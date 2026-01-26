Bizim kesimde... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her şey rutininde... Karşı tarafa, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde ise... İşler karışık.

Durumu iki cümleyle özetleyecek olursak:

KKTC'de... Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın arkasındaki halk desteği devam ediyor.

Güney'de ise halkın yüzde 70'i Rum Başkan Nikos Hristodulidis'ten memnun değil.

***

ENDİŞE... KAFA KARIŞIKLIĞI... KORKU



Amerikan Başkanı Donald Trump'ın, "Cumhurbaşkanı Erdoğan benim dostum... Ona saygı duyuyorum... Beğeniyor ve çok iyi anlaşıyorum... Erdoğan çok sevdiğim bir Cumhurbaşkanı" sözleri... Güney Kıbrıs'ta Rum yöneticilerin ve halkın kimyasını bozmuş.

Hele bir de... Trump bir mektup yazıp, Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'na davet edince;

Güney'de endişe... Kafa karışıklığı... Öfke tavan yapmış.

Rum yönetiminin... Rum medyasının... Rum halkının korkusu şu:

"Trump... Barış Konseyi... Ya Kıbrıs'ı da gündemine alırsa... Kıbrıs'ta iki devletli bir çözüm için adım atarsa... Ne yapacağız?"

***

YORUM



Marina Economidou... Rum Kesimi'nde ünlü bir gazeteci... Avrupa Komisyonu'nda görev yapmış... Doktoralı.

Economidou... Barış Kurulu... Trump-Erdoğan dostluğu konusunda yorum yaptı:

"Kıbrıs için tehlikeli bir süreç... Trump projesi, KKTC'nin tanınmasına yol açabilir.''







Rum gazetecinin, "Trump projesi neden tehlikeli" sorusuna yanıtı:

Barış Kurulu devreye girince Birleşmiş Milletler zayıflatabilir.

Birleşmiş Milletler kapısı kapanırsa... KKTC'nin tanınmaması için başvurduğumuz müzakere çerçevesi de kapanır.

Bu nedenle... Böyle bir senaryo bizim için felakettir... Birleşmiş Milletler'in zayıflatılması, bizi de zayıflatacaktır.

***

"MAFYA HER YERDE"



Güney Kıbrıs Rum Kesimi... Limasol... Larnaka... Uyuşturucu... Kara para... Fuhuş... Silah kaçakçılığı... Gasp... Rum mafyası... Yunan mafyası... İtalyan mafyası...

Mafya... Cezaevinden, sokağı kontrol ediyor.

Polisten... Resmi görevlilerden, bu pisliklere bulaşanlar var.









Hatta... Kirli işlerin siyasi uzantıları var.

Rum... Politis Gazetesi... Fileleftheros... Alfa TV... Diğer Rum gazeteleri... Televizyonları... Manşetler... Ana haberler... Bunlarla dolu.

KKTC'de yayımlanan gazeteler... Rum medyasındaki haberleri... Güney'de yaşanan rezillikleri çarşaf çarşaf aktarıyor.

Sadece bir örnek... Ajans Kıbrıs Gazetesi... Tam sayfa:

"Rum medyası Güney Kıbrıs'ı böyle tarif etti: Artık çok geç, mafya her yerde."

***

CEVAP BEKLEYEN SORULAR



Soruları soran Kıbrıs Rum kesimi... Rum halkı... Rum medyası.

Soru çok... Birkaçı:

Uyuşturucu ticaretini kimler yapıyor?

Gece hayatının kontrolü kimlerde?

Cezaevlerinden, suç örgütlerine kimler emir veriyor?

Şantaj yapanlar, haraç alanlar kimler?

Suç örgütlerini kimler yönetiyor?

Rum gazetesinden bir başlık: "Uyuşturucu, fuhuş, gasp, silah, kaçakçılık, kara para aklama... Güney Kıbrıs'ı organize suç örgütleri ele geçirdi."

***

YENİ BAKANIN İŞİ ZOR



Kostas Fitiris... Emekli subay... Güney Kıbrıs Rum Kesimi Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı.

Çalışkan... Sert bir kişilik... Göreve yeni geldi.







Geziyor... Araştırıyor... Polis teşkilatını denetliyor... Mafya ile mücadele için kolları sıvıyor.

Ama işi çok zor... Bunu kendisi de biliyor.

Zira... Rum medyasının yazdığı gibi, "İthal mafya da var... Mafya her yerde... Rum kesimi suç örgütlerinin mekânı haline geldi."

***

ANKET



Anketi Rum medyası yaptı... Alphanews.

Soru:

Rum lider Nikos Hristodulidis'in çalışmalarından memnun musunuz?

Memnun olan çok az.

Çoğunluk... Ağırlıklı yanıt... "Pek memnun değilim" diyor... Yüzde 37.

"Hiç memnun değilim" diyen... Yüzde 29.

Anketin... Yanıtların özeti... Güney'deki her 10 Rum'dan 7'si... "Liderinden şikayetçi."

***

KUZEY'DE SİYASET... VE KAMUOYU



Tufan Erhürman... KKTC Cumhurbaşkanı... Çizgisi... Yol haritası... İzlediği siyaset belli.

Her ortamda dile getiriyor:

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği geçen hafta Erhürman'ı ziyaret etti.

KKTC Cumhurbaşkanı'nın söyledikleri... Türk medyasında ve Rum medyasında geniş yer aldı... TV'lerde birinci haber, gazetelerde manşet oldu:

Bu adada çözüm isteyen herkes şunu bilmelidir ki, Türkiye'ye rağmen çözüm diye bir şey mümkün değil.

Garantör olarak Türkiye'nin onay vermediği hiçbir çözüm modeli, antlaşma ile sonuçlanmaz.

Özetle... Bizim taraf rahat... Herkes işinde gücünde... Siyasette gerilim yok... Yönetim ile halk, uyum içinde.

***

VE GÜNEY'DE... SİYASET... KAMUOYU



Sefa Karahasan... Kıbrıs'ta iki kesimi de izleyen... Çok iyi bilen bir gazeteci... Son durum araştırması yaptı... İşte sonucu:

Güney Kıbrıs'ta ortalık toz duman.

Başkan Nikos Hristodulidis yolsuzluk çemberi içinde.

Seçimde toplanan paralar... Lider eşinin adının karıştığı paralı işler... Kıbrıs Rum Kesimi'nde halk tepkili.

Kendi halkı, liderine güvenmiyor... Attığı her adımı sorguluyor... Destekçileri, Türkiye karşıtı birkaç ülke... Hepsi o kadar.

***

RUMLAR DA OKURUMUZ



Yavru vatan... Gözbebeğimiz... Seçim öncesi ve sonrası... Defalarca gittim.

Gözlemlerimi yazdım.

Unutmadan... Kıbrıs yazılarım, gözlemlerim, adadaki gazetelerde de yer alıyor.

Sadece bizim kesimde değil.

Rum medyasında da... Kelimesi kelimesine.

Yavru vatan notlarımız sürecek... Zaman zaman.