Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ana muhalefet partisi lideri Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli... Bakanlar... Siyasetçiler... Asrın depreminin yıldönümünde bölgedeydiler. Deprem bölgesinde... Yapılanları gördüler.

Vatandaşların arasına girdiler... Dinlediler.

Muhalefetin eleştirileri oldu... Doğaldır.

Geçen haftayı, bölgede geçirdik... Gözlemimiz:

İnsanlar oy verdiklerini, vermediklerini... Ülkeyi yönetenleri... Yönetime talip olanları yanlarında... Aralarında görmekten mutlular.

Devamını bekliyorlar.

***

AFETTE HATAY MODELİ



Devlet, millet kaynaşması, dayanışması...

Geçici dönem... Depremden hemen sonrası.

Çadır kentler... Konteyner kentler... Enkazın kaldırılması...

İhya, inşa ve imar dönemi... Asrın mucizesi;







210 okul yıkılmıştı... Yerine 225 okul yapıldı... 55 okulun inşaatı devam ediyor.

İl merkezinde... İlçelerde... 9 hastane hizmete alındı.

4 öğrenci yurdu yapıldı... 4 öğretmen evinin inşaatı bitmek üzere.

Anadolu'nun en büyük atık su tüneli... Önemli ihtiyaçtı... Başarılıyor.

Hatay... Bir kültür merkezi... Müzeler... Camiler... Kiliseler... Tescilli yapılar... Çoğunun restorasyonu tamamlandı.

Kadın girişimciler, maddi/manevi destekleniyor... Kadın kooperatifi sayısı 35'ten 53'e çıkartıldı. Kadınların yöresel ürünler üretimini teşvik ve pazarlama için Hayat Hatay internet sitesi kuruldu.

Hatay... Anka kuşu misali... Bir şehrin küllerinden doğuşu... Ders olarak okutulmalı.

***

JAPON HESABI

Hatay... Asrın depreminde en çok can kaybının olduğu, en çok yıkımın yaşandığı şehir.

Depremden sonra Japon uzmanlar Hatay'a geldiler... İnceleme yaptılar.







Ve... "Enkazı kaldırmanız 5 yıl sürer" dediler:

- Şehrin toparlaması ise 10 yılı aşar.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, duyanlara duymayanlara, soranlara sormayanlara, siyasetçilere, gazetecilere, "Görüyorsunuz" dedi:

- Enkaz çoktan kaldırıldı... Toparlanma ise çoktan başladı... Tam gaz devam ediyor.

Hani? Nerede kaldı Japonların 10 yıl hesabı?

***

YÜREĞİMİZDEKİ IŞIK



Hatay'da... Asrın depreminde... 8 bin 850 çocuğumuz, gencimiz... Öksüz, yetim kaldı... Büyük acı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı... Hepsinin babası.

Eşi Esra Masatlı... 8 bin 850 öksüz ve yetimin annesi.

Yüreğimizdeki Işık Projesi... Türkiye'nin en büyük öksüz ve yetim hareketi.







Proje Danışmanı Profesör Levent Eraslan...

Hatay'daki 24 mülki idare amiri, il veya ilçelerindeki öksüz, yetimlerin hamisi...

Temel ihtiyaçların karşılanması... Eğitim... Duygusal ve psikolojik destek... Meslek seçimi... Kariyer planlaması... Sağlık durumlarının izlenmesi... Yaz kursları eğitim programı... Erasmus programı kapsamında yurt dışı eğitimleri... Ve çok daha fazlası.

Proje... Örnek bir Hatay modeli...

Depremden yaralı kurtulurken, vücudunun çeşitli uzuvlarını kaybeden engelliler... Elbette unutulmadı.

Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi... Engelli çocuklar başta olmak üzere, depremden etkilenen herkes hem fiziksel hem de psikolojik iyileştirme süreçlerine tabi tutuluyor... Yüksek kalitede protez ve ortez ürünleri imal ediliyor.

Esra Masatlı... Devlet ana.

Mustafa Masatlı... Devlet baba.

***

'ADANMIŞ' BİR VALİ



Mülki idare amirleri... Valiler... Kaymakamlar... Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile atanmış kamu görevlileri.

Asrın depreminde onları yakından gördük... Görevlerini yaptılar.

İçlerinde... Atanmış olmanın dışında adanmış olanlar da var.







Hemdert... Depremzedenin dert ortağı... Yakınlarını kaybedenlerin, evi, barkı yıkılanın acısını paylaşanlar.

Rahmetli Necmettin Erbakan... Böyle insanlar için, "İşinin delisi" derdi.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı... Kendisine de söyledim... Gerçekten de, işinin delisi bir mülki idare amiri.

Adanmış bir kamu üst yöneticisi.

Depremin yaşandığı 6 Şubat 2023 günü, öğleden sonra Hatay'a ulaşan... 6 gün otomobil koltuğunda, birkaç saat uyuyan... Araç karavanında... 2.5 ay çadırda ve 2 yıl kiralık evde oturan...

Gece, gündüz sahada olan... İnsanları ve düşüncelerini merkeze koyan... Sadece yapan değil, anlayan, dinleyen ve uygulayan... Kurumlar arası ilişkileri ve koordinasyonu güçlendiren... Hatay'ı bir dünya kenti yapmak için 7/24 çalışan... Makamsız görev yapan bir Vali Mustafa Masatlı.

Söyleyecek söz bulamıyoruz...

Allah, razı olsun.

***

KAMU KAMPÜS ALANI



Asrın depreminde, valilik binası ağır hasar aldı... Ve yıkıldı.

Aynı yere yenisi yapıldı... Ama artık orası müze valilik binası oldu.

Vali... Yerli, yabancı konukları ile orada görüşecek.

Yeni... Günün ihtiyaçlarını karşılayacak... Büyük ve modern vilayet binası ise... Kamu kampüs alanında.

Akasya Mahallesi... Expo Yolu'nda... Şehrin yoğun trafiğinin dışında...

Pek çok kamu kuruluşu da aynı alanda... Tapu Kadastro... Defterdarlık... Müftülük... Jandarma Komutanlığı... Milli Eğitim Müdürlüğü... Antakya Kaymakamlığı... Diğer müdürlükler... Sanki Devlet Mahallesi... Vatandaşa kolaylık.

İyi düşünülmüş... Güzel bir proje... Beğendik.

***

FELAKET TACİRLERİ



Marmara depreminde de görmüştük... Asrın depreminde de gördük.

Fırsatçılar... Felaket tacirleri.

Çimentonun... İnşaat malzemesinin fiyatını 3 kat artıranlar.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı'yı kutladık.

Yeni beton santrallerinin kurulmasını teşvik ettiği için.

Fırsatçılara savaş açtığı için.

Vay! Sen misin çıkarcının... Fırsatçının tekerine çomak sokan?

Vali Masatçı'yı Ankara'ya şikâyet edenler bile oldu.

***

MEGA PROJELER



Belen Tüneli... Büyük ihtiyaçtı... O çok şükür... Nihayet yapılıyor... İnşaat tam gaz.

Az/kolay iş değil... Avanos dağları deliniyor.

Viyadükler... Köprüler.

Hatay'ın Ankara'ya, İstanbul'a ulaşımı kolaylaşacak.

Bir diğer mega proje... Yılların rüyası... Hassa Tüneli.

Bu tünelin inşaatının bitmesi demek... Şanlıurfa, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Gaziantep'in denizle buluşması demek.

***

BÜYÜK FOTOĞRAF



Eğer... İlle de eleştirmek istiyorsanız... Bardağın dolu kısmına gözlerini kaparsınız.

"Hamama gider kurnayı beğenmez, düğüne gider zurnayı beğenmez" misali;

Büyük fotoğrafı görmez... Pireyi deve yapar... Eleştirileri sıralarsınız.

Ve canını dişine takarak çalışan insanları incitirsiniz... Kurarsınız... Morallerini bozarsınız. Vali Mustafa Masatlı'nın deyimiyle, "Bölge insanına yapılacak en büyük kötülük morallerini bozmak..."

Büyük fotoğraf... Küllerinden doğan şehirler... Sadece taş üstüne taş değil, can üstüne can ve umut üstüne umut koymak için çırpınan insanlar.

Onlarla gurur duyalım.