Yılmaz'ın makam odasındaki sohbette... Asrın depremi konuşulurken... Mehmet Özhaseki'nin kulaklarını çınlattık.

Bir olayı anlattım... Herkesin bilmesi lazım... Tanıkların çoğu depremde can verdi.

2016-2018... Mehmet Özhaseki, Çevre ve Şehircilik Bakanı... Birinci bakanlık dönemi.







Hatay... İstiklal Mahallesi... Emek Mahallesi... Çok riskli... Kentsel dönüşüm kaçınılmaz.

Özhaseki, Hatay'a gitti... İki mahallenin halkını topladı... Riskten söz etti... 'Deprem bölgesi... Fay hattı' dedi.

Ama... Bazı militanlar... Siyasetçiler, halkı tahrik ettiler... Protestolar başladı... Pankartlar... Ağza alınmayacak küfürler... 'İstemeyiz de istemeyiz.... Ölürüz de evimizden çıkmayız.'

Özhaseki... Direnci kıramadı... Döndü.

Ve asrın depremi... 6 Şubat 2023.

Özhaseki'nin ikinci bakanlık dönemi. Hatay'a gitti... İlk olarak, iki mahalleyi görmek istedi.

Mahalle diye bir şey kalmamıştı... İstiklal Mahallesi de Emek Mahallesi de... Enkaz yığınıydı.

Günün sorusu... Halkı sokağa dökenler... Kentsel dönüşümü engelleyenler... Şimdi neredeler?

***

YAKIŞMIYOR



Sokak hayvanları... Yüzlerce değil, binlerce... 10 bin değil, 20 bin değil, çok daha fazla.

Şehirde... Şikâyetçi olmayan yok.

Eskişehir gibi gelişen, büyüyen modern bir şehre yakışmıyor.







Üstüner Ünügür ile bu konuyu konuştum... 79 yıllık Sakarya Gazetesi'nin sahibi.

Babası... Rahmetli Üstün Ünügür yakın dostumdu...

Üstüner Ünügür dedi ki:

- Büyükşehir Belediye Başkanımız açıkladı... Sahipsiz sokak köpeği sayısı 40 bin... Başkanımız Ayşe Ünlüce, sorunun çözümü için çırpınıyor.

***

TERÖRSÜZ TÜRKİYE



Eğitim şehri... Üç üniversite... Gençlerin gideceği mekân çok. Huzurlu bir şehir.

Üstüner Ünügür'e... Konuştuğum Eskişehirlilere sordum... Terörsüz Türkiye.

Destek... Doğu'daki, Güneydoğu'daki destekten daha fazla desek yeridir.

***

ÇOK ŞÜKÜR



Camiye giden ile Porsuk kıyısındaki mekânda içki içen arasında sorun yok.

Başı kapalı kadın ile başı açık gezen arasında sorun, hiç yok. Herkes birbirine saygılı.

Sorun... Bir avuç dangalakta... Halkın arasını açmak isteyen fanatiklerde... Militanlarda.

Çok şükür, büyük çoğunluk, bu gerçeğin farkında.

***

KANAYAN YARA



Memur emeklisi... İşçi emeklisi... BAĞ-KUR emeklisi... Çok.

Emekli... Yurdun her yerinde olduğu gibi Eskişehir'de de dertli.

Akşama doğru semt pazarlarından döküntü sebzeyi, meyveyi toplayan yok... Emekli gururlu... Ama sıkıntıda.

Sorun... Yılların sorunu... Sistem sorunu... Köklü çözüm bekleyen bir sorun. Ve... Uzlaşmayla çözülmesi gereken bir sorun... Büyük uzlaşmayla.

Siyasetçiler... Emeklinin üzerinden siyaset yapmadan konunun üzerine eğilmeliler.

İstismarı bırakıp kalıcı siyaset/ çözüm üretmeliler.

***

GEÇMİŞ OLSUN



Eskişehir'e gelip de Cemalettin Sarar'la konuşmadan dönmek olmaz.

Yılların dostu... Bir Eskişehir markası... Hayırsever... Gariban babası.

Görüşemedik... Hasta.

Allah'tan şifa dilemekten başka ne yapabiliriz.