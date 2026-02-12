Cemil Çiçek'in, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı yaptığı yıllara (2011- 2015) ait... Yaşanmış bir hutbe olayı.

Türk siyasi tarihinde bir ilk.

Siyasette tansiyon yükselince, gerilim katsayısı artınca, Meclis'te, analı/ avratlı poşetlik küfürleşmeler başlayınca...

13 Aralık 2013 Cuma günü, Meclis Camii'nde, İmam Ahmet Yedekçi, ahlak konulu bir hutbe okumuştu.

Hazreti Muhammed'in konuşmalarından... Kötü söz söyleyenlerle ilgili hadislerinden bahsetmişti.

Peygamberimizin bir sözünü hatırlatmıştı:

"İyi mümin, edepsiz konuşan kimse değildir."

Yine Peygamberimizin bir başka sözü:

"Gerçek pehlivan, öfke anında kendisine hâkim olandır."

Ahmet Yedekçi, cuma hutbesinde ahlaka dair pek çok şey söylemişti... Örneğin:

"Yüce Peygamberimiz, diline ve beline hâkim olanları cennetle müjdeledi."

Hutbenin tamamını yazmaya kalksak... Yerimiz yetmez.

***

TÜYLERİ DİKEN DİKEN EDEN KÜFÜR



Yazması çok zor... Okuyanın tüyleri diken diken olur.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde... Freni patlayan bir milletvekili... Aynı Meclis'te görev yapan bir milletvekiline... Öyle bir söz söylüyor ki...

Galiz, ağza alınmayacak bir küfür.

Hepsi... Ve daha fazlası... Tutanaklarda.

***

ÖNEMLİ BİR TEBLİĞ



İkinci Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi... Tarihi toplantı.

Yapıldığı yer... Hatay.

Tarih... 5-6-7 Mayıs 2016.

Bu toplantıda sunulan bildirilerden biri:

"Mondros Mütarekesi'nden sonra sırasıyla İstanbul Hükümeti Heyeti Temsiliye'nin Heyet-i Nasıha ve Ankara Hükümetinin Akil Adamlar Uygulaması."

2016'daki bu kongrenin... Ve sözünü ettiğimiz tebliğin tutanakları devlet arşivlerinde.

***

BİR AÇIK MEKTUP



Önümüz ramazan... En kutsal zamanlardan.

Türkiye... Türk siyaseti... Böyle kutsal bir zaman dilimine yüksek tansiyonla girmemeli.

TBMM Başkanı Sayın Profesör Numan Kurtulmuş.

Diyanet İşleri Başkanı Sayın Safi Arpaguş.

Yarın... Günlerden cuma.

Acaba... Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki camide... Cuma namazında... Siyaset üslubu... Siyasi ahlak üzerine bir hutbe okunsa...

Ne dersiniz? Nasıl olur?

***

ACİL İHTİYAÇ



Osmanlı'nın son döneminde... Meclis'te... Heyet-i Temsiliye'de... Bir heyet oluşturuldu:

Heyet-i Nasıha. Yani... Nasihat heyeti.

Mustafa Kemal Paşa'nın başkanlık yaptığı Ankara Hükümeti Meclisi'nde de... Benzer bir heyet vardı:

Akil adamlar.

Milli mücadele döneminde... Ve Cumhuriyet kurulduktan sonra... Nasihat eden akil insanlardan yararlanıldı.

TBMM Başkanı Profesör Numan Kurtulmuş... Ve siyasi parti liderleri... Bir araya gelseler... TBMM'de bir akil insanlar grubu/heyeti oluştursalar...

Ne dersiniz?

***

TARİHİ DOSYA



Cemil Çiçek, TBMM Başkanı iken... Talimat verdi... Meclis tutanaklarındaki ayıplı sözlerin dökümünü çıkarttırdı.

Neler var neler? Mercimekli köfteler:

"Eşkıya... Senin ananı, bacını... Şerefsiz... O.... çocuğu... Köpek... Yalancı... Çüş... Dansöz... Haydut... Dangalak... Terbiyesiz... Fitneci... Sahtekâr... Onursuz... Adi... Terörist..."







Ve... Bunlara benzer... Yüzlerce söz.

İçlerinde... Buraya yazamayacağımız poşetlik sözler o kadar çok ki.

Başkan Cemil Çiçek, hepsini bir dosya haline getirdi... Dosyanın başlığı:

"24. dönem TBMM Genel Kurul görüşmelerinde kaba ve yaralayıcı sözler."

Ve bu dosyayı... Meclis'teki bütün siyasi parti genel başkanlarına gönderdi.

1. Dosya... Şu anda TBMM'nin arşivlerinde.

2. Televizyon yöneticileri... Programcılar... Cemil Çiçek'i canlı yayına davet ederlerse... Cemil Bey, sanırız hepsini... Her şeyi anlatacaktır.

***

MECLİS'İN ONURU VE SAYGINLIĞI



Alman Federal Parlamentosu'nda Anayasal bir organ vardır:

Akil İnsanlar Kurulu.

Kurulun kimlerden oluşacağı ve nasıl çalışacağı Anayasa'da yazılıdır.

Kurulda... En yaşlı üyeler değil... En tecrübeli parlamenterler görev yaparlar.

Kurulun üye sayısı... 30 kişidir.

30 üyenin 7'si... Meclis Başkanlık Divanı üyeleri.

23 kişi... Partilerin milletvekili sayılarına göre belirlenir. Meclis başkanı... Kurulun başkanıdır.

Akil İnsanlar Kurulu...

Meclis'in onuru ve saygınlığı... Milletvekillerinin hak ve sorumlulukları... İçtüzüğün yorumu... Tartışmalı olaylar gibi konuları görüşür.

Gazi Meclis'imizde... 107 yaşındaki Meclis'imizde... Neden, Akil İnsanlar Kurulu yok?

***

İNSAN ONURU İÇİN



Biliyor muydunuz? Alman Anayasası... Birinci madde: "İnsanın onur ve haysiyeti dokunulmazdır... Tüm devlet erki ona saygı göstermek ve onu korumak zorundadır."







Darbe ürünü ve değiştire değiştire yamalı bohçaya dönmüş Anayasa'mızın yenisini yapacaksak...

Böyle bir maddeyi de yazmaya ihtiyaç var.

***

DEVLETTE... NÖBET DEĞİŞİMİ



Adalet Bakanı değişti... Yılmaz Tunç gitti, yerine Akın Gürlek geldi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı... Eski Adalet Bakan Yardımcısı.

İçişleri Bakanlığı... Ali Yerlikaya'nın yerine Mustafa Çiftçi, bakan oldu... Erzurum Valisi.

Devlet hizmetinde bayrak yarışı... Nöbet değişimi... Hayırlı olsun.

***

O BİR ENGELLİ BABASI



Erzurumlular iyi bilirler... Vali Mustafa Çiftçi'nin makam odasının önünde iki güzel yavrumuz vardır.

Down sendromlu iki melek... Elif ile Çağla.

Vali beyin ziyaretçilerini onlar karşılar:

"Hoş geldiniz efendim... Sayın valimiz, sizi bekliyorlar."







Az sonra... Elif ile Çağla... Makam odasına girerler.

Elif... Ziyaretçiye, kolonya ikram eder.

Çağla da çikolata.

Ve... Sorarlar:

- Efendim ne içersiniz? Çay mı? Kahve mi? Ihlamur mu?

Birkaç dakika geçer... Çağla'nın elinde tepsi... Çay ya da kahve.

Elif'in de elinde bir tepsi... Kuruyemiş.

Sayın Mustafa Çiftçi... Dadaşlar diyarından... Mustafa Kemal Paşa'nın sivil kıyafetle görev yaptığı ilk şehirden... Serhat şehri Erzurum'dan... Başkent Ankara'ya hoş geldiniz?

İki yavrunuz... İki güzel meleğiniz... Çağla ile Elif'i de getirecek misiniz?

Makam odanızın kapısının önünde... Yine iki engelli evladımızı görmek isteriz... Çağla ile Elif gelmezlerse... Ankara'da engelli evladınız çok.