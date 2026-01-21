Asrın depreminde en çok can kaybının ve en çok yıkımın olduğu şehirlerden birindeyim.

Ağır yaralı Adıyaman, küllerinden yeniden doğuyor.







Konutlar... İşyerleri... Köy evleri... Yaralar sarılıyor.

Atatürk Bulvarı... Saat kulesi... Saat 04.17'yi gösteriyor... Asrın depreminin yaşandığı saati.







Terörsüz Türkiye... Ekonomi... Siyaset... Sorunlar... Beklentiler... Besni... Çelikhan... Sincik... Halkın arkasındayım.

Sırrı Süreyya'nın... Kâhtalı Mıçe'nin memleketinden gözlemler aktaracağım.

***

TEKSTİL ÇÖKÜNCE



Depremden önce... Tekstil sektörü güçlüydü. 200'e yakın fabrika vardı.

İç piyasaya... İhracata... Günde iki vardiya çalışılıyordu.

Deprem... Bazı fabrikalar yıkıldı.

Ekonomik kriz... En çok tekstil sektörünü sarstı.

Üretim... Yüzde 20'ye düştü. Binlerce çalışan işsiz kaldı.

İşte... Adıyaman'da en çok dinlediğimiz dert.

***

SİNCİK



Adıyaman'ın 8 ilçesinden biri... Tarihi bir yerleşim yeri... Nereye baksanız çiğ köfteci.

Şehir efsanesi... Çiğ köfteye sormuşlar:

- Nerelisin?

- Doğduğum yer Şanlıurfa... Ama Adıyaman'da ikamet ediyorum.

Avrupa'da... Amerika'da... İstanbul, Ankara, İzmir'de... Her yerde... Çiğ köfte ustalarının çoğu Sincikli.

Dünya çiğ köfte... Komagene çiğ köfte... Oses... Gazi... Yaman... Ali Usta... Ömer Usta... Battal Bey... Tat... Say say bitmez... Çiğ köfte denilince Adıyaman-Sincik.

***

ZAMANLA YARIŞ



Yaşlı amca geliyor... Derdini anlatıyor... Sağlık sorunu var.

Vali Osman Varol... Gerekeni yapıyor... Doğru hastaneye.

Ailece gelenler var... Kucağında çocuklarıyla.

Vali... Dert dinliyor... Çocuklara hediyeler veriyor.

Sonra... Vali sokakta... Çarşıda... Esnafın arasında.







Gazeteci arkadaşımız... Mercan TV'nin sahibi... İbrahim Aslan... "Valimiz çok iyi... Takipçi... Gecesi gündüzü yok... Hakkı ödenemez" diyor.

Şehirde... İlçelerde... Çok kişiden benzer sözler dinledik.

Gözlemimiz:

Adıyaman... Depremden sonra en hızlı ayağa kalkan şehirlerden.

Zamanla yarışan bir yönetim anlayışı var.

***

AÇIK KAPI



Osman Varol... Adıyaman Valisi... Kapısı herkese açık.

"Başın düşerse dara, çekinme, vali babayı ara."

Vali... Eşittir... Devlet baba. Salı... Valilikte halk günü.

İlk gelen bir teyze.

İsteği: "Vali Bey... Kurada bana ev çıkmadı... Siz emrederseniz bana bir ev verilir."







Vali Osman Varol, dinliyor... Teyzeye sosyal yardım desteği için ilgilileri arıyor.

Ama... Kurasız ev mümkün değil.

Teyze... Çantasından cep telefonunu çıkarıyor.

Telefonda... Mehmet Özhaseki ile fotoğrafları var... Önceki dönem, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı.

Bakan ile fotoğraf... Evin anahtarı.

Vali bey... Teyzenin gönlünü alıyor... Yardım ediyor... Ve gönderiyor. Ev... Kuradan sonra.

***

İNDERE



Türkiye'nin... Tek noktadaki en büyük konut şantiyesi.

16 bin 467 ev. 353 işyeri. 6 okul. 4 aile sağlık merkezi. Spor salonu... Kapalı yüzme havuzu.

Hayat başlamış... 4 bin dairede depremzedeler oturuyor.







İndere... Şehrin kuzeyinde. Şehir merkezine 2 kilometre. Baraj manzaralı.

Burada... Sanki yepyeni bir şehir doğuyor. 330 bin metrekare yeşil koridor.

Parklar... Çocuk oyun alanları... Halı sahalar... Yürüyüş yolları.

Devletimizle ne kadar gurur duysak yeridir.

***

BESNİ



Eğitim bayramı... Evet bayram... Törenler... Kutlamalar... Halk oyunları... Konserler... Çeşitli etkinlikler.

Dünyada ve Türkiye'de bir ilk: "Besni eğitim bayramı."

Senelerdir kutlanıyor... Her yıl eylül ayında.

Besni... Güneydoğu Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden.

İlçe, battaniye konusunda da iddialı... Türkiye'nin değişik yerlerindeki... Battaniyeleri ile ünlü Uşak'taki... Battaniyecilerin çoğu Besnili.

Adıyaman'ın hangi ilçesine gitseniz... Ayrı bir dünya... Hayran kalırsınız.

***

DAĞIN YOLU DEĞİL... EVİN YOLU



Türk... Kürt... Zaza... Alevi... Süryani... Şehirde, ilçede, köyde iç içe... Sorun yok... Gül gibi geçinip gidiyorlar.

Ramazan Topdemir... Kürt meselesi üzerine kitapları olan araştırmacı... Dostumuz... Dedi ki:

Adıyamanlılar, 12 Eylül 1980 darbesinden sonra çok baskı gördüler... Çok çile çektiler...

Sırrı Süreyya Önder ile Kâhtalı Mıçe birlikte hapis yattılar.

Yediği dayaktan Kâhtalı Mıçe'nin sol kulak zarı patladı.

Ama bütün bunlara rağmen Adıyamanlılar hep devletimizin yanında oldular.

Adıyamanlılar... Her zaman... Dağın yolunu değil, evin yolunu tuttular.

Şehir merkezinde... Gölbaşı, Samsat, Tut ilçelerinde... Her yerde... Bayraklar asılı... Adıyamanlı, devletinin yanında.

***

MODEL ŞEHİR



Adıyaman... İstanbul'a 1250 kilometre uzakta.

Çok komşulu bir şehir... Diyarbakır... Malatya... Kahramanmaraş... Gaziantep... Şanlıurfa.







Terörsüz Türkiye'nin model şehri. Siyaset bilimciler için eşsiz bir laboratuvar.

Etnik ve mezhepsel kilimlerin bütün desenleri var... Terörsüz Türkiye'den yanalar.

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, toplantılarından birini Adıyaman'da yapsa yeridir.

***

ARKASI YARIN



Cendere Köprüsü... Kâhta... Nemrut... Gölbaşı... Deprem konutları... İşsizlik.

Yarın da bu coğrafyadayız.