Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarına devam ederken, kamuoyunun nabzı da sürekli ölçülüyor.

Araştırma yapanlar arasında devletin bazı kurumları da var.







Partililere soruluyor... AK Partili... CHP'li... MHP'li... DEM'li... İyi Partili... Yeniden Refahlı... Saadet Partili... Zafer Partili... Ve diğer partililere... Partili olmayanlara.

Araştırma sonuçlarında... Yaş grupları da var.

Ankete katılanların eğitim durumları araştırmanın bir diğer sayfası.

Atatürkçü... Milliyetçi... Muhafazakâr... Ülkücü... Sosyal demokrat... Terörsüz Türkiye için ne diyor?

Hepsi... Sorular... Yanıtlar... Sonuçlar... TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un masasında.

***

PARTİ TABANI NE DİYOR?



Terörsüz Türkiye projesine destek verenler sıralamasında, Yeniden Refah Partisi seçmeni yüzde 90'ın üzerinde görünüyor.

AK Parti ile DEM Partililer... Yüzde 80 bandında.

CHP veya MHP'ye oy verenler... Yüzde 70'lerde.

Destek... İyi Partililer arasında yüzde 34'e düşüyor... En az destek Zafer Partililerden, yüzde 14.

***

YAŞ GRUPLARI



Gençlerde... 18-24 yaş grubunda... Terörsüz Türkiye desteği yüzde 70.

Desteğin en fazla olduğu yaş grubu... 45-54 yaş arası... Yüzde 80.

65 yaş ve üzerinde destek biraz düşüyor... Yüzde 67.

***

EĞİTİM VE DESTEK



İlkokul mezunu... Ortaokul... Lise... Üniversite ve üzeri...

Destek 68-78 bandında.

İlginç... Yüzde 68'lik kesim en eğitimliler... Üniversite mezunu... Lisansüstü eğitimli... Doktoralı.

İlkokul eğitimliler... Destek yüzde 77.

***

EMİRDAĞ



Afyonkarahisar... Milliyetçi, muhafazakâr damarın güçlü olduğu bir coğrafya.

31 Mart 2024... Yerel seçim... Belediye başkanlığı, ilk kez CHP'ye geçti.







AK Parti... Afyonkarahisar merkezin dışında... Bolvadin, Dinar, Şuhut, Sinanpaşa ilçelerinde de seçimi kaybetti.

Emirdağ'da ise... AK Partili Belediye Başkanı Serkan Koyuncu... Seçimi kazanmakla kalmadı, oyunu da artırdı.

Emirdağ... Nüfusunun bir bölümü Belçika'dan emekli... Anadolu'nun ortasında nabız tutulacak yer.

Terörsüz Türkiye dâhil, her konuda.

***

İLETİŞİM VE UYUM



Terörle mücadele konusunda devletin en önemli ve tepe kurumları ile TBMM Başkanlığı arasında...

Ve elbette... Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu arasında... Kırmızı telefon hattı demeyelim ama... Sürekli iletişim ve uyum olduğunun da altını çizelim.

***

ORTAK ÖZLEM



Dolaştığımız yerlerde... Şehirlerde... İlçelerde... Beldelerde... Biz de kendi araştırmamızı yapıyoruz.

Diyarbakır... Kayapınar... Hancı Restoran... Bölgede herkesin tanıdığı Şeyhmuz Doğan ne diyor?

Anadolu'nun ortasındaki... Afyonkarahisar'a 70, Eskişehir'e 109, Ankara'ya 200 kilometredeki Emirdağ'ın Belediye Başkanı Serkan Koyuncu neler anlatıyor?

Tarsus'un kıdemli gazetecisi Selahattin Özbozkurt'un gözlemleri nedir?

Devlet araştırması ile... Bizim dinlediklerimizin arasında fazla bir makas aralığı yok.

Evet... Çok kişinin bazı soruları... Çekinceleri... Endişeleri var ama...

Terörsüz... Barış ve huzur içindeki bir Türkiye... Ortak özlem.

***

ORDA BİR BELDE VAR UZAKTA



Adıyaman... Kâhta ilçesi... Akıncılar beldesi... Belediye Başkanı 76 yaşındaki İsmet Çetinkaya.

"Bölgenin vicdanı... Nabzı" denilse yeridir.

Akıncılar... Eskiden köydü.

İsmet Çetinkaya'nın babası, 1950... Köyde DP kurucusu... DP ocak başkanıydı.

1960... Darbe... 6 ay hapis yattı... Suçu, Demokrat Partili olmak.

İsmet Çetinkaya... 1973'te Adalet Partisi'nden İl Genel Meclisi Üyesi oldu... 1980'e, darbeye kadar.

Ağabeyi Abdurrahman Çetinkaya... Terör şehidi...







1983... Demokrasiye dönüş... O yine İl Genel Meclisi Üyesi...

1999... Akıncılar, belde oldu... İsmet Çetinkaya da Belediye Başkanı... 6 dönemdir başkan.

Birinci dönem Doğru Yol Partisi... Sonra AK Parti.

O bir Türkiye rekortmeni:

5 dönem İl Genel Meclisi üyeliği... 6 dönem Belediye Başkanlığı... Siyasette 50 yıl.

Bölgenin kanaat önderi.

Terörsüz Türkiye... İsmet Çetinkaya ne diyor? Bölgede nabız nasıl atıyor?

Yanıtı kısa:

- Bekliyoruz... Dua ediyoruz... İnşallah gecikmez.

***

BİRLİK... YIKILMAYAN KALE



Erken seçimi, siyaseti konuşan yok.

Terörsüz Türkiye... Güçlü Türkiye... Bölgesinde lider ülke Türkiye... Birlik, beraberlik beklentisi... Yükselen değer.

Belediyecilik gönül işi... İlçe tertemiz... Ekmek 5 lira.

Her gün... 650 eve sıcak yemek... İhtiyaç sahiplerine.







Emirdağ... Gurbetin başkenti... Yurtdışındaki Emirdağlı, doğduğu topraktan kopmamış.

Belediye... Arsa desteği... Teşvik... 25 fabrika... 3 bin işçi çalışıyor.

Bir ilçe düşünün ki... Yıllık, 680 milyon dolar ihracat yapıyor.

Emirdağ... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın anne/ baba memleketi.

Kiminle konuşsanız aynı sözleri dinlersiniz:

"Terörsüz Türkiye... Huzur... Yatırım... Emirdağ'dan geçecek Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Treni... Birlik... Kardeşlik."