Korsanlıktır... Haramiliktir... Haydutluktur... Eşkıyalıktır... Canavarlıktır... Ama... Sürpriz değildir. Şaşırmamak gerekir.

Valilik... Dışişleri Bakanlığı... Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı... Cumhurbaşkanı Vekilliği yapan İhsan Sabri Çağlayangil'in sözleri, aradan 52 yıl bile geçse... Hâlâ günceldir:







- Amerika... Bir memlekette demokratik idare olmuş, şoven idare olmuş, faşist idare olmuş, ona hiç bakmaz... Amerika, o memleketin kendisine ne ölçüde tabi olduğuna, kendi politikasına ne dereceye kadar satellite (uydu) hâline geleceğine bakar (7 Eylül 1974... Çağlayangil'in, rahmetli İsmail Cem'e verdiği mülakat.)

***

'HEP AYNI ÇOCUKLAR'



İhsan Sabri Çağlayangil, açık açık söylemişti: "12 Eylül 1971 muhtırasının arkasında CIA vardır."

Sadece 12 Mart muhtırasının mı? 27 Mayıs 1960 darbesinin... 12 Eylül 1980 darbesinin... 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminin arkasında da... Aynı parmak izleri var.

Tarihten bir yaprak... 12 Eylül 1980... ABD Başkanı Jimmy Carter, gece yarısı uyandırıldı... Ve Ankara'dan gelen mesaj aktarıldı:

"Türkiye'de asker yönetime el koydu... Bizim çocuklar başardı."

***

HANGİ AMERİKA?



Türkiye Büyük Millet Meclisi... Kürsüde ABD Başkanı William Jefferson Bill Clinton... 15 Kasım 1999:

"Amerika'nın, Avrupa'nın veya herhangi birinin, sizin geleceğinize yön vermeye hakkı yoktur."

Meclisimizde alkış, alkış, alkış.

Ve 20 yıl sonra... Aralık 2019... ABD Başkanı Joe Biden, bir televizyon programında konuşuyor:

"Muhalif liderleri desteklediğimizi açıkça göstermemiz lazım... Muhalefet desteklenirse, Recep Tayyip Erdoğan darbeyle değil, seçimle yenilebilir."

***

BİLMECE



Meclis'te Darbeleri Araştırma Komisyonu kurulmuştu. Aylarca çalışan komisyon... Kasım 2012'de raporunu yayımlamıştı... Tam 1420 sayfa.

Birinci cilt... Sayfa 653... Başlık: "ABD'nin darbedeki rolü."

Ve ilk cümle... Kelimesi kelimesine:

"ABD'nin 12 Eylül 1980'de gerçekleşen darbenin neresinde olduğu bilmecesi, ilk günden itibaren, darbenin tartışıldığı her platformda tekrarlanan soru listesinin en üst sıralarında yer almaktadır."

***

KİTAP



Reşat Petek... Eski Burdur Milletvekili... Darbeleri araştırmak için kurulan TBMM komisyonunun başkanıydı.

Bir kitap yazdı... İmzalayıp, bana da yolladı: "İhanet ve Direniş."

Sayfa 295: "FETÖ, ABD'nin CIA, İsrail'in MOSSAD ve diğer ülkelerin istihbarat ajanlarının istekleriyle walk in diye tabir edilen sistemle gönüllü ajanlık görevini ifa etmiştir."

***

HEPSİ GERÇEK



Süleyman Soylu... 1 Eylül 2016 ile 4 Haziran 2023 arasında İçişleri Bakanlığı yaptı... 6 yıl 9 ay.







2 Şubat 2021'de, Haber Global televizyonunda, "15 Temmuz darbe girişiminin arkasında sadece Fetullah Gülen yapılanması değil, ABD'nin de olduğunu" söyledi. Sözlerini... Ertesi gün... Hürriyet Gazetesi'nde de tekrarladı: "ABD'nin 15 Temmuz'un arkasında olduğu apaçık bir gerçektir... Onların talimatıyla bunu icra eden FETÖ'dür."

Süleyman Soylu... Allah, sağlıklı ömür versin, hayatta. Bir TV programına çıksa da... Bildiklerini uzun uzun anlatsa.

***

YANITINI ARAYAN SORU



Hain darbe girişiminin (15 Temmuz 2016) olduğu gece... Darbenin merkez üssü Ankara Akıncılar'da...

Biri siyahi kadın, diğeri beyaz erkek, iki Amerikalının ne işi vardı?

Bu soru... Bugüne kadar cevaplanmadı.

***

ÖZETLE



Uzun sözün kısası... Amerika'nın Venezuela'da yaptığı korsanlıktan, haydutluktan, eşkıyalıktan... Çıkarılacak dersler var.

Birinci ders: "İç cepheyi güçlendirmek."

İkinci ders: "Terörsüz Türkiye... Devlet projesi... Mutlaka gerçekleştirmek." Kendi içimizde birlik ve beraberliği korumaya... Güçlenmeye... Demokrasiye sahip çıkmaya... Mecburuz.

***

TEBRİKLER... ÖZGÜR ÖZEL'E



Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'i kutladım.

"ABD'yi... Başkan Trump'ı eleştirdiği için."

"Değil Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nı... Cumhurbaşkanlığı sarayının önünden bir vatandaşımızı alıp da götürmeye cesareti olan varsa... Hodri meydan" diye haykırdığı için.

"Maduro örneği hepimize şunu hatırlatmalıdır: Kırılganlıklar, tartışmalar, gerginlikler, bir ülkenin iç cephesini zayıflatmaya yönelik yapılan her şey, herkes için tehdittir" uyarısı için.

"Artık içeride kavgayı terk etmeliyiz... Kutuplaşmayı bitirmeliyiz... Toplumsal barışı sağlamalıyız" dediği için.

Ve... Burası çok önemli... "Siyasette normalleşme" vurgusu yaptığı için.

***

'DEĞERLİ' BİR SÖZ



İçimizde... Acı ama gerçek... Geçmişte, darbelere destek verenler çoktu... Kimi siyasetçiler... Hatta bazı siyasi parti liderleri.







Günümüzde... Maduro'nın başına gelenlere övgü düzenler var... Bir acı gerçek daha.

Onun içindir ki... CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, "Biz ülkemizde ne seçilmişe dokundururuz ne de onu seçene" sözleri fevkalade değerli.

***

VE... ÖZGÜR BEY DEDİ Kİ...



Çarşamba... Saat 10.27... CHP lideri Özel, tebriğimize teşekkür etti ve dedi ki:

1971 muhtırasının... 12 Eylül 1980 darbesinin... 15 Temmuz darbe girişiminin... Ve her türlü pisliğin arkasında onlar var.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi gecesi TBMM başkanını, TBMM başkan vekillerini, AK Parti grup başkan vekillerini bizzat aradım.

Ve... Aynen şunları söyledim: Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açalım... Bu hain darbe girişimine direnelim.

***

DÜNÜ UNUTMA



Noktayı koyarken... Dünü unutmayalım. Düne dair söylenecek o kadar çok şey var ki... Ciltlere sığmaz.

Örneğin... Fetullah Gülen, 1999'da Amerika'ya giderken... Kendisine referans olanlar kimlerdi? Birkaçını yazalım:

Graham Fuller... CIA ajanı... CIA Türkiye istasyon şefi.

Morton Abramowitz... 1989-1991, ABD'nin Türkiye Büyükelçisi... Gülen'i, Papa İkinci John Paul ile buluşturan isim.

George Fidas... CIA ajanı... Balkanlar ve Yunanistan uzmanı.

Alexander Karloutsos... ABD Rum Kilisesi Başpiskopos Yardımcısı.

Loye Ashton... Tougallo College Dini Araştırmalar Merkezi Başkanı.

John Espesito... CIA ajanı... İslam uzmanı.

Thomas Michael... Misyonerlik faaliyetlerinin ünlü ismi... Katolik kilisesi İslam uzmanı.

Yeter mi? Devam edelim mi?