Nusaybin'de şanlı bayrağımıza yapılan hain saldırı... Provokasyon... Alçaklık... Herkes öfkeli... Tepki tavan yapmış.

Kadın, erkek... Yaşlı, genç... Milletin beklentisi... Bu kirli oyunun arkasında kim varsa, mutlaka bulunması... Hesap sorulması.

Alçakların teşhir edilmesi... Cezalandırılması.

Gecikmeden.

***



Kâhtalı Mıçe

Kâhta... Cami Mahallesi... Bir park gördük... Kâhtalı Mıçe Parkı.

Kâhtalılar imza toplamışlar... "Kültür merkezine Kâhtalı Mıçe'nin adı verilsin" diye.

Belediye Meclisi toplanmış... Karar alınmış... Şimdi orası Kâhtalı Mıçe Kültür Merkezi.

Kâhtalı Mıçe... Adının kültür merkezine verildiğini öğrenmiş... Ama gelip görememiş... Bir hafta sonra... Allah rahmet eylesin.

Adıyaman'ın dağını, taşını... TOKİ ve Emlak Konut evlerini... İlçelerini... Depremden sonra yapılan 15 bin köy evini... Dolaştık... Yorulduk... Dinlenme zamanı.

Kâhta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, "Size çiğ köfte yoğuracağım" dedi.

Başkan... Kâhtalı Mıçe'nin akrabası... Mıçe'nin halası, Mehmet Can Hallaç'ın babaannesi.

Şöyle de diyebiliriz: Mıçe... Başkanın dayısının oğlu.

Çiğ köfteye teşekkürler... Yemeyiz... Ama Kâhtalı Mıçe'nin türkülerini dinlemek isteriz.

***



Mıçe'nin gözyaşları

Kâhtalı Mıçe'nin en çok sevdiği... Söylerken duygulandığı türkü... Hangisi?

Yeğeninden dinleyelim... Ali Aslan'dan:

"Harmanımı yeller almış,

Bostanımı seller almış,

Bir yâr sevdim eller almış,

Benim benden haberim yok."

Merhum sanatçının yanaklarına akan yaşlarla söylediği türkü.

***



Sakine

Mahir... Sıra sende... Amcanın sevdiği, dilinden düşürmediği bir başka türkü... Hangisi?

Mahir Aslan... "Sakine" dedi:

- Rahmetli... Nur içinde yatsın... Sakine'yi çok severdi.

Öyleyse... Söyle bakalım.



"Çıkam Nemrut dağına,

Kurbanım yanağına,

Gel beraber bakalım,

Güneşin doğuşuna.

Le... Le... Le... Sakine.

Niye gittin tütüne,

Gel beraber kaçalım,

Bak gidiyor makine."

***



Gelin havası

Mahir ile Ali'nin... Kâhtalı Mıçe'nin iki yeğeninin öğrencisi çok.

En küçük öğrencileri 5 yaşında. En büyüğünün yaşı ise... 77.

Kimi bağlama çalmasını öğreniyor... Kimi piyano... Kimi keman.

Adıyamanlı sazı, sözü seviyor:

"Git güle güle

gelin olasın,

Adıyaman iline yuva kurasın."

***



Kürtçe konuşan kaymakam

Sohbet ediyorduk... Odaya bir dertli geldi... Kürt... Türkçesi bozuk. Kâhta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Kürtçe konuşmaya başladı.

Kaymakam, Kürt değil... Ama çat pat da olsa Kürtçe'yi öğrenmiş.

Ayrılırken, Kaymakam Muhammed Üsame Soysal'ı tebrik ettik... Ona teşekkür ettik;

Şehit yakınlarını... Çocuklarını... Çanakkale gezisine gönderdiği için... Kuruluştan Kurtuluşa Gezisi.

Ve gazileri de Kıbrıs gezisine yolladığı için.

***



Vefalı Kâhta

Kâhta... Adıyaman'ın en büyük ilçesi... Arka bahçesi... Bitişiğinde sayılır... 30 kilometre.

Pek çok Adıyamanlının Kâhta'da eşi, dostu, akrabası var.

Kâhta... Asrın depreminde fazla hasar almadı.

Ağır hasarlı Adıyaman, hemen Kâhta'ya sığınmış. Adıyaman'ın yarasının sarılmasında Kâhta'nın rolü/payı büyük.

Unutmadan... Kâhta'da ekonomi Adıyaman'dan... Diğer ilçelerden daha farklı.

***



'Yaşasın kardeşlik'

Besni... Milliyetçi damarın güçlü olduğu, 76 bin nüfuslu bir ilçe.

Besni'de... Gaziantepli çok. Gaziantep'te ise... Besnili daha çok... 50 bin.

İlçede hâkim kültür... Mutfak... Folklor... Gaziantep ağırlıklı.

Kaymakam Muhammed Üsame Soysal, sokakta... Okulda... Fabrikada... Halkın arasında.

- Ey Besnili... Terörsüz Türkiye... Ne diyorsun?

Yanıt... Bölgede belki 40 kişiden dinlediğim sözler:

- Devletimin yanındayım... Yaşasın kardeşlik.

***



İki yeğen... Ali ile Mahir

Asıl ismi Mustafa Aslan. Sonra... Soyadını değiştirmiş... Mustafa Kâhtalı olmuş.

Şöhret... Kaset... Plak... Albüm... Sahne... O artık Kâhtalı Mıçe.

Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, "Kâhtalı Mıçe'nin yeğenlerine haber verelim" dedi:

- Ali ile Mahir... İkisi de müzik öğretmeni... Sesleri güzel... Saz, keman, gitar, piyano çalarlar... Amcalarının şarkılarını onlardan dinleyin.

***



Sanata... Sanatçıya saygı

Türkü dinlemeden önce...

Görevi yerine getirelim.

Mezarlığa gidelim... Kâhtalı Mıçe'ye Fatiha'lar gönderelim.

Başkan Mehmet Can Hallaç... Yeğenler Ali ve Mahir... Gazeteci dostumuz İbrahim Aslan... Kâhtalı arkadaşlar... Mezarlıktayız.

Mezarlık tertemiz. Kâhtalılar... Kadir kıymet biliyorlar... Sanata, sanatçıya saygılılar... Kâhtalı Mıçe'nin adını, anısını yaşatıyorlar... Ziyaretçisi çok.

***



Türkiye modeli

Adıyaman merkezde ve ilçelerde... Emekli çok... Dar gelirli çok... İşsiz de çok.

Ama... "Feryat... Yandım, öldüm, bittim! Açım... Eve ekmek götüremiyorum" diyen de yok.

Araştırdım... Adıyaman'da... Ve Doğu Anadolu'da... Güneydoğu'da... Anadolu coğrafyasında... Türkiye'ye özgü bir model var... Yardımlaşma.

İstanbul'da... 220 bin Adıyamanlı var.

Ankara, Antalya, Ankara, Bursa, Kocaeli, İzmir'de... Adıyamanlı çok.

Batı'ya göç edenler... Doğdukları toprağı... Adıyaman'ı unutmuyorlar... Elleri, memleketlerindeki garibin, öksüzün, yetimin... Fakir fukaranın üzerinde.

Sadece bir örnek verelim... Âdemoğlu Holding... Ali ve İbrahim Âdemoğlu kardeşler... Besnili... Türkiye'de ve yurtdışında yatırımları var... Merinos onların... SASA (Sabancı'dan aldılar) onların... Adıyaman'da hayır işleri çok... Fakülte... Okul... Taziye evi... Cami... Öğrenci yurdu.

Adıyaman modeli... Türkiye modeli... İnsanlarımız, komşusu aç ise uyuyamıyor.

Siyaset dünyası... Akademi dünyası... Bu örnek modeli mutlaka araştırmalı.