Vali Osman Varol, halkın içinde... Çarşıda... Pazarda... Yetimin başını okşuyor... Teyzenin, amcanın derdini dinliyor.

En çok dinlediği ise...







"Çocuğum işsiz... Evladıma bir iş... Ama devlet kapısında olsun."

İşte sorunların anası da, babası da bu:

İşsizlik... Acı bir gerçek... Ama iş beğenmemek, ille de devlete, belediyeye kapağı atabilmek... Bu da bir diğer gerçek.

***

ALARM



Tekstil sektörü alarm veriyor... İster sarı alarm deyin, ister kırmızı.

Adıyaman... Kâhta... Besni... Tekstil fabrikaları... Tekstil atölyeleri... Sektör çok canlıydı.

Kapanan fabrika/ atölye çok. İşçi çıkaran çok.

Millet, tekstil sektörünün kan kaybettiğini... Üretimin Mısır'a kaydığını... Türk sanayicinin Mısır'da fabrika açtığını konuşuyor.

***

'ALLAH RAZI OLSUN'



Adıyaman... Asrın depreminde yapı stokunun yüzde 34'ünü kaybeden yaralı bir şehir.

71 bin bağımsız bölüm yok olmuş.

8 bin 561 canımız... Sizlere ömür.

Ama... Büyük ve güçlü Türkiye... Devlet-millet işbirliği... Yaralar sarılıyor.







Bir yandan... Kamu tarafından yapılan binalar yükseliyor... TOKİ... Emlak Konut.

Bir yandan da... Devletin finansal desteğiyle... Yerinde dönüşüm.

Adıyaman... Kâhta... Besni... Nereye gitsem en çok duyduğum söz:

"Allah razı olsun... Allah, devlete, millete zeval vermesin."

***

KÂHTA



Adıyaman'ın en büyük ilçesi... Nüfus 136 bin. Türk... Kürt... Zaza... Süryani... Ermeni... Müslüman... Hıristiyan... Sünni... Alevi... İç içe.

Yardımlaşma... Dostluk... Kardeşlik... Tam puan.





Kaymakam Muhammed Üsame Soysal, öyle bir söz söyledi ki, çerçevelet duvara as: "Herkes, komşusuna zimmetlenmiş gibi... Kimse aç ve açıkta kalmaz."

Ey Kâhtalı! Terörsüz Türkiye... Ne diyorsun? Yanıt... Sanki herkes sözleşmiş gibi: "Devletimizin yanındayız."

***

AHMET AYDIN



Kâhtalı... Eski milletvekili... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı... Bölgeyi dolaşırken gördüm ki... Bu coğrafyada izi de var, tozu da.

Doğduğu topraklardan kopmamış... Kimseye tepeden bakmamış.







Kâhta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç dedi ki: "Ahmet Aydın, bölgemizin siyasi lideri... Başı ağrıyana ilaç olur... Öksüzün, yetimin, garibanın dostudur."

Akıncılar beldesinde... Köylerde... Ahmet Aydın'ın adı geçince, Kürtçe, "Hüda razibe" diyen o kadar çok ki.

Türkçesi... "Allah razı olsun."

***

'DERDE DEVADIR BESNİ ÜZÜMÜ'



İbrahim Aslan... Adıyaman-Mercan TV'nin sahibi. Asrın depreminde stüdyosu su altında kalan... Evi barkı yıkılan... Ama çadırda yayın yapmayı sürdüren yiğit bir Adıyamanlı.

"Besni'ye gidelim" dedi.

Deprem... 24 bina yıkıldı... Yüksek binalar... Can kaybı 510.

Kaymakam Dr. Ahmet Oğuz Aslan bizi gezdirdi... Merkezde... Kırsalda... TOKİ evlerinin yüzde 90'ı bitmiş.

Kent meydanı yapılıyor... Kaymakamlık... Belediye.

Arazi verimli... Pamuk... Hububat... Fıstık... Badem... Ve meşhur Besni üzümü... Türküsü bile var.

Merkez... Türk ağırlıklı... 67 köy, 48 mezra var... Çoğu Kürt.

Milliyetçi damar yüksek... Terörsüz Türkiye konusunu açıyorum... Adıyaman coğrafyasındaki klasik yanıt: "Devletimin yanındayım."

***

ASGARİ ÜCRET



Aylarca konuşuldu... Rakamlar havada uçtu... Kimi popülizm peşindeydi... Kimi siyaset... Nasıl olsa, laftan vergi alan yok.

Ama... Tek bir siyasetçi, sendikacı çıkıp da, "Bölgesel asgari ücret" demedi. İstanbul, Bursa, Kocaeli'ndeki asgari ücret ile... Hakkâri-Şemdinli'de... Adıyaman- Samsat'ta... Ağrı-Diyadin'de... Farklı asgari ücret uygulaması olsa... Doğu'nun, Güneydoğu'nun sancısı azalır... Yeter ki, sigortalı iş olsun.

***

KİTABIN ORTASINDAN



Cendere Köprüsü... Eğriçay Köprüsü... Göksu Köprüsü... Kâhta Çayı Şeytan Köprüsü... Nissibi Köprüsü... Vijne Köprüsü... Besni Kaymakamı Dr. Ahmet Oğuz Aslan, bize Kızılin Köprüsü maketini hediye etti. Adıyaman... Tarihi eserlerle dolu... Pierre Antik Kenti. Kar altındaki Nemrut... Bir ayrı destan.







Binlerce yıl öncesine uzanan bir zenginlik... Kommagene uygarlığı... Bizans... Gezerken... İbrahim Aslan kardeşimiz, kitabın ortasından öyle bir söz etti ki... Herkes sustu kaldı:

- İnsanlarımız... Dubai'yi, Yunan adalarını, Miami'yi, Phuket'i, Bali'yi bildiklerinin onda biri kadar bizim buraları biliyorlar mı acaba?

***

KADIN ELİ



Adıyaman Valisi Osman Varol... Kaymakamlar... Belediye başkanları... Kadınlara destek veriyorlar.

Kadın kooperatifleri... Bölgenin yükselen değeri.

Bu coğrafyanın bademi meşhur... Özellikle de Kâhta bademi.







Kâhta Kadın Kooperatifi... Badem Eli. Marka. Badem şekeri, renk renk... Ama kimyasal boya kullanılmamış.

Pembe şeker... Boyası pancar. Kahverengi şeker... Boyası Türk kahvesi. Yeşil şeker... Boyası ıspanak.

Kadınımız çalışkan... Yeter ki imkân verilsin... Desteklensin.

***

ADIYAMAN TÜRKÜLERİ



Adıyaman'a gelip de... Bölgenin ünlü sanatçısı, rahmetli Kâhtalı Mıçe'nin mezarında Fatiha okumadan... Müzik hocası iki yeğeninden Kâhtalı Mıçe türküleri... Adıyaman türküleri dinlemeden... Dönmek olur mu?

Deprem sonrası çalışmalara... İl merkezine, ilçelere, ekonomiye, siyasete, halkın sorunlarına... Terörsüz Türkiye'ye dair... Yazacaklarımız bitmedi.

Yarın.