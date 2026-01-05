Geldik... Gezdik... Dinledik... Otelde, lokantada, sokakta insanlar, Cemil Çiçek'i görünce;

Kimi... Soru sormaya başlıyor.

Kimi... Fotoğraf çektirmek istiyor.

Kimi AK Partili... Kimi CHP'li... Kimi MHP'li... Kimi bir başka partili.

Cemil Çiçek, kimseyi geri çevirmiyor... Hepsinin elini sıkıyor.

Ve herkese şunu söylüyor:

- Başka bayrak... Başka vatan... Başka millet... Başka devlet demeyen herkesle konuşurum... Elini sıkarım... Siz de öyle yapın.

***



Kamuoyu

Burcu Köksal... Belediye Başkanı... CHP'li.

Muhittin Özaşkın... Şuhut Belediye Başkanı... MHP'li.

Serkan Koyuncu... Emirdağ Belediye Başkanı... AK Partili.

Cemil Çiçek, ziyaret ediyor.

Avukat Turgay Şahin... AK Parti İl Başkanı... Yönetim Kurulu toplanmış... Cemil Çiçek'i dinliyorlar.

Sohbetlerde... Siyaset de konuşuluyor... Ekonomi de... Terörsüz Türkiye de.

Gözlem:

Terörsüz Türkiye projesinin arkasında kamuoyu desteği var.

***



Özeleştiri

Afyonkarahisar'da... CHP ilk kez belediye başkanlığı seçimini kazandı.

Soru:

- CHP'li Burcu Köksal nasıl kazandı? AK Parti neden kaybetti?

Bu soru... Cemil Çiçek'e çok soruldu... İl başkanlığında da... Sokakta da.

Cemil Bey, açık sözlü... Lafa, turistik gezi yaptırmadı:

Neden kaybettik diye soracağımıza, kusuru kendimizde arayacağız.

Birçok partiye belediyeleri biz kazandırdık.

Aday hatası yaptık.

Bunu söylemek, hatayı kabul etmek ayıp değil ki.

***



Acı ama gerçek

Avukat Turgay Şahin anlattı... Araştırma yapılmış.

İl genelinde... Çalışanların sayısı... 202 bin.

Emekli sayısına gelince... 148 bin.

İşsizlik... En büyük adaletsizlik... İşsiz çok... Fakat;

Yine Turgay Şahin söyledi:

100 işçinin çalıştığı fabrikada... İşçilerin 20'si yabancı.

Pakistan... Endonezya... Türkmenistan... Gürcistan... Belki 10 farklı ülkeden işçi var.

Sanayide... Kongo...

***



Derin analiz

Siyasi tarih... Ve derin siyaset üzerine bir analiz... Cemil Çiçek'ten:

Türklerin Anadolu'ya girişi 1071... Malazgirt... Aradan 955 yıl geçti.

Bunun 228 yılı Selçuklular... 16 Selçuklu sultanı var.

16 Selçuklu sultanı içinde 20 yıldan fazla görev yapan sadece iki kişi: Sultan Kılıçaslan... Sultan Mesud.

Sonra Osmanlı Devleti... 600 yılın üzerinde... 36 sultan.

36 Osmanlı sultanı içinde 20 yılın üzerinde görev yapan dört kişi var: Fatih... Kanuni... 2. Beyazıd... Ve Abdülhamit.

Geliyoruz Cumhuriyet dönemine... Görev süresi 20 yılı aşan tek lider... Recep Tayyip Erdoğan.

Tekrar altını çizeyim... 955 yıl içinde... Sadece yedi isim, 20 yıldan fazla görevde.

Bu olay önemli olduğu kadar, AK Parti'nin sorumluluğunu da artırıyor.

***



Cemil Çiçek siyaset akademisi

Belediyelerde... Çarşıda... Otel lobisinde... Partide... Lokantada... Cemil Çiçek, neler söyledi? Satır başları:

Seçimde 600 milletvekili seçiliyor... 5 yıl boyunca belki yarısı birbirinin elini sıkmıyor... Böyle şey olmaz.

Ben sıkılı yumrukla siyaset yapılmayacağını Turgut Özal'dan öğrendim... Siyaset, yumruk sıkmak değil, el sıkmaktır.

Hatasız kul olmaz... Siyasetçi de hata yapar... Önemli olan, insanın hatasını kabul etmesidir... Hatayı kabul edeceksin, ders alacaksın ve bir daha yapmayacaksın.

Türk siyasetçisi özeleştiri yapmıyor... Aslında bu genelde yaygın bir hastalığımız... Herkes özeleştiri yapabilmeli.

***



Türkiye gerçeği

Oteller dolu... Değişik illerden gelenler... Siyasetçiler de var... Belediye başkanları... Milletvekilleri.

Tabii... Sokakta onları görüp de iş isteyen çok.

Özetle... Torpil peşindeler.

Fakat... Bir Türkiye gerçeği;

Herkes belediyede...

Devlette... Masa başında iş istiyor.

***



Kahkahalar

Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafya... Karışık... Sorunlar yumağı.

Böyle bir bölgede Türkiye güçlü olmak zorunda.

Cemil Çiçek, bunları söyleyince... Herkes, "Aynı düşüncedeyiz" dedi.

Ama... Güçlü ülke için, siyasetin de güçlü olması lazım.

Otel lobisi... Samsunlu bir mühendis sordu:

- Efendim, 185 partinin bulunduğu bir ülkede, siyaset kurumu sizce güçlü olabilir mi?

Herkes gülmeye başladı.

Evet... 185 parti var ama... Kimse 10 partiden fazlasını sayamadı... Yine kahkahalar.

Cemil Çiçek:

- Çoğu... Butik partiler... AVM çağında mahalle bakkalı gibi... Hiçbiriniz isimlerini bilmiyorsunuz.

***



Sorular... Yanıtlar

Soruluyor... "Siyaset nedir?"

Cemil Çiçek, yanıtlıyor:

"Siyaset bir sanattır... Ülkeyi yönetmek sanatı... Sorumluluk gerektirir."

Hatırlatmalar... "Parti... Partizanlık... Siyasi tarih... Yok olup giden partiler..."

Yanıt:

"Siyasetin tarihi kökleri vardır... Bunu iyi bilmek gerekir... Bilirsen, partiyi baba mirası gibi harcamazsın."

***



Kahrolsun darbe

Darbeler de konuşuldu elbette... Afyonkarahisar, sağ siyasetin ağırlıkta olduğu bir şehir.

Cemil Çiçek, "Darbe, siyaset fidanlığını kesmek gibi, yakmak gibi bir şey" dedi:

Eğer bugün Doğu'da ve Güneydoğu'da sadece iki parti varsa... Darbelerin sonucu.

Darbeler... Muhtıralar... Siyasi partilerin kökleşmesini, kurumsallaşmasını önledi.

Darbeler... Vatandaşı siyasetten soğuttu.

Öyle bir algı yerleşti ki... Siyaset sanki bütün aksaklıkların tek sorumlusu.

***



Siyaset... Ve fay hattı

Anayasa diyor ki... "Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurudur."

Cemil Çiçek de dedi ki:

"Partiler... Demokrasinin ana direğidir... İnşaattaki kolonlar gibidir."

Ama... Yine Cemil Bey'in sözleri:

Particilik, fikir temelinde yapılır.

Kişileri konuşarak particilik yapılırsa... Kırıcı olur... Siyaset alanı daralır... Siyaset, husumete dönüşür.

Bu nedenledir ki, Türkiye, kavga ortamından bir türlü kurtulamıyor.

Şu anda 185 siyasi parti var... Bu sağlıklı bir yapı değil... Türkiye'de siyaset zemini fay hattı üzerinde.

***



Yaşasın huzur

Kübra Güran Yiğitbaşı... Afyonkarahisar Valisi.

Projeleri anlattı... Yeni organize sanayi bölgeleri... Kabına sığmayan şehir... Yükselen turizm... 25 bin yatak.

Beklentiden söz etti... Yüksek hızlı tren... Bu yılın sonunda deneme seferleri başlayacak.

"Huzur içindeyiz" dedi.

Doğru... Huzur olmasaydı Afyonkarahisar otelleri yılbaşında... Ve daha sonra... Dolup dolup taşar mıydı?