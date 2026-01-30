Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, mitingler yapıyor... "Erken seçim de erken seçim" diyor... Fakat...

Kendi memleketinde erken seçimi konuşan yok. Erken seçim olacağına inanan da yok.

Özgür Bey isterse, Manisalı esnafın babası Destan Bulgay'a sorsun.

***

TAŞI TOPRAĞI ALTIN



Tarım ve sanayi şehri... Taşı toprağı altın.

Eğer bir insan Manisa'da işsizlikten şikâyet ediyorsa...

Ya iş beğenmiyordur. Ya da tembeldir.

***

TERÖRSÜZ TÜRKİYE



Manisa... Göç alan bir şehir.

30 bine yakın Muşlu... 24 bin Erzurumlu... 21 bin Ağrılı... 14 bin Diyarbakırlı... 20 bin Mardinli... 14 bin Karslı... 21 bin Bitlisli.

Terörsüz Türkiye araştırması yapmak isteyen Manisa'ya gelsin.

- Manisa Valisi Sayın Vahdettin Özkan... Vatandaş ne diyor?

- Bölge insanı, terörsüz Türkiye'yi destekliyor... Öncelikli proje gözüyle bakıyor.

***

TUTABİLENE AŞK OLSUN



Manisa için "Örnek şehir" sözünü Vali Vahdettin Özkan söyledi.

İl merkezi... İlçeler... 9 OSB var... 95 bin istihdam... 4 OSB de kuruluş aşamasında.







ARGE çok önemli... 35 ARGE merkezi var... 8 de tasarım merkezi.

Yüksek teknoloji istihdam oranı yüzde 6.8... Türkiye genelinde ise yüzde 2.3.

Tarımsal ihracat... 2005 rakamı 144 milyon dolar... 2025'te ise 995 milyon dolar.

Hedef... Otomotiv sektöründe alternatif merkez olmak.

***

YÜKSEK HIZLI TREN



Ey Manisalılar... Ankara'dan, öncelikli isteğiniz nedir?

Ağırlıklı yanıt... Yüksel hızlı tren.

Manisalı haklı... 12 saatlik Ankara-İzmir yolculuğu 2.5 saate düşecek.

YHT... Yıl sonuna yetişir mi bilmiyoruz... Ama 2027'de seferler başlar.

***

YANITINI ARAYAN SORU



Büyükşehir Belediyesi... Girişte 2 fotoğraf... Ferdi Zeyrek ile Gülşah Durbay.

Manisa'nın zamansız kayan iki yıldızı... Gönüllerde yaşıyor.







Besim Dutlulu... Büyükşehir Belediye Başkanı.

Çin devi BYD konusunda halka moral veriyor:

- Yavaşlama oldu... Biraz gecikecek... Ama merak etmeyin, mutlaka gerçekleşecek.







Projeleri var... Sosyal konut... Bir kısmını satacak... Bir kısmını da kiraya verecek... Asgari ücretin dörtte birine.

Manisa Lisesi yıkılacak... Altına 2 bin araçlık otopark... Üstüne lise.

- Başkan... CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak?

Yanıt... Önce derin bir sessizlik... Sonra gülmeye başladı.

***

KAMUOYU



Kamuoyu yoklaması... CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?

Öcal Uluç'tan başlayalım:

- Benim adayım Mansur Yavaş.







Destan Bulgay... Pazarcılar Odası Başkanı... Esnaf ve Kefalet Kooperatifi Başkanı:

- İmamoğlu idi... Bu olaylar olmasa daha iyiydi... İnşallah bu günler geçer... Ama hayat devam ediyor... Hemşerimiz Özgür Özel'in aday olmasını isteriz.

Mustafa Özer... Eski Adalet Partili... Eski İl Genel Meclisi Üyesi:

- Özgür Özel'e düşen 2 görev var... Terörsüz Türkiye projesine destek versin... Elini taşın altına koysun... Cumhurbaşkanlığı seçiminde de aday olsun.

Tarkan Kayhan... Ulupark'ın işletmecisi:

- Özgür Özel'in dışında bir isim söylemek, Manisalı olarak bize yakışmaz.

***

ESNAF LOKANTASI



Taylan Lokantası... 98 yıllık lokanta... Hüseyin Taylan'a dededen kalma.

Soruyorum... İşler nasıl?

- Ekonomi şu sıralar durgun... Ama böyle gitmez... Düzelir... Umutluyuz.







- CHP, kimi cumhurbaşkanı adayı göstersin?

- Valla çok konuşuldu... İsimler yıprandı... Geriye Özgür Bey kaldı.

- Tanışıklığınız var mı?

- Eskiden uğrardı... Şimdi çok meşgul.

Not... Lokantanın kapısının önündeki masanın üzerinde bir nüfus cüzdanı duruyor... Mustafa Uzun'a ait... Yolda düşürmüş... Gitsin, Hüseyin Taylan'dan alsın.

***

'DEDEM'



Akşam... Ayn-ı Ali kalabalık... Sohbet... Ekonomi, siyaset, emekliler, Suriye, uyuşturucu operasyonları... Elbette terörsüz Türkiye. Mekânın sahibi iki kardeşten Osman İşanlarlar, sesini yükseltiyor:







- Terörsüz Türkiye, devlet projesi... Dedem başlattı... Dedem ve Tayyip Bey, projenin iki mimarı... Allah, dedeme uzun ömür versin.

Sonra... Osman... Cep telefonunu çıkarıyor... Ve bir fotoğraf gösteriyor... Devlet Bahçeli'nin elini öperken çekilmiş.

***

MANİSA FK



Manisa, 20 yıldır Süper Lig'e hasret... Manisa FK Başkanı İsa Özdemir, şehre şampiyonluk yaşatmak için çırpınıyor.

Bütçesi, bilançosu, finansal tablosu UEFA standartlarına uygun.







Başkan Özdemir, müteahhit... Şu anda 5 bin konutluk bir projeyi yürütüyor... 1500 konut teslim edilmiş... 3 bin 500'ünün inşaatı devam ediyor. Dostlarla birlikte akşam yemeğini Manisa FK tesislerinde yedik.

- Başkan... Ekonomi nasıl?

- Sektör sıkıntılı... Krediye ulaşma zorluğu var... Bu günler atlatılır... Ülkenin geleceği parlak görünüyor.

***

NOKTAYI KOYARKEN



Manisa notlarına devam etsek... Romanfotoroman olur.

Ufuk Tanık... Manisa'yı, Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı.







Söylediklerinden birkaç satırbaşı:

Sosyal demokratım... CHP, yerel yönetimlerde muhalefette iken yaptığı eleştirileri, şimdi kendisi uyguluyor.

Kişiler değişti, sistem değişmedi... Kaybeden şehirler oluyor.

Ferdi Zeyrek'i kaybettik... Yeni başkan, çok hızlı hareket etmeli.

Manisa siyaseti kaygan zemin... Bunu kimse unutmasın.

Cumhurbaşkanlığı seçimi... Son olayların ardından Özgür Özel'in adı konuşuluyor... Ama artık seçim değil, ülkenin sorunları konuşulsun.