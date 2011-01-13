Eşi Ayfer Toprak Karavan ile birlikte sanatı, tatilcilerin ayağına, Bodrum ve Antalya gibi tatil yörelerine götüren Cengiz Karavan'ın siyasete soyunmaya karar verdiğini duydum. Ak Parti Beşiktaş İlçe Başkanlığı yönetiminde olan Karavan'ın bir süredir cemiyet hayatındaki dostları tarafından milletvekilliğine adaylığını koyması konusunda baskılar yapıldığını biliyordum. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın icraatlarına hayranlık duyan Karavan da, babası gibi Kasımpaşalı olan Erdoğan'ın partisinden aday olmaya karar vermiş. Bakalım önümüzdeki seçimlerden sonra Karavan'ı milletvekili olarak görebilecek miyiz?



