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BÜLENT CANKURT
13 Ocak 2011, Perşembe BÜLENT CANKURT

Nazlı ile çok mutlu

Üç yıl aradan sonra "Gözümün Bebeği" adlı yeni albümüyle müzik dünyasına geri dönen Aşkın Nur Yengi'ye Akmerkez'de rastladım. Uzun süredir ortalarda görünmeyen ünlü şarkıcı, yanına kızı Nazlı'yı da almış alışveriş merkezini turluyordu. Hamilelik ve doğum süreci çok sancılı geçtiği için eşi Haluk Bilginer ile kızlarına Nazlı adını koyan Yengi'nin kızının üzerine titrediği her halinden belli oluyordu. Tabii bu arada Nazlı'yı büyütüp onunla alışveriş yapmanın verdiği mutluluğu da yüzünden okunuyordu. Allah ünlü şarkının aile mutluluğunu bozmasın...

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