Yiğidin harman olduğu şehir... Dünyadaki istiklal madalyalı tek şehir... Kurtuluş Savaşı'nda direnişin, asrın depreminde dayanışma ve birliktelik destanının yazıldığı şehir.

Kahramanmaraş... İki etkinliğe hazırlanıyor.







Vali Mükerrem Ünlüer dedi ki:

6 Şubat... Depremin yıldönümü... Anma etkinlikleri yapacağız... Deprem şehitlerine Fatihalar yollayacağız.

12 Şubat... Düşman işgalinden kurtuluşun yıldönümü... Coşkuyla kutlayacağız.

Kahramanmaraş, kıpır kıpır... Heyecanlı... Şantiye şehir... Huzur içindeki şehir... Ve bir haftada iki etkinliğe hazırlanan şehir.

***

HEYECAN DORUKTA



Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, "Hiçbir destek almadan, 22 gün 22 gece savaşan ve kendi kendine kurtuluşu başaran bir şehir" dedi.

Fransız işgali... Kaledeki şanlı bayrak indiriliyor. Tarihi Ulu Cami'nin imamı Rıdvan Hoca, "Kalesinde bayrağın dalgalanmadığı ülkede cuma namazı kılınmaz" diyor.

Bir millet uyanıyor: "Maraş bize mezar olmadan düşmana gülizar olmaz."

21 Ocak 1920-11 Şubat 1920... Geceli gündüzlü çete savaşı... Kadınıyla, erkeğiyle... İşgalciler kovuluyor.

12 Şubat 1920... Kalede yine şanlı bayrak.

Kahramanmaraş... Çok değişmiş. Depremin yaraları sarılmış... Kalıcı konutlara ve köy evlerine taşınmanın sevinci var.

Ve bayram heyecanı... 12 Şubat... Zafer... Kurtuluş bayramı.

***

MADALYALI ŞEHİR



Büyük zaferden... Ve Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra... Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden Maraş'a yazı yollanıyor:

"Kurtuluş Savaşı'na katılanların isimlerinin bildirilmesi..."







Maraş'ta... Şehrin ileri gelenleri toplanıyor.

Ankara'ya... TBMM'ye... Cevap yazılıyor: "Maraş'ta... Milli mücadeleye katılmayan tek kişi yoktur."







TBMM karar alıyor: "İstiklal madalyası, Maraş'ta kişilere değil, şehir halkına verilecektir."

Asrın depreminde yıkılan... Ama devlet-millet işbirliğiyle toparlanan Kahramanmaraş... Geçmiş olsun.

Ve... 12 Şubat... Kurtuluş yıldönümü... Çete bayramı... Kutlu olsun.

***

BÜYÜK ŞANTİYE



Eski stadyum... Yıkıldı... Yerine konut yapılıyor... Kuraları çekildi.

Yeni stadyum inşa ediliyor... Adana yolu üzerinde... 17 bin 500 kişilik.







Hükümet binası... Depremde ağır hasar aldı... Yıkıldı... Aynı yerde yenisinin inşaatı yükseliyor... Temmuzda bitecek.

Azerbaycan Mahallesi... Can Azerbaycan'ın desteği büyük... Yaşam başladı. Tarihi Demirciler Çarşısı... Bıçakçılar Çarşısı... Diğer çarşılar... Yeniden yapılıyor... Sağ olasın TOKİ.







Kızılseki... Köy evleri... Örnek/modern bir yapılaşma.

Depremde en çok hasar alan yerlerde... Pazarcık, Elbistan, Türkoğlu, Afşin, Göksun'da... TOKİ evleri... Çoğu bitmiş... İnşaatlar devam ediyor.

Vali Mükerrem Ünlüer, "Kahramanmaraş'ı haziranda görmek lazım" diyor.

***

HUZUR KÖŞESİ



Kahramanmaraş... Türkiye bahçesinin bütün çiçekleri... Kilimin bütün desenleri... Huzur içinde bir yurt köşesi.

Çok renkli... Çok kültürlü bir şehir.

Oğuz boyları deseniz var... Bayat boyu... Avşar boyu... Beydili boyu.

Çeçen... Kürt... Abhaz... Arap... Çerkez... Hepsi mevcut.

Sünni... Alevi... Elbette.

Ve hepsi komşu... Yıllar içinde akrabalıklar oluşmuş... Yardımlaşma yükselen değer.

Kahramanmaraş... Türkiye'nin huzur köşelerinden.

Dolaşırken... Terörsüz Türkiye soruları da sorduk... Merkezde... İlçelerde.

Beklenti... İnsanların söylediği: "Devlet projesi... Anneler ağlamasın... Barış gibisi var mı? Herkes destek versin... Gerçekleşsin... Gecikmesin."

***

ONİKİŞUBAT



Metropol ilçe... Onikişubat... Belediye başkanlığı binası, muhteşem bir yapı.

Bu binanın bir kısmı depremden sonra, valilik binası oldu... Yeni hükümet binası bitene kadar.







Onikişubat ilçesinde... Depremde... Yıkılan, ağır hasarlı yapı çok.

Şimdi o bölgede yeni yapılaşma...

Çok katlı değil... Kahramanmaraş değişiyor... Onikişubat değişiyor.

***

UNUTMAK MÜMKÜN DEĞİL



Asrın depremi... Asrın kucaklaşması... Unutmadık... Unutmayacağız.

93 ülkeden arama ve kurtarma ekipleri geldi... 11 bin 488 kişi.

39 bin enkazda arama çalışması yapıldı... Yaşam olduğu belirlenen 26 bin binada arama ve kurtarma çalışması.

142 bin güvenlik görevlimiz... Deprem bölgesindeydi.

20 bin araç... Ağır iş makinesi... 141 helikopter... 82 uçak... Bölgeye yardım malzemesi taşıyan 23 gemi.

Türk Silahlı Kuvvetleri... 40 binden fazla asker, uzman, teknik personel... 57 tabur... 100 arama kurtarma timi... Sağlık hizmetleri veren iki gemi:

TCG Bayraktar... TCG Sancaktar.

Ve... Depremin görünmez kahramanları... Sağlık çalışanları... Doktorlarımız... Hemşirelerimiz... UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi.)

Aradan 3 yıl geçti... Unutmadık... Unutmayacağız.

***

HİZMET YARIŞI



Fırat Görgel... Büyükşehir belediye başkanları içinde, en genç olanı.

Şantiye şefi gibi. Kapalıçarşı... Ulu Cami... Restorasyon çalışmaları... Halkın içinde... İlçelerde... Köylerde.







Kahramanmaraş... Fırat Görgel'in söylemiyle:

- Feraset (anlayış) sahibi insanların şehri.

Dedikodu... Kısır çekişme... Senin parti, benim parti kavgaları yok. Hizmet yarışı... Doludizgin.

***

YARIN... OSMANİYE GÖZLEMLERİ



Kahramanmaraş'ta son durağımız... Gaziantep yolu üzerindeki Kapıçam bölgesi... Deprem mezarlığı.

Tertemiz... Mezarlıklar tek tip. Depremde can verenlere Fatihalar.

Ve... İstikamet, 6 Şubat Cuma günü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gelecekleri Osmaniye.

Ümit Besen'in;

"Osmaniyem hasretim,

Doğduğum yer cennetim,

Özledim yaylasını,

Özledim havasını,

Ardıç kokan dağları,

Yoncasını özledim" dediği kadim şehir.

Yarın... Osmaniye gözlemleri.