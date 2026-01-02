Yılbaşı bereketi... NG Afyon... Akrones... İkbal... Wyndham... Aforia... Korel... Oruçoğlu... Jura... Kolaylı... Oteller dolu.

AVM'ler... Özdilek... Park Afyon... Afium... Kalabalık.

Uzun Çarşı... Trafiğe kapalı... Kuyumcular... Tatlıcılar... Marketler... Oldukça canlı.

Ambaryolu Caddesi... Şehrin en hareketli olduğu yerlerden.

Yeni yılı karşılama bereketi... Afyonkarahisar ekonomisine can suyu.

***

BURCU ABLA



Burcu Köksal... Belediye Başkanı... Şehrin, "Burcu Abla"sı.

Afyonkarahisar'ın ilk kadın belediye başkanı... Ve ilk CHP'li belediye başkanı.

Yüzde 51 oyla seçildi. Oysa... CHP'nin, Afyonkarahisar'da bu oranda oyu yok.







Sokaktaki insanın söylediği: "Yerel seçimde CHP'ye oy vermedik ki... Burcu Abla'ya oy verdik."

Burcu Köksal... AK Parti tabanından da oy almış... MHP tabanından da.

Zaten oralardan oy gelmese... Yüzde 51'i bulmak mümkün mü?

Halkın içinde... Çarşıda, pazarda... Sıfır kibir... Seviliyor.

CHP ile ilişkisi... Sohbet ettik... Bu konuya hiç girmedi... Ama gözlemimiz... Limoni.

***

BELEDİYECİLİK NEDİR?



Belediye yöneticiliği üzerine sohbet ederken... Cemil Çiçek dedi ki: "Siyasetin omurgası belediyelerdir."

Ve... Cemil Çiçek'ten bir belediyecilik anısı:

Yozgat, küçük bir şehir... Ben de belediye başkanıydım.

Toplantı salonu yok... Şehre bir parti lideri geliyor, kahvede konuşuyor.







Bir karar aldım... Açıkladım... 15 gün önceden haber vermek kaydıyla, belediyenin düğün salonu siyasi parti toplantılarına ücretsiz olarak tahsis edilecektir.

Herkesin hoşuna gitti.

Öyle ki... 1987 seçimlerinde... Anavatan Partisi, en çok oyu Malatya'da aldı... Turgut Özal'ın şehrinde... Ondan sonraki en yüksek oy Yozgat'ta.

***

HİSARBUSELİK BESTE



Çarşı... Pazar... Sokak... Herkes konuşuyor... Belediye Başkanı Burcu Köksal, AK Parti'ye geçecek mi?

1. Burcu Abla, bu konuya hiç girmiyor... CHP'den seçildi... Partisinden ayrıldığı falan yok.

2. CHP, onu bağrına basıyor mu? "Evet" diyen elini kaldırsın.

Şarkıyı bilirsiniz... "Bir hadise var can ile canan arasında."

CHP yönetimi ile Burcu Köksal arasında da... Bir şeyler var işte.

***

SEVİYE



Sohbette... Cemil Çiçek'in söylediği bir sözü not ettim: "Belediyecilikte siyaset yapmayacaksın... Hizmet edeceksin... Yoksa seviye düşüyor."

Doğru... Günümüzde... Pek çok yerde/belediyede... Seviye, yerlerde sürünüyor.

***

BAYKAL RAHMET İSTEDİ



Sohbet... Kalabalık... Konu iktidar ile muhalefet ilişkileri... Cemil Çiçek, "Deniz Baykal, CHP Genel Başkanı iken" diyerek söze başlıyor:

AB ile uyum yasaları... Temel yasalar... Deniz Baykal destek vermese çıkarılamazdı.

Abdullah Bey (Gül) ile birlikte Deniz Bey'in evine çok gittik.

AB ile uyum süreci... Müzakere süreci... Böyle başarıldı.

***

TERÖRSÜZ TÜRKİYE



Muhittin Özaşkın... 36 bin nüfuslu Şuhut Belediye Başkanı.

Cemil Çiçek soruyor:

- Terörsüz Türkiye konusuna halk nasıl bakıyor?

Başkan Özaşkın, "Halk çözümden yana" diyor:







Şuhut'un şehidi de çok gazisi de... Burası vatan sevgisinin çok yüksek olduğu bir bölge.

Terörsüz Türkiye... Önemli bir olay... Yüzyılın çözüm olayı.

Türkiye yoruldu... Halk yoruldu... Artık bu iş bitsin.

Ben çok geziyorum... Halka iyi anlatmak lazım... Anlatınca halk ikna oluyor.

***

ŞUHUT... VE SİYASET



Afyonkarahisar'ın ilçesi... Mustafa Kemal Paşa'nın, 26 Ağustos 1922'de Büyük Taarruz'u yönettiği Kocatepe'ye uzaklığı... 14 kilometre.

Atatürk evi... Büyük Taarruz karargâhı... Şuhut'ta.

Şuhut... Tarihi bir yerleşim yeri... Roma dönemine kadar uzanıyor.

Afyonkarahisar'da... Tarihin içinde bir gezinti... Şehitlikler... Ve Şuhut'ta keşkek evinde sohbet.

Herkes, Cemil Çiçek'i dinlemek istiyor... Siyaset üzerine sorular... Cemil Bey soruyor... "Siyaset nedir?"

Yanıtı kendisi veriyor: "Siyaset... Lafın doğrusunu söylemek ve işin doğrusunu yapmaktır."

***

BİR BAŞKADIR BENİM MEMLEKETİM



Afyonkarahisar... Mermerin başkenti.

Mehmet Emin Güzbey... ODAK Gazetesi sahibi... Yönetmeni... "Mermerciler sizinle görüşmek istiyor" dedi.

Görüştük... Dinledik... Bize sordular:

- Suriyeliler neden gittiler? Sanayide çalışacak işçi bulamıyoruz.

Gerçekten de... Bir başkadır benim memleketim.

"Gitsin bu Suriyeliler" diyen çok.

"Suriyeliler gitti... İşlerimiz aksadı" diyen de çok.

İşsizlik... Türkiye'nin önemli sorunu.

Sanayici, ara eleman... Nitelikli eleman bulamıyor... Bu da önemli sorun.

***

KEŞKEK



Afyonkarahisar'dan... Komşu il ve ilçelerden... Şuhut'a, keşkek yemeye gelen çok. Şuhut keşkeği... Bölgede meşhur. Coğrafi işaret alınmış.







Zafer Haftası'nda (25-30 Ağustos) Şuhut'ta, keşkekçiler bayram yapıyorlar... Satış rekoru kırılıyor.

***

ANKET



Merkezde... İlçelerde... Halkın Ankara'dan isteği... Beklentisi... Önceliği... Nedir? İstek çok. Ama... Öncelik, iki konuda yoğunlaşıyor:

1. Afyonkarahisar... Büyükşehir olmak istiyor.

2. Yüksek hızlı trenin bir an önce gelmesi bekleniyor... Yapımı sürüyor... Hedef tarih 2027.

***

GÜNDEM DIŞI



Erken seçim... Soran yok... İsteyen yok... Halkın gündeminde böyle bir konu yok.

Şuhut Belediye Başkanı Muhittin Özaşkın, "Yok... Kesinlikle yok" diyor.

Sokaktaki insan ne diyor?

Şuhutlu... Afyonkarahisarlı... Uzun Çarşı esnafı... Yılbaşı için değişik illerden gelenler... Ekonomiyi konuşuyorlar.

Siyaseti... Emeklileri... Dövizi... Altın fiyatını... Uyuşturucu operasyonlarını... Fenerbahçe'yi... Her şeyi konuşuyorlar... Ama...

Erken seçim... Adına kamuoyu denilen... İktidarları yapan ve değiştiren büyük/ sessiz çoğunluğun gündeminde yok.