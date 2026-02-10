Yüksek Hızlı Tren... Ankara'dan Eskişehir'e gidiyoruz... Masamızda 14 gazete var... Hepsinde de, Jeffrey Epstein... Seks adası haberleri.

İsimler... İsimler... İsimler.

Donald Trump... Elon Musk... İngiliz Kraliyet ailesinden Prens Andrew... Bill Gates... Emmanuel Macron... Bill Clinton... Sarah Ferguson... Norveç veliaht prensesi Mette-Marit... Cameron Diaz... Slovakya Başbakanı Robert Fico... Liste uzun.







Cemil Çiçek'e dönüyorum:

- Ne diyorsunuz?

Cemil Bey, "Çok yönlü, çok karmaşık, her alanda kullanılmaya müsait bir oluşum'' diyor.

Ve... Devam ediyor:

"Sadece o cinsi sapığın işi, organizasyonu değil, uluslararası boyutu olan bir operasyon... Merkezinde de Mossad/İsrail var."

***

OLTAYA TAKILANLAR



Jeffrey Epstein'in adasına kimler gitmemiş ki... Bu isimler ne çağrıştırıyor? Ne düşünüyorsunuz?

Cemil Çiçek, "Bu adaya gidenlerin tamamına yakını devlet üst yöneticileri" diyor:

Diğerleri... Sermayedarlar... Akademi dünyasının ünlü isimleri... Değişik ülkelerin üst bürokratları.

Yani bir istihbarat örgütünün kancasına takılması istenen kimler varsa, hepsi gitmiş.

***

BAGAJ VE ŞANTAJ



Binlerce sayfa... Binlerce fotoğraf... Binlerce video... Öyle bir arşiv ki, ancak bu kadar olur.

Cemil Çiçek, "Her şey fotoğraflanmış... Olup bitenler belgelenmiş" diye konuşuyor:

- Onlar... Adaya gidenler... Bu belgeler yoluyla, her türlü bilgiyi, o istihbarat örgütüne verecek insanlar.

- Yani... Şantaj yoluyla.

- Evet... Devlet adamının, belirli görevlerde bulunanların bagajının olmaması lazım... Bagajı olursa böyle kullanılır... Ve devlete şantaj yapılır... Devlet şantaja açık hâle gelir.

***

TRUMP SOYKIRIMA NEDEN DESTEK VERİYOR?



İsrail-Filistin çatışması... Gazze'de yaşananlar... Bitmeyen zulüm... ABD Başkanı'nın sessizliği... Ve daha ötesi, İsrail'e devam eden desteği.

Trende bunları konuşuyoruz.

Cemil Çiçek, her şeyin ortada olduğunu söylüyor... Yani bagaj ve şantaj olayı:

Amerikan yönetimi...Ve başka bazı ülkeler bunun en somut örneği.

Donald Trump'ın tutumu... İsrail'e ve soykırıma kayıtsız şartsız bu kadar destek vermesinin sebebi, şimdi daha iyi anlaşılıyor.

***

ELİNE, BELİNE, DİLİNE



Hacı Bayram-ı Veli'den (1352-1430) söz ediyorum... Mutasavvıf... Şair... Anadolu'da, ilimle uğraşmış bir saygın kişilik.







"Eline, beline, diline sahip ol" demiş.

Cemil Çiçek, "Evet" diyor:

"Çok doğru söylemiş."

***

DERS



Anlı şanlı isimler... Kimi büyük devlet adamı, kimi dünyanın en zengin insanı... Bu kadar aptallar mı? Böyle pisliklere nasıl bulaşıyorlar?

- İşte ders alınacak nokta... Siyaset yapıyorsan... Siyaset yapmayı düşünüyorsan... Eline, beline, diline sahip olacaksın... Attığın adıma, gittiğin yere dikkat edeceksin... Yoksa ülkene büyük zarar verirsin.

- İnanılır gibi değil... Koca koca insanlar... Nasıl bu kadar aptal, bu kadar düşüncesiz olabiliyorlar?

- Siyasetçi... Ya da sözünü ettiğiniz diğerleri... Bazen öyle hatalar yaparlar ki... Sıradan vatandaş bunları yapmaz.

- Beyinsizlik mi? Körlük mü? Şımarıklık mı?

- Hırs... Para... Makam... Şehvet... Gözlerini öylesine bürür ki, nereye sürükleneceğini kendisi de tahmin edemez.

***

HİÇBİR ŞEY GİZLİ KALMIYOR



Meşhur sözdür... "İki kişinin bildiği, sır değildir."

Cemil Çiçek'in söylediği, işte tam da bu:

"Şurası bir gerçek ki, yer ile gök arasında hiçbir şey gizli kalmıyor."

Kuran- Kerim'den bir ayet... Âl-i İmran Suresi:

"Muhakkak ki, yerde ve gökte olan hiçbir şey Allah'tan gizli değildir."

Cemil Çiçek ile sohbete devam... Diyor ki:

- Evet... Kimse bilmiyorsa da Allah biliyor... Ve bu tür işleri yapanları, bu dünyada rezil ediyor... Mevkiine, makamına, zenginliğine bakmaksızın... Allah, her şeye kadir.''

***

ULUSLARARASI LAĞIM PATLADI



Merak ediyoruz... Bu işin sonu nereye gider?

Cemil Çiçek, "Açıklanmamış daha pek çok belge var" diyor:

Ayrıca... Bazı belgelerin üstünün çizildiği de anlaşılıyor.

Ülkelerin nüfuzlu kişilerinin tamamı açıklanır mı, tereddüdüm var.

Ama bu hâliyle bile uluslararası lağım patlamış durumda.

Herkesin, şapkasını önüne koyup düşünmesi gerekir.

***

SON PİŞMANLIK...



Mahkemede... Etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyenler misali... Epstein skandalı patladıktan, dal budak saldıktan, belgeler açıklandıktan sonra, "Pişmanım" diyenler de var.

Gerçi fazla değil... Tek tük... Ama var.

Cemil Çiçek, "Pişmanlık, o kişiyi kurtarır" diyor:

"Ama ülkesini değil."

***

BAĞIRSAK TEMİZLİĞİ



Diyorum ki... Görünen manzara şu... Mossad'ın elinde dünyanın röntgeni... MR'ı... Radyoskopisi... Kolonoskopisi... Kan gurubu... Aklımıza ne geliyorsa, hepsi var.

Cemil Çiçek de diyor ki:

- Jeffrey Epstein ile... Fuhuş adasıyla ilgili böyle işlere bulaşan tüm yöneticiler ve ilgililer, şantaja açık hâle geldiler... Bu ülkelerin tamamı bağırsaklarını temizlemek zorunda... Ülkelerinin çıkarlarını korumak istiyorlarsa.

***

GÜNÜN SORUSU



Geçmişte de... Değişik ülkelerde... Bazı skandallar oldu ama... Epsteinfuhuş adası olayı diğerlerinden çok farklı... Siz ne diyorsunuz Cemil Bey?

Cemil Çiçek'in yanıtı:

Doğru... Geçmişte de oldu... Siyasette şantaj unsuru olarak kullanıldığı da görüldü.

Ama bu çapta ve tesir katsayısı bu kadar yüksek bir rezillik ilk defa ortaya çıktı.

Görünen o ki... Daha da çıkacak.

Okuyucunuz şunu çok iyi bilsin... Trump, Gazze'deki bu kadar vahşete rağmen neden Netanyahu'nun arkasında durdu? Ve durmaya devam ediyor.

***

MERHABA ESKİŞEHİR



Sohbetimiz bir anonsla kesiliyor... Trenimiz Eskişehir garına yaklaşıyor.







Cemil Çiçek... Diğer dostlar... Kalkıyoruz... Kapıya yürüyoruz.

Yarın... Eskişehir'den notlar.