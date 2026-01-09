Valiler kararnamesi... 19 ile yeni vali atandı... Hayırlı olsun.

Ve 7 ilin valisi, Vali-Mülkiye Başmüfettişliği görevine getirildi... Hizmetleri unutulmamalı... Tecrübelerinden yararlanılmalı.

Meşhur söz... "Mahkeme kadıya mülk değildir."

Devlet hizmeti... Bayrak yarışı gibidir.

Atananların... Vali-Mülkiye Başmüfettişi yapılanların... Çoğunu tanıyoruz.

Bugün... Mülki idare amirliğinde nöbet değişimi üzerine birkaç not.

***



O bir rekortmen

Cumhuriyet döneminde... Aralıksız 25 yıl valilik yapan tek kişi var: Hüseyin Aksoy.

İlk valiliği... Muğla... 2001. Sonra Mersin... Samsun... Diyarbakır... Kocaeli... Aydın... Ve son valiliği, Eskişehir.

Kaymakamlık... Valilik... Devlet hizmetinde 41 yıl.

Ve... Tertemiz bir isim.

Yeni kuşaklara örnek olsun.

***



Hüseyin Aksoy

Kadere bak... Mehmet Erdoğan Cebeci, Samsun Valisi'ydi... Allah'ın izni, Peygamber'in kavli... Rize-Hemşin Kaymakamı Hüseyin Aksoy, Samsun Valisi Erdoğan Cebeci'den kızı Hülya Hanım'ı istedi.

Erdoğan Cebeci... 1985-1991... Altı yıl, Samsun Valiliği yaptı.

Kader... Yıllar sonra... Damadı Hüseyin Aksoy, Samsun Valisi oldu... 2010-2014.

Hülya Hanım... Vali babasının konutuna, bu defa, vali eşi olarak döndü.

Resim öğretmeni... Kaymakam eşi ve vali eşi olarak gittiği yer yerde çocuklar için çırpındı. Kadınların sağlığı için köy köy dolaştı.

Karı, koca... Görev yaptıkları ilçelerin, illerin... Devlet babasıydı... Devlet anasıydı.

Onlar benim dostum... Onlarla gurur duyuyorum.

***



Ömer Faruk Coşkun

Asrın depremi... Kahramanmaraş... 12 bin 659 can kaybı. Dumlupınar Mahallesi... İsmet Paşa Mahallesi... Trabzon Bulvarı... Azerbaycan Bulvarı... Kapalıçarşı... Yıkılan binalar... Madalyalı şehir, ağır hasarlı.

Valilik konutu ise... Sıfır hasar... Sapasağlam.

Vali Ömer Faruk Coşkun, "Millet sokaktayken... Çadırdayken... Ben kaloriferli konutta kalamam" dedi. Otomobilde yattı.

Eşi... Matematik öğretmeni Sevilay Coşkun... Konutun kapısını şehit eşlerine... Engelli kadınlara... Korunmaya muhtaç annelere, ninelere açtı.

Konut... Kadınlar oteli gibiydi. Kahvaltı... Banyo... Doktor... Psikolojik destek... Aylarca.

Ve şimdi... Nöbet değişimi... Bayrak yarışı... Vali-Mülkiye Başmüfettişi.

Kahramanmaraş... Onu unutmadı... Unutmayacak.

***



Devlet hizmetinde bir ömür

Ömer Faruk Coşkun'u Osmaniye Valisi iken tanımıştım... Kahramanmaraş Valiliği öncesinde.

Bir karar almıştı: "Okul... Cami... Park... Cadde... Sokak... Kamu binaları... Her yerde bir şehidin adı yaşayacak."

Osmaniye... Şehidi fazla olan illerden.

Vali ve eşi, "Onlar bize şehitlerin emanetleri" diyerek... Şehit çocuklarına... Şehit eşlerine sahip çıktılar.

Sonra Kahramanmaraş. Ardından... Denizli Valiliği.

Ziyaret etmiştim... Halkın içindeydi.

Sevilay Hanım... Dezavantajlı kadınları... Çocukları tiyatroya, konsere götürüyordu... Onlara meslek öğretiyordu.

***



Ercan Turan

Kaymakamlık... Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği... Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı... Ve... Uzak şehir, Iğdır Valiliği. Malatya'daki çalışmalarını yerinde izlemiştik. Çukurova ikliminin yaşandığı Iğdır'da... Birlikte gezdik. Kampanya başlatmıştı: "Kızlar okuyor... Iğdır yükseliyor." Organize sanayi bölgesini görmemizi istemişti... Destekliyordu.

Asansör yapılıyor... Kapı fabrikası var... Ayakkabı... Çöp konteyneri... Süt ürünleri... Yılda 100 milyon dolar ihracat. Iğdır... Üç ülkeye sınırı olan ilimiz... Azerbaycan... İran... Ermenistan.

Nahçıvan... 168 kilometre... Komşu kapısı... Gelen çok.

Vali Yolu Caddesi... Girişimci Kadınlar Kooperatifi... Vali destekliyordu. Tuzluca ilçesi... Tuz mağarası... Mağara içinde kitap fuarı vardı... Koca bir mağara... İçinde düğün yap... Toplantı yap. Mağarada... Konferans vermiştim... Bölge insanıyla sohbet etmiştim. Kararname... Nöbet değişimi... Ercan Turan, Vali-Mülkiye Başmüfettişi.

***



Aziz Yıldırım



Afyonkarahisar Valiliği... Sonra Muş... Ardından Tekirdağ... Ve Trabzon. Trabzon... Yediden yetmişe... Kadın, erkek... Herkes Trabzonsporlu. Aziz Yıldırım... Trabzon'a vali olarak atanınca... Halk homurdanmıştı:

- Reis (Cumhurbaşkanı Erdoğan) Fenerbahçeli Aziz Yıldırım'ın adaşını bize neden gönderdi? Fenerbahçe ile dost olmamız için mi?

Oysa... Vali Aziz Yıldırım da Trabzon kökenli... Trabzonsporlu. Kendisini, yaylaları korumaya adamıştı.

Yaylada... Dört katlı bir bina yapılıyordu.

Vali sordu:

- Bu inşaat kimin? Bu ne inşaatı?

- Sayın valim... Sahibi benim... Cami inşaatı.

Vali... Yanındaki görevlilere döndü:

- Dört katlı cami nerede görülmüş? Derhal yıkılsın.

***



'Marka değeri'

Defalarca buluşmuş, konuşmuştuk.

"Yaylaların marka değerini koruyacağım" demişti.

Uzungöl... Meşhur yayla... 240 yapıyı yıktırdı.

2025... Yıkıma devam... 100 yapı daha.

Unutmadan... Bir sokak kedisi... Yağmurdan, soğuktan... Valilik binasının kapı önüne sığınmıştı.

Vali Aziz Yıldırım, "Dokunmayın Pakize'ye" demişti... Kediye o ismi vermişti. Pakize... Valinin... Valilik personelinin himayesindeydi.

Ve... O şimdi, Vali-Mülkiye Başmüfettişi.

***



Onlar... Birer değer

Kaymakamlık... Valilik... Devlet adamı kolay yetişmiyor.

Batı... Önemli devlet görevlerinde bulunan insanları... Emeklilik döneminde bile unutmuyor... Değerlendiriyor.

Üniversitelerde... Araştırma kurumlarında... Vakıflarda... Düşünce üretim merkezlerinde... Yurtdışında.

Yetişmiş beyinler... Hepsi de birer değer... Kıymetlerini bilelim.