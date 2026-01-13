Metin Şadi... Kanaat önderi... İngiltere ve ABD eğitimli... Yüksek mühendis... İş insanı... Sordum: "Adada siyasi hava durumu nasıl?"







Metin Şadi, "Tufan Erhürman'ın KKTC Cumhurbaşkanı seçilmesi Rum tarafını çok tedirgin etti" dedi:

Rum lider Nikos Hristodulidis'in maskesini düşürmeye başladı.







Erhürman'ın arkasındaki halk desteği sürüyor... Halkla ve partilerle diyaloğu iyi.

Rauf Denktaş'tan sonra gelen tek hukukçu Cumhurbaşkanı... İyi müzakereci... Rumların rahatsızlığı biraz da ondan.

Ayrıca... Kıbrıs Rum Kesimi, kendi iç sorunlarıyla meşgul... Orada siyaset karışık... Birbirlerine düştüler.

***

HEPSİ GERÇEK



Bizim kesimde... KKTC'de... Uçağın biri iniyor, biri havalanıyor... Lefkoşa, Girne, Gazi Magusa... Hareketli... Canlı... Lokantalar dolu...

Girne Ertan Market'in önünde kuyruk var. Güney'de... Rum Kesimi'nde ise... Durum çok farklı.

Hafta sonu Rum asker izne çıkmıyor. Zira dolaşacak, kahveye, lokantaya gidecek parası yok.

Askerlik süresi dolan... Gitmek/ terhis olmak istemiyor... Yapacak işi, gidecek yeri yok.

Güney'de... Ekonomik sorun tavan yapmış... Yoksulluk var.

Vasilis Palmas... Rum Savunma Bakanı... Demeç veriyor, itiraf ediyor: "Yoksulluk orduyu da etkiliyor."

Yoksulluk haberleri Rum medyasında... Türk gazetelerinde birinci sayfada.

***

FİRST LADY KRİZİ



Yolsuzluk... Rüşvet... Skandal... İstifalar... Güney Kıbrıs Rum Kesimi, bunlarla çalkalanıyor.

İsimler havada uçuşuyor. Videolar işportaya düşmüş durumda.

Olay... Sadece Rum Kesimi'ndeki başkanlık seçimiyle ilgili değil... Devamı da var.

2023... Nikos Hristodulidis Cumhurbaşkanı seçildi.







Seçimden sonra... Cumhurbaşkanı eşi Philippa Karsera... Bir vakıf kurdu... Bağımsız Sosyal Destek Ajansı... Başkanı da kendisi oldu.

Vakıf, para toplamaya başladı... Görünürde vakfa bağış... Gerçekte ise parayı ver devlette işin çözülsün.

Büyük miktarda para toplandı.

Ve... Geçen hafta lastik patladı... Rum medyası manşetleri attı... "Yolsuzluk... Gizli anlaşma... Finans döngüsü..."

Kasetler yayınlandı... Başrolde 4 kişi var... Cumhurbaşkanı eşi Philippa Karsera... Eski Enerji Bakanı George Lakkotrypis... Ünlü iş insanı ve CEO Giorgos Chrysochos... Cumhurbaşkanlığı Ofisi Direktörü Charalambos Charalambous.

***

DÜN NELER OLDU?



Pazartesi... 12 Ocak... First Lady Philippa Karsera... Vakıf başkanlığından istifa etti. Ancak... Rum televizyonları da, muhalefet de tatmin olmadı.

Ve... Sıcağı sıcağına, Philippa Karsera'ya çağrı yapıldı: "Bugüne kadar kimden, ne kadar para aldığını tek tek açıkla."

***

İSTİFA



First Lady Karsera, görevden ayrılınca... Çanak, çömlek patladı. Ve istifa yağmuru başladı. Rum Başkanlık Ofisi Direktörü Charalambous istifa etti:

"Cumhurbaşkanımıza ve vatanımızın imajına zarar vermemek için istifa ediyorum."

***

SON DAKİKA



Pazartesi... Saat 13.00... Güney Kıbrıs Lideri Nikos Hristodulidis bir açıklama yaptı: "İlk düşüncem eşimin kurduğu ajansın (vakıf) tamamen kapatılmasıdır... Charalambous'un (Rum Cumhurbaşkanlığı Ofisi Direktörü) istifası... Özgüven göstergesidir."

***

TEPKİ TAVAN YAPMIŞ



Sefa Karahasan, KKTC'yi ve adanın güneyini, Rum Kesimi'ni çok iyi bilen bir gazeteci.







Birlikte gezdik. Lokmacı Sınır Kapısı'ndan KKTC'ye, günübirlik gelen Rumlarla konuştuk. Söz... Rum Kesimi'nde olup bitenlerden... Rüşvetten... Skandaldan açılınca... Suratları bir karış asılıyor.

Hepsi de tepki içindeler. İnanılmaz... Müthiş bir tepki... Kendi liderlerine ateş püskürüyorlar.

***

RUM MUHALEFETİ DİYOR Kİ



Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde... Haftalardır sular durulmuyor... Güney'de yaşananlar, Rum ve KKTC televizyonlarında... Gazetelerinde... Birinci haber... Manşet.







AKEL... Güney'in önemli muhalefet partisi... Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, Rum Lider Nikos Hristodulidis'e sesleniyor:

Türkiye'ye karşı İsrail kalkanını kullanıyorsun... Yanlış yapıyorsun.

Tek bir İsrail askeri bile bizim için kurşun sıkmaz... Canını vermez.

***

ANALİZ



Politik... Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin önemli gazetelerinden biri. Bu gazetede yayınlanan analizden sadece iki cümle... Her şeyi anlatmaya yetiyor: "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kendi çıkarları için bizi kullanıyor... Bu kabul edilemez."

***

BAŞI BELADA



Güney Kıbrıs Lideri Nikos Hristodulidis, televizyona, canlı yayına çıkmıyor. Eşi Philippa Karsera'nın arkasında duruyor elbette... Ama yüksek sesle sahip çıkamıyor... "Eşimin rüşvetle, yolsuzlukla, parayla, kirli işlerle ilgisi yok" diyemiyor.

Rum medyası... Rum muhalefeti ise... İsim vererek... Açık açık... First Lady Philippa Karsera'yı yerden yere vuruyor.

***

'GÜLÜNECEK HALDEYİZ'



Güney Kıbrıs medyasından... Politik gazetesinden bir alıntı... Kelimesi kelimesine: "Yolsuzluk, günlük yaşamın bir parçası hâline geldi... Kara para aklanıyor... Herkes bize gülüyor... Başkan Hristodulidis'in tavırları tam bir küstahlık ve arsızlık."

***

'HERCULE GÖREV BAŞINDA'



Hercule Poirot... Ünlü yazar Agatha Chiriste tarafından yaratılan... Belçikalı dedektif karakteri.

Rum medyası... Liderleri Nikos Hristodulidis'i aynen şöyle tarif ediyor: "Hercule Poirot görev başında."

Politik Gazetesi'ndeki yazı, "Hristodulidis, bir yandan Türkiye ile diyalogdan söz ederken, diğer yandan da Türkiye'ye karşı düşmanca hareketlere girişiyor."

***

YARIN



Lefkoşa... Gazi Mağusa... Girne... Güzelyurt... Çarşı pazar... Turizm... Sorunlar... Beklentiler.

Yarın... KKTC'den son notlar.