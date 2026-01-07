Beklenen kar geldi... Hem de ne geliş... Batman, son 54 yılda ikinci kez böyle bir kar gördü... Diz boyu.

Toprak ana, kara hasretti. Kar nedeniyle bazı yollar kapandı... Olacak o kadar. Herkes memnun... Kar bereketi... Ovalarda üretim artacak.







Sırada iki beklenti daha var:

1. Terörsüz Türkiye... Ete kemiğe bürünmesi... Bir an önce gerçekleşmesi.

2. Ekonominin düzelmesi... Enflasyonun düşmesi... Dar gelirlinin, emeklinin nefes alması.

Siyaset... Erken seçim... Sıcak gündemin kapsama alanı dışında.

***

EZİDİLER



Mardin'de... Özellikle Midyat ilçesinde ve köylerinde... Şırnak, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Siirt'te, sayıları az da olsa, Ezidi vatandaşımız var.

Bizim insanlarımız... Ama inançları farklı. Güneşin, suyun, ateşin kutsal sayıldığı bir inanç. Sembolleri... Tavus kuşu.

Tavus... Ezidilerin en kutsal meleğinin adı.

Mezopotamya Otel'de... Ezidiler ile karşılaştık.

Beşiri Ovası'nın önde gelen Ezidilerinden Pir Ömer Oduncu... Abdullah Boran... Adil Boran... Necip Çakıl... Hacı Palay.

Almanya'dan cenaze getirmişler... Kurtalan ilçesinin Kurukavak köyü mezarlığında toprağa vermek için.







Sohbet ettik... Türkiye'de 120 bin Ezidi olduğunu söylediler... Türkiye'den Almanya'ya göç eden Ezidi sayısı ise... 200 bin.

Ezidiler... Batman'da ev alıyorlar... Yazları geliyorlar. Avrupa'dan Türkiye'ye kesin dönüş yapmak isteyen çok.

Pir Ömer Oduncu dedi ki:

- Türkiye, ana, baba, ata ocağı... 1980 darbesinde dışlandık... Avrupa'ya göç ettik... Terörsüz Türkiye bir ömür... Vatanımıza dönmek istiyoruz.

Ezidiler... Bir şey daha söylediler... İnanılmaz:

"Vatan aşkı... Vatan hasreti... Almanya'da toprağa verdiğimiz akrabalarımızın kemiklerini mezardan çıkarıp Türkiye'ye getiriyoruz... Vatan toprağına gömüyoruz."

***

'ÇOK HOŞ BİR SÖZ'



Mehmet Salih Yanaç... Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi. İşi... Tarım ürünleri... Un... Bulgur... Mercimek... Tohum...

Sohbetteyiz... Beşir Altunç... Arif Arslan... İrfan Tapan... Dr. Ahmet Yıldız... Emin Çelik.







Mehmet Salih Yanaç'ı dinliyoruz:

Terörsüz Türkiye çok hoş bir söz... Herkesin beklediği beste.

Bu güzel sözün altının doldurulması, bölgenin temel arzusu... İhtiyacı... Ne olur gecikmesin.

***

ÖRNEK PROJE



Otobüs duraklarındaki bir yazı dikkatimizi çekti: "Batman, Türkiye'ye örnek oluyor."

Gerçekten... Batman'dan bir örnek:

Mavi-Yeşil Batman Projesi... Türkiye'nin en büyük park projesi... 10 kilometre yürüyüş yolu... Ağaçlandırılıyor.

***

BAHÇELİ'NİN HEYKELİ



Abdulkadir Demir... Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı... Terörsüz Türkiye'yi anlattı:

Esnaf memnun... İşler açılacak.







Yatırım gelecek... İşsizlik sona erecek.

Ekonomi daraldı... Siyaset gergin... Tek umudumuz terörsüz Türkiye.

Belediye başkanı olsam... Vallahi, Batman'a Devlet Bahçeli'nin heykelini dikerim.

***

VALİ... 'ŞANTİYE ŞEFİ'



Ekrem Canalp... Batman Valisi... Aynı zamanda kayyum... Belediye Başkanvekili.

Yatırımcı... Bölgenin şantiye şefi.

Üç yeni organize sanayi bölgesi kuruluyor.

İki lojistik kent... İki sanayi sitesi.







Sera organize sanayi bölgesi... 24 bin dönüm arazi üzerinde olacak.

Gıda ihtisas organize sanayi bölgesi.

Özetle... 150 bin istihdam kapasiteli yatırım. Sordum:

- Terörsüz Türkiye... Sokaktaki insan ne diyor?

- Bölgede desteklemeyen yok... Türk, Kürt, Arap... Her kesim istiyor.

***

TURİZM



Turizm... Batman'ın dinamizmi.

Hasankeyf... Malabadi Köprüsü... Manastırlar. 2025... Gelen turist sayısı 650 bin... Turlarla.

Kozluk'ta... Termal otel açılacak. Sason... Mereto Dağı... Kayak merkezi olacak. Hedef... Vali Ekrem Canalp söyledi: "2026'da hedefimiz 1 milyon turist."

***

TERÖRSÜZ TÜRKİYE



Bölge insanı huzurlu... Huzur, ekonomiye de yansımış... Bunun en büyük göstergesi, yeni organize sanayi bölgeleri.

Vali Ekrem Canalp'in sözleri, terörsüz Türkiye beklentisinin özeti:

"Terörsüz Türkiye... Çölün yağmura duyduğu ihtiyaç misali, bölge insanının beklentisi."

***

'GECİKMESİN'



Arif Çetin... MHP İl Başkanı... Sordum:

- DEM Partililer ile aranız nasıl?

"İyi" diyerek söze başladı:







Kardeşlik, uyum, barış, huzur eksenli siyaset yaparım.

Merkez ilçe başkanlığı... İki dönem il başkan yardımcılığı yaptım.

Dolaşıyorum... Halkın yüzde 95'i... Terörsüz Türkiye'ye sıcak bakıyor.

Devlet aklı... Devlet projesi... Olursa bugün olur... Gecikmesin.

***

TAM DESTEK



Ticaret Borsası... Toplantı var... Beni de davet ettiler... Bir süre katıldım.

Arif Güneş... Beşir Altunç... Feyzullah Aktaş... Abdurrahman Maltaş... Sabri Çelik... Vahit Altunç... Sıddık Oğuz... Salon kalabalık. Ekonomi... Enflasyon... Yatırım... Konuşulan konu çok.

Söz... Terörsüz Türkiye'ye geldi. Arif Güneş... Borsa Başkanı... Dedi ki:

- Tam destek veriyoruz. Bölge insanı benimsedi... Türkiye benimsedi... Gecikmesin.

***

YÜKSELEN TALEP



Kahve çok... Halk Çay Evi... Yudum Çay Evi... Kahveler dolu... Kahvedeyiz.

- Ey Batmanlılar... 2026... Ankara'dan/Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan neler istiyorsunuz?

İstekler... Yüksek hızlı tren... Batman'a çevre yolu... Hem de iki çevre yolu birden... Ve yükselen istek:

"Büyükşehir olmak."

***

TEŞEKKÜRLER VALİ BEY



Batman'ın 293 köyü var... Bir vali düşünün ki, 293 köyün tamamına gitmiş.

Ve... Diz boyu kara rağmen... İkinci tura başlamış.

Gidiyor... Dert dinliyor... Talepleri karşılıyor.

Teşekkürler... Allah razı olsun... Vali Ekrem Canalp'i kutluyoruz.