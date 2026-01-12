Tufan Erhürman... KKTC Cumhurbaşkanı... Seçildiği tarih 19 Ekim 2025... Yemin edip, göreve başladığı tarih 24 Ekim 2025.

Sordum:

- Cumhurbaşkanlığı'nda 2.5 ayın üzerinde bir süre... Nasıl geçti?







- Hızlı geçti... Beklediğimden daha hareketli... Kadro oluşturuldu... İşler yavaş yavaş oturuyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bu hafta (15 Ocak Perşembe) Kuzey Kıbrıs'a geliyor.

Gündem... Geride kalan 3 aya yakın süredeki gelişmeler... Ve önümüzdeki süreçle ilgili yol haritası.

***

İKİ ÖNCELİK



Öncelikleri sordum... KKTC ile Kıbrıs Rum Kesimi arasında, günlük yaşamla ilgili öncelikler... Neler?

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 2 öncelikten söz etti.

1. Kuzey ile Güney arasında yeni kapılar açılması.

2. Ara bölgede güneş enerjisi projesi.







KKTC'den Rum Kesimi'ne... Rum Kesimi'nden KKTC'ye... Gelip, giden çok... Trafik yoğun.

Lefkoşa... Lokmacı Kapısı'nda kuyruk oluşuyor. Değişik yerlerde, yeni kapıların açılması... İki tarafın da arzusu.

Elektrik enerjisi projesine gelince... Kıbrıs... Akdeniz'in ortası... Güneşi bol bir coğrafya.

Ara bölgede... Yeşil hat üzerinde... Güneş enerjisi tarlası.

Üretilecek enerjiden KKTC yararlanacak, Rumlar da.

***

AB PASAPORTU



Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın sıcak gündemindeki konulardan biri:

"Karma evliliklerden doğan çocukların Avrupa Birliği pasaportu alabilmesi."

- Sayın Cumhurbaşkanı, konu/sorun nedir? Açar mısınız?







Erhürman'ın yanıtı:

Baba Kıbrıslı... Anne ise Türkiye kökenli... Baba otomatik olarak AB pasaportuna sahip... Annenin ise AB pasaportu yok... Çocukların da yok.

Bunun tersi için de durum aynı...Yani anne Kıbrıslı... Baba Türkiye kökenli.

Ben istiyorum ki... Karma evlilikten doğan çocuklar da AB pasaportuna sahip olabilsin.

Bu konu çok önemli...Seçilmeden önce gündeme getirdim... Şimdi de bu konuda çalışıyorum.

***

HATAY'I SORDU



Hüseyin Yayman... Hatay Milletvekili... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ı birlikte ziyaret ettik. Erhürman, "Türkiye'de pek çok ile gittim... Gidemediğim birkaç ilden biri Hatay" dedi.







Ve Hüseyin Yayman'a, yeni Hatay'ı... Asrın depreminden sonra yapılanları sordu.

"Yerinde görmek istediğini" söyledi.

Yayman... Elbette davet etti... İlk fırsatta gelmesini istedi... İlkbaharda. Sonra... Sohbet, Hatay mutfağına kaydı... Erhürman dedi ki:

- Ne zaman İstanbul'a gitsem, İstiklal Caddesi'ndeki Hatay Medeniyetler Sofrası'na uğrarım... Nefis bir damak tadı.

Ve... Humustan söz etti... Künefeden de. Hüseyin Yayman... Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ı, Hatay'da, tepsi kebabıyla... Belen tavasıyla ağırlayacak.

***

SU... HALK MEMNUN... AMA



Türkiye'den KKTC'ye su gidiyor... 80 kilometrelik asma boru hattıyla... Yavru vatanın insanları memnun...

Su sorunu yaşanmıyor.

Ama... Tarım kesimi...

Daha fazla su istiyor.

Cumhurbaşkanı Erhürman dedi ki:

- Türkiye'den gelen su, 2040 yılı projeksiyonuna göre düşünüldü...

Ama suya ihtiyaç o kadar çok ki... Tarımdaki gelişme öylesine hızlı ki...

Şimdiden, 2040'ta olması gereken tüketim rakamlarına ulaştık.

***

ÖNEMLİ



Sayın Cumhurbaşkanı... Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile görüştünüz... Temaslar nasıl gidiyor?

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın yanıtı:

- Çok fazla yol kat ettiğimiz söylenemez... Ama temasların başlamış olması ve diyalog kurulması önemli.

***

YENİ NESLİN SORUNU



Erhürmanlar... İki kardeş. Cumhurbaşkanı Erhürman'ın, Avrupa Birliği pasaportu var... Vizesiz seyahat edebilir. Erhürman'ın oğlu... Toprak... O da, AB pasaportuna sahip. Tufan Erhürman'ın kız kardeşinin eşi ise... İzmir kökenli.

Cumhurbaşkanı dedi ki:

İki yeğenim var... Kız kardeşimin çocukları... Yeğenlerimin AB pasaportu yok.

Bir hukukçu olarak uzun süredir bu konuyla ilgileniyorum... Sık sık dile getiriyorsun.

Benim AB pasaportum var... Ersin Bey'in (Tatar) da var... Yeni nesil... Karma evlilikten doğan evlatlarımız... Onların da olması gerekiyor... Bu olayın takipçisi olmaya devam edeceğim.

***

HALKIN İÇİNDE



Cumartesi... Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman sokakta... Sarayönü Bölgesi'nde... Büyükhan'da. Bu bölge...

Lokmacı Kara Giriş Kapısı'na çok yakın. Erhürman... Yanında eşi Nilden Hanım... Ve oğlu Toprak... Sarayönü'ndeler... Büyükhan'dalar. Esnafla sohbet ediyorlar... Turistlerle konuşuyorlar.

Bizimkiler çok memnun. Güney Kıbrıs'tan gezmeye veya alışverişe gelen Rumlar, Cumhurbaşkanı Erhürman'ı sokakta, halkın içinde görünce... İnanamıyorlar.

Tanışmak... Birlikte fotoğraf çektirmek istiyorlar.

Tufan Erhürman'ı kutladım.

Makama kapanıp kalmadığı için.

Ulaşılabilir olduğu için. Halkın arasında dolaştığı için.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, "Kapalı yer bana enerji vermiyor" dedi. Sonra...

Cumhurbaşkanı seçilince kendisine verilen bir hediyeyi gösterdi...

Makam odasında... Masasının üzerinde... Seramik tuzluk, karabiberlik.

İlginç... Tuzluk, karabiberliğe sarılmış. Karabiberlik... Tuzluğu kucaklamış. Sanırsınız ki... İki sevgili.

Cumhurbaşkanı Erhürman ve Hüseyin Yayman'la birlikte... Kahkahaları patlattık.

***

RUM KESİMİ SANCILI



Yavru vatan notları bitmedi... Yarın devam edeceğiz.

Güney'de... Rum Kesimi'nde... İlginç olaylar yaşanıyor... Ayrıntıları ile anlatacağız...