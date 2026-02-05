Biliyor muydunuz? 6 Şubat 2023 depremlerinin ürettiği enerji, Hiroşima'ya atılan atom bombasının 2 bin katı.

Önce 7.7 büyüklüğünde... Ardından 7.6 büyüklüğünde... İki deprem.

11 il... 101 ilçe... Binlerce köy... Milyonlarca insan... Depremden etkilendi. Türkiye... Sarsıldı ama depremin altında kalmadı.

Bölgesinin lider ülkesi Türkiye... Devlet-millet işbirliği... Birlikteliğin/dayanışmanın destanını yazdı. Bugün, Hatay manzarası, destanın canlı fotoğrafı.

***

KONUŞAN RAKAMLAR



Japonya... 9 büyüklüğünde deprem... Sonra tsunami. Büyük yıkım. Kaldırılan enkaz 31 milyon ton.







Ve Hatay... Vali Mustafa Masatlı dedi ki:

- Hatay'da kaldırılan enkaz çok daha fazla... 41 milyon ton.

İşte destanın bir diğer fotoğrafı.

***

ALLAH SABIR VERSİN



Hüseyin Yayman... O benim dostum. Hatay'a defalarca birlikte geldik.

Asrın depreminde 11 yakınını kaybetti.

Ablasını... Ağabeyini... Eniştesini... Yengesini... Dayısının eşini... Yeğenlerini.







Ne büyük acı.

Döndü Abla'sının (Durusoy) Hüseyin Yayman'da emeği büyük.

Hatay'da... İlk durağım Kırıkhan. Belediye Başkanı Ömer Erdal Çelik'le beraber mezarlığa gittik. Yayman'ın ablasına... Eniştesine... Akrabalarına... Depremde kara toprağın altına girenlere... Fatihalar yolladık.

Allah, geride kalanlara sabır versin.

***

BÜYÜK AŞK



Hatay'ın girişinde... Üstgeçitte... Koskoca bir afiş: "Memleket aşkı... Asrın inşası."

Birlik... Beraberlik... Yardımlaşma... Gerçek bir memleket aşkı... Büyük aşk.

Ve... Şantiye şehir Hatay... Gerçekten de asrın inşası.

***

UZUN ÇARŞI



Tarihi çarşı... Kent kadar eski... Hatay'ın kalbi... Yüzlerce işyeri. Depremde ağır hasar aldı.

Şimdi restorasyonda... Hedef, 2027 sonunda bitirmek.







Esnaf... Geçici-Yeni Uzun Çarşı'ya taşınmış... 574 işyeri.

Gezdik... Esnaf memnun. Çarşı esnafının Başkanı İsmail Batı dedi ki:







- Devletimiz, depremin yaralarını sarıyor... Hatay, beklenenden daha hızlı gelişiyor... Derlenip toparlanıyor.

Çevremizdekiler... Seslerini yükseltiyor:

- Başkan doğru söylüyor... Allah, devlete, millete zeval vermesin.

***

DEVLET BABA



Edip Corc Bozkurt... Uzun Çarşı'nın eskilerinden... Stephan Kuyumculuk. Çarşıda 2 işyeri var.







"Valimiz... Babamız" diyerek söze başlıyor:

- Mustafa Masatlı... Devlet baba... Eşi Hatay'ın annesi... Hatay değişiyor, yenileniyor, güzelleşiyor... Allah, devletimizden, vali babamızdan razı olsun.

***

OTELLER DOLU



Depremden sonra Hatay'ı hiç bu kadar dolu görmemiştik. Asrın depreminin yıldönümü nedeniyle gelen... Çok.

Kültür turizmi... Koreli turist çok.

The Museum Hotel'de kalıyorum... Tıklım tıklım... Boş oda yok.

Hizmet... Servis... Kalite mi dediniz? 5 yıldız ötesi... Hatay misafirperverliği.

***

HABİB-İ NECCAR CAMİİ



Şehrin simgelerinden... Hazreti İsa'nın havarilerine ilk inanan ve bu uğurda can veren Antakyalı Habib-i Neccar'ın adını taşıyor.

Tarih 611... Müslümanlar şehri fethediyor.







Tarih 1516... Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferi... Antakya, Osmanlı hâkimiyetine giriyor.

Habib-i Neccar Camii... Bir şehrin tarihi. Asrın depremi... Büyük hasar aldı. Restorasyon... İnanılmaz başarılı.

Gören hayran kalıyor.

***

ATAM! GÖZÜN ARKADA KALMASIN



Büyük Atatürk, "Hatay benim şahsi meselemdir" demişti.







Asrın depremi... Hatay yıkıldı... Yerle bir oldu. Gönüllüler... Yurdun her yerinden... Yardıma koştular. Ve enkaza... Duvarlara... Taşlara... "Hatay hepimizin meselesi" diye yazdılar. Atam... Rahat uyu. Atatürk'ün meselesi, bugün, 86 milyon evladının meselesi.

***

AYAĞA KALKAN TARİH



Hatay... Tarihte, 30 deprem yaşayan şehir. 7'sinde... Şehir tamamen yıkılmış.







Asrın depremi... Hatay'ın 8'inci yıkılışı. Ve tarih kokulu şehir... Küllerinden doğuyor... Ayağa kalkıyor.

Hem şehrin tarihi eserleri, tarihi dokusu korunuyor. Hem de Atatürk'ün modern Türkiye'sine yakışır, yepyeni bir Hatay ortaya çıkıyor. Örnek... Çağdaş bir şehir.

***

KONYA-HATAY HATTI



Konya... Hazreti Mevlâna'nın vefalı Konya'sı... Hatay'ın ayağa kalkmasında Konya'nın emeği büyük.

Asrın depreminden sonraki ilk ramazanda, Konya'da iftar çadırı kurulmadı. Hatay'da kuruldu... 2 bin kişiye ramazan boyunca iftar.

İlk sahur gecesi... 3 bin 500 sahur paketi.

Deprem, 04.17'de oldu... Aynı gün saat 18.00'de, Konya, mobil mutfak kurmuştu...75 bin kişiye sıcak yemek.

Depremin ertesi günü... 7 Şubat'ta Konya'nın seyyar fırını devreye girmişti.

Konya... 3 bin 169 personel... 900 araç... İş makineleri... Otobüsler... Su tankerleri... İtfaiye... Hatay'daydı.

Konya... Neler yapmadı ki... Çadır kent... Konteyner kent.

Hataylılar... Vefalı Konya'yı unutmuyor.

Vali Mustafa Masatlı... Vefalı Konya'ya, "Nasıl bir teşekkür jesti yapsam?" diye düşünüyor.

***

DEVAMI YARIN



Hatay destanı... Bir güne sığacak gibi değil.

Yarın... Yine Hatay'dayız.

Sonra... Devamı olacak... Hatay'dan alınacak o kadar çok ders var ki... Üniversitede ders olacak... Doktora tezi olacak kadar önemli.