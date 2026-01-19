Akdeniz'in incisi... Nüfus 2 milyon... Her dört kişiden biri Kürt... Hatta daha fazlası. Tozkoparan Mahallesi... Çay, Çilek, Özgürlük mahalleleri.

Mersin'in bitişiğindeki, arka bahçesi Mezitli ilçesi... Kürt nüfusun yoğun olduğu yerler. Silifke, Anamur, Mut, Erdemli... Kürt çok. Tarsus... Nüfusu, Türkiye'nin pek çok ilinden fazla... 350 bini geçti... Gazipaşa, Şahin, Barbaros, Fahrettin Paşa mahalleleri... Yeşilevler... Kürt yoğunluklu.







Ve... Mersin merkez... Hastane Caddesi... Koca bir bez afiş:

Devlet Bahçeli'nin resmi... Afişteki yazı:

"Asırlık birlik sonsuz kardeşlik."

***

AYNI CEVHERİN DAMARLARI



Mersin... Nüfusa göre Kürtlerin en fazla olduğu coğrafya... İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Antalya daha geride.

Mersin'de, 80 binin üzerinde Şanlıurfalı, 72 binin üzerinde Diyarbakırlı yaşadığını... Biliyor muydunuz?

Siirtli... Bitlisli... Şırnaklı... Vanlı... Batmanlı... Muşlu... Hakkarili.

Türk... Kürt... Arap... Sünni... Alevi... Müslüman... Hıristiyan... Aynı mahallede... Aynı sokakta.

Büyük Atatürk'ün dediği gibi:

"Aynı cevherin damarları."

***

HAMİT İZOL



Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı... Mersin İdman Yurdu'nun eski Başkanı... Şanlıurfalı... İzol aşiretinin önde gelen isimlerinden. Ankete devam... Söz Hamit İzol'da:

Terörsüz Türkiye, sadece Mersin'in değil, bütün ülkenin isteği... Mersin, bu büyük projenin başını çekiyor.

Mersin, küçük Türkiye... Sokağa çıkın sorun... Bütün şehirlerden insan var.







Barış, birlik, kardeşlik... Terörsüz Türkiye sürecinden herkes çok mutlu.

İki tarafta da yanlış yorumlanacak sözler edenler var... Aman dikkat... Herkes ağzından çıkacak sözü ölçsün, biçsin, tartsın.

Terörsüz Türkiye süreci sekteye uğramaz... Kimse uğratamaz... Herkes inanıyor... Yüzde yüz demiyorum, yüzde bin olumlu sonuçlanacaktır... Türkiye rahatlayacaktır.

***

KAYA TEPE



Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı... İçel TV ve Sun TV'nin sahibi... Dört de radyosu var. Terörsüz Türkiye anketimize yanıt veren isimlerden biri. 10 Ocak'ta... Çalışan Gazeteciler Günü'nde davet etmişti... Onur plaketi verecekti... Kuzey Kıbrıs'taydım. Rötarlı buluşma oldu... İşte söyledikleri:

Biz de, Mersin'de ve bölgede araştırmalar, anketler yapıyoruz... Terörsüz Türkiye projesine genelde olumlu bakılıyor... Destek yüksek.







Karşı düşünce... Oldukça sınırlı.

Önemli olan ortak amaç... Ortak akıl... Bu da Türk, Kürt hepimizi birleştiriyor.

Huzur... Birlik... Beraberlik... Kardeşlik... Bugünün yükselen değeri.

Çok acı çekildi... Yetmez mi?

Hangi etnik kökenden... Hangi mezhepten olursak olalım... Türkiye çatısı, Türkiye şemsiyesi tek korunağımız... Hepimize yeter.

Vatan... Önemli olan vatan... Önce vatan... Ve bunun için yaşasın Terörsüz Türkiye.

***

SELAHATTİN ÖZBOZKURT



Bölge medyasının abisi... 43 yıllık gazeteci.

Tarsus... Son Manşet Gazetesi İmtiyaz Sahibi... Genel yayın yönetmeni.

40 yıla yakın, TRT Tarsus muhabirliği yapıyor. Mersin Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi. Bizi Tarsus'ta gezdirmek istedi... Kürt nüfusun yoğun olduğu bölgeleri. Mersin'e gelmeden önce rica etmiştim... Anket yapmasını.







Yapmış... Sonuçlarını gösterdi... Ve dedi ki:

Terörsüz Türkiye... Halkta karşılığı var... Kürtlerin oturduğu mahallede de... Öteki mahallelerde de.

Tarsus'a çok şehit cenazesi geldi... Herkes üzüldü.

Bir süredir şehit cenazesi gelmiyor... Anneler ağlamıyor... Nişanlılar, eşler karalar bağlamıyor.

Bölge insanı... Genel olarak... Bu projeye, partiler üst, bir devlet projesi olarak bakıyor.

İşin içine particiliği karıştırmak isteyenler var... Projeyi baltalamaya çalışanlar da var... Ama halkın çok büyük bir kısmı onlara itibar etmiyor... Dinlemiyor.

***

ABDULLAH ÖZDEMİR



Ticaret Borsası Başkanı... Terörsüz Türkiye'yi konuştuk... Dedi ki:







Her ilçeden, her kesimden, herkesin arzusu... Temennisi... Duası... Beklentisi.

Uzamasın... Savsaklanmasın... Taş konulmasın... Gecikmesin.

Milletin bütün korkusu şu... Aman, Allah korusun, bu büyük devlet projesi bozulmasın.

***

ŞEHİR MEZARLIĞI



Şehir mezarlığı... Nereye baksanız bayrak.

"Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü,

Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü,

Işık ışık, dalga dalga bayrağım!"

Mezarlık... Park gibi... Bahçe gibi... Orman gibi.

Sağ taraf... Müslüman mezarlığı.

Sol taraf... Hıristiyan.

Dinler... Diller... Etnik kökenler... Mezhepler... Aynı mezarlıkta.

Koyun koyuna.

Kardeşçesine.

***

EKONOMİ... SURİYELİLER... SOKAĞIN SESİ... YARIN



Çukurova'da hava güzel... Gündüz gömlekle dolaş.

Akşama doğru hava soğuyor... Gece ise üşüyorsunuz... Bölge nemli... Üşümemizin nedeni de bu.

Ekonomi... Ne durumda?

Suriyeli sığınmacılar... Ne alemdeler? Dönenler... Dönmeyenler. Narenciye... Sokağın sesi... Emekliler. Ve... Çok önemli... Bölgede inanılmaz bir yükseliş... İnşaatlar... Konut fiyatları. Erken seçim... Siyaset... Klasik konu... Elbette halka sorduk.

Yarın... Mersin'de dolaşmaya devam.