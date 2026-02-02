Asrın depremi... Asrın felaketi... Asrın inşaat seferberliği... Unutmadık, unutmayacağız.

Derinden sarsıldık... Ama yıkılmadık... Ayaktayız.

Büyük acının yaşandığı coğrafyadayım.

6 Şubat 2023'te yaşanan yıkımın merkez üssü Kahramanmaraş'tayım.

Küllerinden yeniden doğan Trabzon Caddesi'ndeyim... Pazarcık ilçesindeyim... Azerbaycan Mahallesi'ndeyim... Afşin'deyim.

Devlet, millet kaynaşmasının kanıtı, metropol ilçe Onikişubat'tayım.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, öyle bir söz söylüyor ki... Gerçeğin ta kendisi... Paylaşmalıyım:

"Asrın birlikteliği."

***



Konteyner dostlukları

Kahramanmaraş... Asrın depreminden sonra yapılanlar... 73 bin 956 konut... İşyeri... Köy evi. Devam eden inşaatlar var... Çalışmalar tam gaz.

Bazı konteyner evlerde... Yaşam devam ediyor.

Vali Mükerrem Ünlüer, "Yaza kadar onlar da yeni evlerine kavuşacaklar" dedi.

İşte bu noktada... Bir gözlemimiz... Sadece Kahramanmaraş'ta değil, deprem bölgesinde pek çok il ve ilçesine ait gözlem.

Vali Mükerrem Ünlüer'e de söyledim... Gülmeye başladı.

Vali Bey de gözlemlemiş... "Konu" şu:

Konteyner mahallelerde derin komşuluklar, dostluklar oluşmuş.

Hatta... Kız alıp, vermeler var.

Konteyner evde yaşama alışmışlar.

İstiyorlar ki... Vali Bey'e gelip diyorlar ki:

"Devletin bana vereceği konutta oğlum otursun... Veya kızım... Ben konteyner evi sevdim, burada yaşamaya devam edeyim."

***



İşte büyük Türkiye

Hatay'dan, Kahramanmaraş'a... Osmaniye'den, Adıyaman'a... Malatya'dan, Adana'ya... Yaklaşık 14 milyon insanımızı etkileyen büyük felaket. Deprem... 11 il, 124 ilçe, 6 bin 929 köy ve mahallede ağır hasara yol açtı.





53 bin 537 can kaybı.

107 bin 213 yaralı.

Deprem bölgesindeki illerde, ilçelerde;

350 çadır kent kuruldu... 645 bin çadır.



414 konteyner kent kuruldu... 215 bin 224 konteyner.

Ve bugün... Kahramanmaraş'ta... Bin 480 insanımızın can verdiği Ebrar Sitesi'nin bulunduğu yerdeyim.

Devletim... Büyük Türkiyem... 775 bina yapmış... 5 katlı evler... Acılı hak sahiplerinin yaralarına merhem.

***



Toprak aşkı

Asrın depreminden sonra... 3 milyon 549 bin 443 vatandaşımız... AFAD koordinasyonu... Kara, hava ve deniz yoluyla tahliye edildi.

Başka illerde... Hayırsever insanlarımızın evlerinde... Otellerde... KYK yurtlarında... Millî Eğitim Bakanlığı'na ait yurtlarda... Öğretmen evlerinde... Polis evlerinde misafir edildiler.

Deprem bölgesinde çadır kentler... Konteyner kentler kurulunca... Kalıcı konutlar yapılınca... Çoğu memleketlerine geri geldiler. Ama... Gittikleri şehirlerde... Ankara'da, Antalya'da... Başka yerlerde... Kalanlar da var... İş kurmuşlar.

Bu konuda... Kahramanmaraş çok farklı.

Vali Mükerrem Ünlüer dedi ki:

• Kahramanmaraş insanı doğduğu topraktan kopamıyor... Dönüyor.

• Kahramanmaraşlı ünlü hikâye ve deneme yazarı Rasim Özdenören'in bir sözü çok önemli: İnsanın yolu Maraş'tan tesadüfen geçmez... İnsan Maraş'a azmederek, isteyerek gelir... Maraş, geçiş yolları üzerindeki bir yer değil.

Gerçekten... Bu toprağın insanının Kahramanmaraş aşkı anlatılır gibi değil.

***



Ayağa kalkan tarih

Kahramanmaraş'ın merkezinde... Kapalıçarşı ile Taş Medrese'nin bitişiğinde... Tarihi miras Ulu Cami.

1446... Dulkadiroğlu Beyliği döneminde yapılmış.

Yüzyıllara meydan okumuş. Depremde... Ağır hasar aldı. Restorasyon devam ediyor. Vali Mükerrem Ünlüer... Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Gölgel... Restorasyonu yakından takip ediyorlar. Hedef... Vali Ünlüer dedi ki:

"Ramazan ortasına yetiştirmeye çalışıyoruz... Kadir gecesinden (15 Mart 2026 Pazar) önceye.

Kahramanmaraşlı... Kadir gecesinde Ulu Cami'de namaz kılmak istiyor.

***



Bu birliktelik oldukça

Asrın depreminde... Deprem bölgesine 650 bin kişi göreve koştu... İnanılmaz seferberlik.

Gönüllüler... Sivil toplum örgütleri... Yerel yönetimlerden koşup gelenler... Yurdun her yerinden üniversite öğrencileri... Depremzedelere su, ekmek, giyecek, ilaç taşıyanlar.

Onlar... Kahramanmaraş'a koşup gelen gönüllüler... Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde... Ameliyathaneye giden koridorun duvarına şunları yazmışlardı:

"Yıkılmadık, birlikte ayaktayız."

Bu birliktelik oldukça... Bu ülkeyi yıkmak kimin haddine.

İşte ispatı... Deprem sonrasında küllerinden doğan şehirler.

***



Ulusal yas

Cumhuriyet döneminde... Ulusal yas ilan ettiğimiz, şanlı bayrağı yarıya kadar indirdiğimiz zamanlar oldu. 1938... Büyük Atatürk'ü kaybettik... Milletçe yas tuttuk. İsmet İnönü... Turgut Özal... Süleyman Demirel... Rauf Denktaş... Milli yas.



Soma maden faciası... 109 kişinin öldüğü Ankara garı saldırısı... Milli yas.

2016... İstanbul-Atatürk Havalimanı saldırısı... 45 can kaybı... Dolmabahçe, polis noktasına saldırı... Can kaybı 39 polis, 7 sivil... Milli yas. Başka olaylar ve milli yaslar da var. Ve asrın depremi... 7 gün ulusal yas... 6-12 Şubat 2023.

***



Duraklı Camii

Kahramanmaraş merkezde... İlçelerde... Kırsalda... Deprem, 300 camiyi yıkmış. Cemevleri var... Yıkılan... Ağırlı hasarlı olan. Dernekler... Hayırseverler... Diyanet... İş dünyası... 125 cami yapılmış.

Diğer camilerin... Elbistan'daki, Nurhak'taki ve diğer yerlerdeki cemevlerinin bir an önce yapılmasına çalışılıyor.

1806'da... Zülkadirzade Ali Bey tarafından yaptırılan Duraklı Camii, depremde ağır hasar almıştı.

Metropol ilçe Dulkadiroğlu'da... Duraklı Mahallesi'ndeki caminin restorasyonu tamamlanmış.

İbadete açılmış.

Minaresinde... Şanlı bayrağımız.

***



Hafta boyunca... Buralardayız

Kahramanmaraş... Osmaniye... Hatay... Elbistan, Pazarcık, Nurhak, Düziçi, Kadirli, Antakya, Reyhanlı, Defne...

Bu hafta... Bu coğrafyadayız... Depremin sarstığı ve yaraların sarıldığı topraklarda.

Yarın... Madalyalı şehir Kahramanmaraş'tan notlara devam.