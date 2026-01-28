Büyük Taarruz... Ve şanlı ordu, Yunan işgali altındaki İzmir'de... 9 Eylül 1922.

Dört gün sonra... 13 Eylül 1922'de... Edirne Milletvekili Şeref Bey (Mehmet Şerafettin Aykut), Meclis Başkanlığı'na kanun teklifi veriyor:

- İzmir'in adı "Güzel İzmir" olsun.

Kanun teklifi, İçişleri Komisyonu'na gönderiliyor... 18 Eylül 1922. Teklifin gündeme alınmasına karar veriliyor... 21 Eylül 1922.

Sonra... Gündeme başka konular giriyor.

"Güzel İzmir" teklifi kanunlaşamıyor.

İzmir'deyim... Ege'nin incisindeyim.

Çöp yığınları... Kirli körfez... Çarpık kentleşme... İçler acısı bir görüntü.

Ah İzmir'im, vah İzmir'im.

Merhum Edirne Milletvekili Şeref Bey'in kemikleri sızlıyordur.

***

BİR CANLI TARİH



Öcal Uluç... Rahmetli, sevgili Hıncal Uluç'un ağabeyi... 90 yaşında.

Babası... Albay Fuat Uluç... Alparslan Türkeş'in yakın arkadaşı.

Öcal Uluç'la, yıllarca Tercüman Gazetesi'nde beraberdik.







1991'den bu yana... 35 yıldır İzmir'de.

Sordu:

- İzmir'i nasıl buldun?

Dedim ki:

- Bakımsız ve makyajsız bir Türkiye güzellik kraliçesi.

Öcal Uluç'un dudaklarından, "Maalesef... Acı ama gerçek" sözleri döküldü:

- Doğru söylüyorsun.

***

TÜRKİYE GERÇEĞİ



Dünyanın en güzel şehirlerinden...

Türkiye'nin Batı'ya açılan penceresi İzmir... Güzel İzmir... Neden bu hâlde?

Öcal Uluç'un yanıtı, İzmir gerçeği... Bir Türkiye gerçeği... Siyaset gerçeği:

- CHP'li belediye başkanlarının çoğu "İzmir seçmeni nasıl olsa bize oy verir" diye düşünüyorlar da ondan.

***

İKİ BAŞKAN



Belediye yönetimi... Particilik işi değil, gönül işi.

Öcal Uluç... "Burhan Özfatura'yı arıyorum" dedi.







Özfatura... İki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptı.

1983-1989... Anavatan Partisi'nden. Ve... 1994-1999... Doğru Yol Partisi'nden.







Aziz Kocaoğlu... Cumhuriyet Halk Partili.

2004-2019... İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı... Üç dönem.

***

SÜPER LİG



Galatasaray taraftarı... 70 yıllık spor yazarı. Buluşup da, futbol konuşmamak olur mu?

Sordum:

- Süper Lig... Sence nasıl gidiyor?

Öcal Uluç güldü:

- Şu anda düzgün gideni yok... Ama Fenerbahçe göz göre göre yine Galatasaray'ı şampiyon yapacak.

***

GEZDİM VE GÖRDÜM



Ertuğrul Aytaç... Manisalı.

Manisa Gazeteciler Cemiyeti'nin 37 yıl başkanlığını yaptı.

Manisaspor'un eski başkanı.

Ağır bir ameliyat geçirdi.







İzmir'e... Manisa'ya geleceğimi duyunca... Yılların dostu, yataktan kalkmış, İzmir-Adnan Menderes Havalimanı'nda beni bekliyor.

Kucaklaştık... "Geçmiş olsun... İzmir nasıl? Manisa nasıl?"

Ertuğrul dedi ki:

- Manisa iyi... İzmir'e gelince... Dolaşalım da kendin gör.

Birlikte gezdik... Gördük.

İzmir... Bildiğiniz gibi... Dökülüyor.

***

TERÖRSÜZ TÜRKİYE



İzmir... Terörsüz Türkiye projesine nasıl bakıyor?

Ertuğrul Aytaç, öneride bulundu:

- Kemeraltı Çarşısı'nı dolaşalım... İzmir'in kalbi...

Tarihi çarşı... Dünya mirası... Mağazalar... Lokantalar... Hamamlar... Çeşmeler... Hanlar... Aklınıza ne gelirse.

Dünyanın en büyük açık hava çarşısı. 1500 dükkânın bulunduğu bir yerden söz ediyoruz.

Seçim... Milletvekili seçimi... Yerel seçim... Çarşıda birinci parti CHP.

Çarşının gündemi... Siyaseti, seçimi konuşan yok. Gündem ekonomi.

Belediye... Hizmet... Hayal kırıklığı... Herkes dertli, şikâyetçi.

Çarşı... Türkiye karması... Türkiye ortalaması.

İzmirli de var, Diyarbakırlı da... Aydınlı... Muşlu... Kayserili... Batmanlı... Türk... Kürt... Sünni... Alevi... Türkiye mozaiği... Kilimin bütün renkleri.

Terörsüz Türkiye konusu açılınca...

"Aman nazar değmesin" diyen de var. "Gecikmesin" diyen de. Destek çok... Nereli, hangi partili olursa olsun.

***

SOHBET... VE ÖZGÜR ÖZEL



Direksiyonda Emrah Odabaş var... Manisa Futbol Kulübü'nden.

Manisa'dan, Ertuğrul Aytaç ile birlikte gelmişler.

Araçta sohbet... Manisalı iki dosta sordum:







- CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?

Emrah... 43 yaşında... Seçimde CHP'ye oy vermiş.

Dedi ki:

- Ekrem İmamoğlu diyorduk... Olmadı... Görünen, Özgür Bey'in aday olacağı... Doğrusu da bu.

Ertuğrul Aytaç'a baktım.

55 yıllık gazeteci Ertuğrul'un yanıtı:

- Özgür Özel... Kesinlikle Özgür Özel... İsteyenle bahse girerim... Ben bunu, Özgür Bey, CHP'ye Genel Başkan seçildiği gün söyledim.

***

VE MANİSA



Telefonumuz çalıyor. Manisa'dan aranıyoruz. "Bekliyoruz."

Bölünmüş yol... Sabuncubeli Tüneli...

Yolun sağında bir tabela...

"Manisa için" yazıyor... Ve yazının yanında da gülen bir fotoğraf:

Manisa'nın... Zamansız... Acı kaybı... Rahmetli Ferdi Zeyrek.

Manisa onu unutmamış... Adı gönüllerde.

***

HOŞ BULDUK MANİSA



Şehzadeler şehri... Vali Vahdettin Özkan'ı ziyaret.

Çarşı, pazar. Ekonomi... Emekliler.

Çinli otomotiv devi... BYD... Yatırım ne durumda?

Hepsi... Ve daha fazlası.

Manisa notları... Yarın... Yarından sonra... Devam edeceğiz.