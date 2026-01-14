Sarayönü... Selimiye Meydanı... Bedesten... Büyük Han... Dolaştık... Gazimağusa Namık Kemal Meydanı'nda çay içtik... Girne, Lefke, İskele gezdik.







Hüseyin Yayman... Yıllardır, Kuzey Kıbrıs'ta gazetecilik yapan Sefa Karahasan... KKTC uzmanı Emre Kaya... Hatta Sefa'nın minicik oğlu Sinan da yanımızdaydı... Yavru vatan turu.







Bir konu var ki, yazmazsak olmaz...

Pakistan, Bangladeş, Afganistan, Kongo, Nijerya'dan... Gelişmişlikte üçüncü kategoride bulunan dünya ülkelerinden çalışmaya gelenler olmasa; yeşil adada hayat durur.

***

DÜNYA REKORU



Kıbrıs kökenli Türkler... Ya memur olacaklar... Ya da mühendislik, mimarlık, doktorluk yapacaklar... Veya otomobil galerisi açacaklar.

KKTC... Nüfusa göre araç galerisi sayısı bakımından dünyada lider. Galeri sayısı 1157. Özetle... 40O kişiye bir galeri düşüyor... Mercedes... BMV... Audi... Lüks araçlar.

***

ÇARŞI 'BİZİMKİLERDE'



Ticaret hayatı... Lokanta... Kafe... Telefoncu... Beyaz eşya... Gözlük... Saat... Ayakkabı... Çanta... Kadın ve erkek giyim... Aklınıza ne gelirse... Bizimkilerde.

Barış harekâtından sonra Kuzey Kıbrıs'a yerleşenlerde... Mardinli... Hataylı... Adanalı... Trabzonlu... Tokatlı... Türkiye'nin her yerinden.

Hizmet sektörü... Otelde, lokantada garson... Resepsiyon görevlisi... Çoğunluk yabancılar... Üçüncü dünya ülkelerinden... Kimi siyahi, kimi beyaz.

Hizmet sektöründe Türkiye kökenliler de var... Ama sınırlı.

***

ADA GERÇEĞİ



Tarımda çalışan... Araç tamircisi... Temizlikçi... Tesisatçı... İnşaat işçisi... Boyacı... Sıvacı... 100 kişi görürseniz, bilesiniz ki...

90'dan fazlası Pakistan'dan, Bangladeş'ten... Nijerya'dan...

Benzer ülkelerden. Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde de durum aynı.

***

EMEKLİ CENNETİ



Asgari ücret... 45 bin liraydı... Geçen hafta arttı... 51 bin 750 lira oldu. Ama... Ayda 51 bin liraya çalıştıracak eleman zor bulursunuz.

Türkiye'desiniz... Emeklisiniz... Kaç lira emekli maaşı alıyorsunuz? Kuzey Kıbrıs'ta emekli olsaydınız... Maaşınız en az 3 kat daha fazlaydı.

***

ŞAMPİYON MELEKLER



Gazimağusa... Namık Kemal Meydanı... Meydanda dev bir tablo... "Melekler Takımı... Sizi Unutmayacağız."

Asrın depremi... Adıyaman... Çöken otelin enkazı altında can veren KKTC'li çocuk voleybolcular.







Resimleriyle... İsimleriyle... Meydanın en görünür yerinde.

Az ileride vatan şairi Namık Kemal'in yattığı zindan. Bitişiğinde... Namık Kemal Müzesi. Meydan kalabalık... Etrafımız sarılıyor... Soru yağmuru... Kıbrıs davası... Kadın, erkek... Soran sorana.







Hüseyin Yayman'ı gösteriyoruz:

- Milletvekili... Sorumluluk mevkiinde... O size anlatsın.

***

AÇIK HAVA KONFERANSI



Mini miting de diyebilirsiniz... Mikrofon yok... Kürsü yok. Hava güzel... Milletvekili/akademisyen Hüseyin Yayman, "Kıbrıs davasını" anlatıyor... Dinleyici ilgisi yoğun:

- Sayın Tufan Erhürman'ı tebrik ederim. Kıbrıs davası hepimizin davasıdır. KKTC Dostluk Grubu üyesi ve Hataylı biri olarak tabii ki Kıbrıs'ı çok yakından takip ediyorum. Yemin törenine sağlık sorunlarım nedeniyle gelememiştim, kısmet bugünmüş. Sayın Cumhurbaşkanımız ile verimli bir görüşme oldu.

Sayın Tufan Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin KKTC meselesine nasıl baktığını çok iyi bilmektedir. Kendisine başarı dileklerimi ve 86 milyonun selam ve sevgilerini ilettim.

Partilerimiz, fikirlerimiz, düşüncelerimiz, politikalarımız farklı olabilir ama bizleri bir arada tutan ülkülerimiz ve hayallerimiz aynıdır.

Kıbrıs davası partiler üstü bir davadır. İsimlerimiz farklı olsa da söz konusu Kıbrıs meselesi olunca soyadımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir.

Kıbrıs Türkü'nü yok sayanları ve adayı İsrail desteğiyle silahlandıranları not ediyoruz.

Kıbrıs Türkü'nü yok etmek için yanıp tutuşanlar, karşılarında Türkiye'nin eşsiz dayanışmasını ve inancını bulacaklardır.

***

TERÖRSÜZ TÜRKİYE



Lefkoşa... Sarayönü... Selimiye Meydanı. Selimiye Camii'nin minarelerinde şanlı bayrağımız dalgalanıyor... Kıbrıs Rum Kesimi'nden de görülen minareler... Ay yıldızlı bayraklar.

Meydan işyeri dolu... Sahipleri bizimkiler.







Bülent Bulut... Hakkâri Yüksekovalı. Çanta... Saat... Ayakkabı satıyor. İşyeri iki katlı... Sınır kapısına 100-150 metre.

- Bülent, işler nasıl?

- Çok şükür... Hâlimizden memnunuz.

- Terörsüz Türkiye... Ne diyorsun?

- Bundan başka isteğimiz yok... Huzur istiyoruz... Barış istiyoruz... Hepimiz kardeşiz.

***

MİNİ ANKET



Fellahoğlu Saatçilik... Ramazan Özkul... Niğdeli.

Karşısında gömlekçi... O da Türkiye'den gelmiş. Az ilerisi pastane... Köken yine Türkiye.







Bir başka işyeri... Çanta, ayakkabı, konfeksiyon... Kemal Altuncuoğlu... Nevşehirli... KKTC... Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Birliği Başkanı.

Birliğin 21 bin üyesi var... Kimi Trabzon kökenli, kimi Şanlıurfa... Kimi Hataylı, kimi Adanalı.

Mini anket... Terörsüz Türkiye projesine destek büyük.

***

ÖNERİ-YORUM



Kuzey Kıbrıs... Misafirini bekliyor... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yarın Kıbrıs'ta olacak. KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile buluşacak.

Ajandaları kabarık... Konuşacakları konu çok. Ama... Sorun yok... Ortak çizgi... Kırmızı çizgi... Kalın çizgi belli: "Egemen... Bağımsız... Kıbrıs Türk Devleti... İki devletli çözüm."

Noktayı koyarken... Yeşil adayı, yavru vatanı karış karış gezen biri olarak... Öneriyorum: Sayın Tufan Erhürman, misafirini biraz gezdirsin.

Örneğin... Sarayönü'ne götürsün... Selimiye Meydanı da olabilir... Esnafla konuşsunlar... Pastanede çay içsinler. Kalpleri anavatan ile uyum içinde... Yavru vatanın egemenliği ve bağımsızlığı için atan insanlarımızın kalp seslerini duyacaklardır.