İş dünyasının ağası Ali Ağaoğlu, krallığa terfi etti! Pahalı otomobilleri, helikopteri, yalısı derken yaşam kalitesi için masraftan kaçınmayan Ağaoğlu, şimdi de geceleri rahat uyuyabilmek için 60 bin Euro'ya yatak almış. "Kralların yatağı" olarak tanınan ve daha çok kraliyet ailelerinin tercih ettiği Hastens Vividus marka yataktan satın alan ünlü işadamı artık geceleri krallar gibi uyuyacak. At yelesi kılından, tamamen elde yapılan bu yatak için Ağaoğlu'nun "Çok çalışıyorum, çok yoruluyorum; bu yatakla kendimi ödüllendirdim" dediği de kulağıma geldi. Yani, Ağa bundan sonra krallar gibi mışıl mışıl uyuyacak!!!



