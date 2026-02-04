Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, cuma günü şehitler diyarı, kaleler şehri (bölgede tarih boyunca yapılmış 26 kale var) Osmaniye'de olacaklar.

Asrın depreminde 1100 kişinin hayatını kaybettiği... Merkezde, ilçelerde ve köylerde binlerce evin yıkıldığı Osmaniye... Yaralarını sarmış, küllerinden yeniden doğmuş... Konuklarını bekliyor.







Geldim... İlk durağım... Gül bahçesi... Osmaniye Şehitliği.

Aysun Kaya (23) ve Vural Kaya (32) kara toprağın altında yatıyorlar... Koyun koyuna.

Aynı mezarda... İki de yavruları var, onlarla birlikte... İkizler... Reyhan ve Azat Kaya.

Doğum tarihleri... 13.11.2021. Ölüm tarihleri... Depremin olduğu gün... 06.02.2023.

Allah, bir daha böyle felaket yaşatmasın.

***

YANAN YÜREKLER



Şehitlik kalabalık... Kuran okuyanlar... Mezarlara çiçek koyanlar... Fatihalar yollayanlar.

Mezar taşlarını okuyorum.







Akif Çetin... Ahmet Çetin... Rukiye Çiftçi... Burcu Topal... Muharrem Kurt... Kübra Gök... Zeynep Aksu... İlhan Ateş... Kimi yaşlı, kimi genç.

Devlet-millet işbirliği... Yepyeni evler yapılmış. Kimse aç ve açıkta değil. Ama... Giden gelmiyor... Ateş düştüğü yeri yakıyor.







Şehitlikte, İsrafil Avcı ile birlikteyiz... Osmaniyeli gazeteci.

Az ilerimizde bir yaşlı kadın... Yaklaşıyoruz.

"Allah, devlete ve millete zeval vermesin... TOKİ'nin sıcacık evinde oturuyorum... Ama... Kocamı, oğlumu, gelinimi, torunumu kaybettim, ona yanıyorum" diyor.

***

VALİ... 'HIZLI BAŞLAMIŞ'



Mehmet Fatih Serdengeçti... Osmaniye Valisi... "12 bin 557 konut yapıldı" diyor.

2 bin 500'ü kırsalda... Köy evleri.







Bu arada kentsel dönüşüm de sürüyor... Rezerv alan belirlenmiş... Vali Bey, "2 bin bağımsız bölüme yetecek büyüklükte" olduğunu söylüyor.

Vali Serdengeçti, şehirde henüz çok yeni... 21 Ocak'ta göreve başladı.

Ama... Hızlı bir başlangıç... Günde iki vardiya çalışıyor... Makamda... Halkın arasında... Esnaf ziyaretinde.

***

'ONLAR' UNUTULMUYOR



Depremden sonra Osmaniye'ye defalarca geldim... Dr. Erdinç Yılmaz, Vali idi... Şimdi Eskişehir Valisi. Emeği çok... Osmaniyeli onu unutmuyor.

Fenerbahçe... Deprem sonrası yardım yağdırdı... TIR'lar dolusu.

Balıkesir Belediyesi... 613 personeliyle... 300 iş makinesiyle... 600 sosyal yardım TIR'ıyla... Buradaydı.

Ankara... Gazi Üniversitesi... Hocalarıyla, öğrencileriyle yardım malzemeleriyle... Yara sarmaya koşmuşlardı.

Sevgili Müge Anlı... Ve dostları... Osmaniye'de mobil mutfak kurmuşlardı... Aylarca... Sıcak çorba... Çeşit çeşit yemek.

Depremzede çocukların, jandarma ablaları. Sağlık personeli... Doktorlar... Hemşireler... Hangi birini sayalım.

Osmaniyeli onları unutmuyor.

***

CEBELİBEREKET ÇARŞISI



Osmaniye... Osmanlı'nın son dönemlerinde, Cebelibereket Sancağı merkezi.

Şehir... Osmaniye adını 1933'te aldı. Osmaniye adı... Osmanlı Devleti'nden geliyor. Asrın depremi, yüzlerce dükkânı yıkınca... Hemen yeni bir çarşı kuruluverdi: Cebelibereket Çarşısı.

TOKİ... İşyeri yıkılan esnafa yeni işyerleri yapıyor... İşyerleri, hak sahiplerine teslim edilince... Cebelibereket Çarşısı kapanacak.

İsrafil Avcı ile gezerken, çok kişiden şunları dinledik: "Yeni çarşılar kurulsun... Ama Cebelibereket Çarşısı'na da alıştık... Kapatılmasın."

***

YÜREK YARASI



Emine Aksu... Çocuk bakımevinde çalışıyormuş... Depremde, bakımevindeki kimsesiz üç çocuğu kurtarmış.

Ama... Kadere bak... Eşi Ergün Aksu ile üç evladı... Ayşenur, Burhan ve Hacı Mehmet... Hayatını kaybetmiş.

İsmail Kaba... Enkazdan yaralı çıkmış... Fakat... Eşi Şenay ve dört çocuğu... Özlem, Fatma Sena, Durmuş Ali ve Furkan... Sizlere ömür. Şehitlikte... Çarşıda... Benzer o kadar çok hayat hikâyesi dinledik ki... Yürek dayanmaz.

***

HEDEF... 'BÜYÜKŞEHİR'



İbrahim Çenet... Osmaniye Belediye Başkanı... Yüksekova, Çubuk, Ceylanpınar, Bozcaada'da kaymakamlık yaptı. Osmaniye Belediye Başkanı seçilmeden önce Toroslar (Mersin) Kaymakamı'ydı.







"Küllerinden doğan şehirlerden biriyiz" diyor.

Her yeri kazıyor... 257 kilometre altyapı kazısı. Sabah dolaşmaya başlıyor... Çarşı, pazar... Mahalle mahalle...

Takıldım... "Maşallah... Çok hızlısınız." Başkan... Oldukça iddialı: "İnşallah, büyükşehir olacağız... Büyükşehir için hazırlık yapıyoruz."

***

CUMHURİYET'İN BAŞSAVCISI



Uygur Kaan Arısoy... Başsavcı... Osmaniyeli onunla gurur duyuyor. Depremden beri aynı görevi sürdürüyor.

Asrın depreminde... Yetkisini kullandı ve şehirdeki iki soğuk hava deposuna el koydu.

Enkazdan çıkarılan ölüler... Önce soğuk hava depolarına taşındılar... Kimlik tespiti için... Cenaze hazırlığı için.







Depremin olduğu 11 il içinde... Kimlik tespitinin ilk yapıldığı şehir Osmaniye.

Böyle dönemlerde fırsatçı çok olur. Kimi yağmacıdır... Kimi fırsatçıdır, pahalıya ürün satar... Kimi kirayı artırır. Başsavcı Arısoy, kuş uçurtmadı... Kimsenin gözünün yaşına bakmadı... Adil bir hukuk adamı... Devlet adamı.

Kiminle konuşsanız Başsavcı Uygur Kaan Arısoy'dan söz edecektir... Saygıyla... Övgüyle.

***

TERÖRSÜZ TÜRKİYE



Cebelibereket Çarşısı'nda... Atatürk Caddesi'nde... Devlet Bahçeli Bulvarı'nda... 328 AVM'de... Palalı Süleyman (Kurtuluş Savaşı kahramanı) Caddesi'nde... Halkla sohbet.

- Ey Osmaniyeli... Terörsüz Türkiye... Ne diyorsunuz?

Nüfusa göre terör şehidinin en çok olduğu illerden Osmaniye'de yanıtlar... Fotokopi gibi... Sözleşmişler gibi: "Devlet Bey'in bir bildiği vardır... Devlet Bey ne diyorsa o... Devlet projesi."

***

YARIN... MERHABA HATAY



Osmaniye'ye... Yaşar Kemal'in köyü Hemite'ye (Gökçedam), Kadirli, Bahçe, Düziçi, Toprakkale'ye veda. Hatay'a... Antakya, Reyhanlı, Kırıkhan, Samandağ'a merhaba.