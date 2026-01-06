Belediyeler... Birer fidanlıktır... Devlet adamı yetiştiren... Siyaset fidanlığı.

Ama... Fidanlıkta çalı da olabilir... Kuru ot da... Elden ne gelir?

Jacques Chirac... Fransa'da bakandı... Başbakan oldu... Paris Belediye Başkanı seçildi. Sonra... Cumhurbaşkanı oldu... İki dönem görev yaptı.

Ve... Önemli bir örnek... Başbakan iken... Paris Belediye Başkanlığı'nı da birlikte yürüttü.

Neyse... İçeriye dönelim.

Yüksel Çakmur... İzmir'in en büyük ilçesi Buca'ya Belediye Başkanı olmuştu... Henüz 29 yaşında.

Sonra... İki dönem CHP İzmir Milletvekilliği... Gençlik ve Spor Bakanlığı.

12 Eylül 1980... Darbe... Ardından Zincirbozan'a sürgün.

Ama yıkılmadı... Ayakta kaldı... Ve... Vefalı İzmir... Onu 1989'da... İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçti.

Dostumdur... Paralı pullu işlere hiç bulaşmadı... Phuket neresidir bilmez.

***



Işılay Saygın... Yine Buca

Mimardır... Buca Belediyesi İmar Müdürü'ydü. Buca Belediye Başkanlığı'na seçildiğinde... 26 yaşındaydı.

Darbeye (12 Eylül 1980) kadar belediye başkanlığı yaptı... Başarılıydı. Darbeciler... Onu görevden aldılar.

1983... Demokrasiye dönüş... Ve Işılay Saygın, İzmir Milletvekili.

Dile kolay... Beş dönem milletvekili seçildi. Türkiye'nin ilk kadın Çevre Bakanı. Türkiye'nin ilk kadın Turizm Bakanı.

Bitmedi... Devlet Bakanlığı da yaptı. Adı... Parayla pulla hiç anılmadı.

2019... Sizlere ömür... Phuket'i görmeden bu dünyadan ayrıldı.

***



Mehmet Keçeciler

Konya'ya Belediye Başkanı seçildiğinde... 33 yaşındaydı... 1977.

Yerinde duramazdı... Tutabilene aşk olsun.

Şehrin varoşlarında arsa üretti... Göç nüfusuna... Ucuz, imarlı arsa... Gecekondu önleme bölgesi.

1980... Darbe... Siyasete mola.

1983... Hoş geldin demokrasi... Turgut Özal ile yol arkadaşlığı... Üç dönem Konya Milletvekili.

Başbakan Yardımcılığı yaptı. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı yaptı. Devlet Bakanlığı yaptı... Gümrükler ona bağlıydı.

Paralı pullu... Gıllıgışlı işi hiç olmadı... Duyulmadı. Phuket mi dediniz? Haritada yerini zor bulur.

***



İsmet Sezgin

Aydın Belediye Başkanlığı'na seçildiğinde... 27 yaşındaydı... 1955.

Darbeye (27 Mayıs 1960) kadar belediye başkanlığı yaptı. Askerler, görevden aldılar.

1961... Demokrasiye dönüş... Ve İsmet Sezgin, Aydın Milletvekili. Aralıksız 19 yıl milletvekilliği... Gençlik ve Spor Bakanlığı... Maliye Bakanlığı yaptı.

Ve darbe... 12 Eylül 1980... Sonra... Siyasi yasaklar kalktı... 1991 seçimlerinde milletvekili seçildi... Yine Aydın'dan. İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı yaptı.

Dostumdu... Ankara Tunalı Hilmi Caddesi'nde... Kuğulu Park'ın karşısında... Kiralık evde otururdu.

Sorsanız... Phuket neresi diye... Bilmezdi.

***



Mehmet Sekmen

Samandıra Belediye Başkanı seçildiğinde... 34 yaşındaydı... Tam bir atom karınca.

Sonra... Kartal Belediye Başkanlığı. Belediyedeki çalışması... Başarısı... Onu milletvekilliğine taşıdı... İki dönem.

Ardından... Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Erzurumspor'u... Üçüncü Lig'den Süper Lig'e çıkardı.

Tam bir hizmet sevdalısı. Öyle olmasa Erzurumlular, üç dönem üst üste Büyükşehir Belediye Başkanı seçer miydi?

Phuket... Mhuket... Oraları hiç bilmez.

Onun bildiği... Aziziye... Palandöken... Yakutiye... Aşkale... Horasan... İspir... Karaçoban... Narman...

***



Mehmet Özhaseki

Kayseri... Melikgazi Belediye Başkanı olduğu zaman... 37 yaşındaydı.

Ardından... Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı... Kayseri'de bir ilk... Beş dönem.

Sonra... Milletvekili oldu... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı... İki kez.

Şimdi Kayseri'de... Anılarını yazıyor. Görevdeyken... Maaşı yetmezdi... Aile şirketlerinden destek alırdı.

Kendisini... Ailesini iyi tanırım.

Babaları adına... 24 derslikli ilköğretim okulu. İki cami... Aşevi... Garip gurebaya yemek. Ve... Vakıf kurdular... Öğrencilere burs. Sordum:

- Yengeyle birlikte, Phuket'e hiç gittiniz mi?

"Orası da neresi?" diyerek kahkahayı bastı.

***



Ve... Atıf Benderlioğlu

Demokrat Parti, tek başına iktidar... 1950... Adnan Menderes, Başbakan. Aynı yıl... Atıf Benderlioğlu... Ankara Belediye Başkanı.

AKİS dergisi... Sahibi Metin Toker... İsmet İnönü'nün damadı... Atıf Benderlioğlu için şunları yazdı:

"Kasım ayının en soğuk Ankara sabahlarında, sokakların sararmış yapraklardan temizlenmesine nezaret etti. Erkenden, ilk seferlerine hazırlanan belediye otobüs şoförlerinin, bekçi ve biletçilerin dertlerine ortak oldu. Ankara'yı mahalle mahalle dolaştı. Halkın şikâyetlerini bizzat dinledi. Parti tefriki göstermeden iyi, dürüst tanındı. Ankaralılar da bu başkanı çok sevdiler."

1954 seçimleri... Atıf Benderlioğlu, milletvekili. 1957 seçimleri... Yine milletvekili. Milli Eğitim Bakanlığı yaptı. Derken... 27 Mayıs 1960... Darbe... Yassıada'da yargılandı. Sonra... Demokrasiye dönüş... Adalet Partisi, iktidara geldi... Atıf Benderlioğlu, senatör seçildi... O dönemde tanıdım.

Kader... Yine darbe... 12 Eylül 1980. Rahmetli... İki darbenin de mağduru... Bugün adı okullarda yaşıyor. Geride para pul... Mal mülk bırakmadı... Sadece namı kaldı.

Yaşadığı dönemde... Türkiye'de, Phuket'i bilen mi vardı?

***



Yeter mi?

Uzatmayalım... Bu kadar isim yeter... Belediye başkanlığı... Hizmet makamıdır. Gönül işidir. Belediye başkanı iseniz... Partizanlığı değil, hizmeti esas alacaksınız. Çarşı pazar dolaşacaksınız... Halkla kucaklaşacaksınız. Kaynağı eşe dosta... Bankamatik memuruna peşkeş çekmeyeceksiniz.

İşçinin maaşını, ikramiyesini zamanında ödeyeceksiniz. Belediyeyi... Borç batağına döndürmeyeceksiniz.

Eğer... İlle de gezmek istiyorsanız... Bir başkadır benim memleketim... Efes'e git... Kapadokya'ya git... Göbeklitepe, Pamukkale, Nemrut Dağı, FethiyeÖlüdeniz, Trabzon-Uzungöl, Bolu- Yedigöller'e git. Belediye başkanı isen... Mensubu olduğun partinin de, kendinin de... İtibarını düşürme... Yükselt.